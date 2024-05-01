Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе

Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ночью в Одессе было три взрыва, второй очень мощный в направлении площади Куликово Поле, где располагается штаб «Пивдень», передает РИА «Новости».

Он добавил, что к месту взрыва проехало много машин скорой помощи, территорию оцепили военные и сотрудники СБУ. Между двумя взрывами был слышен пуск ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, после чего прогремел менее сильный взрыв.

Лебедев добавил, что в 23.40 прогремел мощный взрыв с последующей детонацией в районе порта в городе Черноморске.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.