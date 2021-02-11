Байден захотел узнать подробности о происхождении коронавируса

Британцам выдвинули условие для поездок за границу

Британцы не смогут отправиться в отпуск за границу, пока все взрослое население не будет привито от коронавируса нового типа, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

«В первую очередь у всех должны быть вакцины», – сказал Шэппс в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос, когда запрет на выезд за рубеж будет отменен. На дополнительный вопрос, означает ли это, что действующие строгие правила будут сохранены до завершения программы национальной вакцинации населения, министр ответил утвердительно, передает ТАСС.

«Это зависит от уровня вакцинации здесь и, что критически важно, повсеместно. Нам нужно будет подождать, чтобы другие страны также наверстали [в вопросе вакцинации], чтобы более широкое международное послабление могло произойти», – добавил министр.

При этом Шэппс сказал, что жителям Британии еще «очень рано» бронировать поездки на лето как за пределами королевства, так и внутри страны. «Я не хочу давать людям надежду без повода. Правда заключается в том, что мы просто не знаем, как поведет себя вирус, и, соответственно, когда именно мы сможем снять запреты», - признался глава британского Минтранса.

Он не уточнил, каким будет подход в отношении людей, не намеренных вакцинироваться вообще, учитывая, что прививаться или нет - решение добровольное. Шэппс добавил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля обозначит программу снятия ограничений, введенных в начале января.

Ранее Британия ужесточила правила для прибывающих из-за границы. С понедельника кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). С этого же дня все прибывающие в королевство из 33 государств, входящих в группу «повышенного риска», должны будут провести десять дней на карантине в гостиницах за свой счет. В список вошли ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, а также другие государства Латинской Америки.

Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявила, что все, кто попытается скрыть посещение стран из черного списка по коронавирусу, могут получить тюремный срок до 10 лет.

С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.

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