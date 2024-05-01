Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе
Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва
Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
По его словам, ночью в Одессе было три взрыва, второй очень мощный в направлении площади Куликово Поле, где располагается штаб «Пивдень», передает РИА «Новости».
Он добавил, что к месту взрыва проехало много машин скорой помощи, территорию оцепили военные и сотрудники СБУ. Между двумя взрывами был слышен пуск ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, после чего прогремел менее сильный взрыв.
Лебедев добавил, что в 23.40 прогремел мощный взрыв с последующей детонацией в районе порта в городе Черноморске.
Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.