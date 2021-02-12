Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили российскую вакцину «Спутник V»

Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили применение вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины «Спутник V», достигло 26», – передает заявление РФПИ РИА «Новости».

Сент-Винсент и Гренадины – первое островное государство Карибского бассейна, зарегистрировавшее вакцину «Спутник V».



Отмечается, что регистрация вакцины в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории страны.



«Вакцина «Спутник V» одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ. Данные клинических исследований, опубликованных в ведущем журнале The Lancet, демонстрируют высокую эффективность и безопасность вакцины, которая также является одной из наиболее легких в транспортировке и доступных по цене», – отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что «Спутник V» получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни».

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме.

Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.