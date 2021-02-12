Дело против Навального о клевете на ветерана возбудили после заявления блогера

В «Яблоке» ответили главе псковского отделения партии на критику Явлинского

Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко жестко раскритиковал позицию руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга, ранее опубликовавшего открытое письмо Григорию Явлинскому.

В своем письме Шлосберг, в частности, заявил, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» больно ударила не по Алексею Навальному, а по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией», пишет «Псковская лента новостей».

Иваненко не поддержал такую позицию. «Статья Явлинского никого не ударила – ни Навального, ни людей. Понятно, что вас волнуют голоса на выборах, … а автора статьи «Без путинизма и популизма» в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для Вас они – избиратели, а для Явлинского – люди! Вот такая разница, Лев Маркович. Именно поэтому вы и не поняли статьи «Без путинизма и популизма», – написал Иваненко.

По его мнению, Шлосберг делает ошибочные выводы о личности и взглядах Навального. «Мы исключили Навального из партии за национализм, «Русские марши», его союз с фашистами и ни разу не пожалели об этом. Ваше предположение, что если Навальный будет находиться у власти, то мы будем в оппозиции к нему, глубоко ошибочно хотя бы потому, что если он придет к власти, такие как вы или мы будут уничтожены на корню. Что значит «стилистические расхождения» с Навальным? При чем здесь стиль? Навальный – ницшеанец, националист, собеседник боевиков. Этого достаточно, чтобы мы держали от Навального максимальную дистанцию, будь у него хоть сто миллионов сторонников», – добавил Иваненко.

Недоумение у сооснователя «Яблока», в настоящее время занимающего посты зампредседателя партии и руководителя ее московского отделения, вызвали утверждения Шлосберга о том, что с возвращением в Россию Навального в страну вернулась публичная политика. «Почему вы сочли, что «возвращение Навального в Россию вернуло в нашу страну публичную политику» да еще и с требованием свободы, понять из вашего текста не представляется возможным. Вы полагаете, что если бы Навальный не приехал и не сел в тюрьму, то в России не было бы публичной политики и свобода была бы никому не нужна? Странное заявление», – прокомментировал Иваненко.

По его определению, «публичная политика – это не беготня по улицам и драки с ОМОНом, это совсем другая категория». «С какой стати неэтично ругать Навального, исходя из того, что он в тюрьме? Тюрьма для политика-популиста – дрожжи для роста авторитета в толпе. Ложный и бесчеловечный «авторитет» Ульянову, Джугашвили, Шикльгруберу был создан именно потому, что тогдашние либералы считали «неделикатным» жестко критиковать тех, кто имеет статус политзаключенного. Навальный знал, что если он приедет в Россию, его посадят. Он решил приехать и сесть. Это тактика его политической игры», – отметил зампредседателя партии «Яблоко».

Явлинский 7 февраля опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального.