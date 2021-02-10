Американцы приняли баллистическую ракету за НЛО

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10 февраля, среда | Последнее обновление — 09:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД ответил на требование Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter
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10 февраля умер Пушкин. «Наше всё» он не потому, что великий поэт, а потому, что открыл Русскую личность и открыл личность в России. Но не совсем ту, которую открыло западное Возрождение и Просвещение.
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Украина уже закупала электроэнергию в Белоруссии и России, и каждый раз этот вопрос был предметом олигархического торга. Электроэнергия закупается просто потому, что серьезный дефицит грозит коллапсом всей энергосистемы, и веерные отключения покажутся меньшим из зол.
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Полтора миллиона человек узаконили свои доходы, избавились от рисков налогового и уголовного преследования, открыли для себя доступ к кредитованию, ипотеке. Теперь Борис Титов заговорил о необходимости реформировать правовой институт ИП. И снова в его адрес звучат проклятия.
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В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Американцы приняли баллистическую ракету за НЛО
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Неопознанный летающий объект, сообщения о котором распространили пользователи Сети в штате Флорида, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщают местные СМИ.
Телеканал Fox News, что «комета», которую фиксировали пользователи, оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с подводной лодки США, передает РИА «Новости».
Ранее в соцсетях появились видео и фото с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету.
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Твердотопливные ракеты Trident II имеют радиус действия до 11,3 тыс. километров и способны нести ядерное оружие. Это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, используемая в ВМС США.
Между тем разведке США и Пентагону дали полгода на раскрытие информации об НЛО. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт объяснял, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе.
Космонавт выложил фото горящего грузовика «Прогресс»
Члены экипажа МКС засняли момент сгорания грузового корабля «Прогресс МС-15» в плотных слоях атмосферы, снимок опубликовал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.
«Перед вами – уникальные кадры входа в атмосферу грузового корабля «Прогресс МС-15», который чуть больше 200 дней пробыл в составе российского сегмента Международной космической станции», – написал он в своем Instagram.
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Он также добавил, что несгораемые элементы конструкции были затоплены на «кладбище космических кораблей», которое находится в несудоходной части Тихого океана. Космонавт подчеркнул, что окружающей среде затопление «Прогресса» также не навредило, поскольку поверхности воды достигли лишь тугоплавкие элементы, большая часть сгорела в атмосфере.
Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-15», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) во вторник, сведен с орбиты и прекратил существование над Тихим океаном.
Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 «Прогрессов» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Утром во вторник в Роскосмосе сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС и через три часа будет сведен с орбиты.
На Марсе обнаружили запасы водяного льда
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Ученые проекта Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) заявили о значительных запасах погребенного льда на Марсе. Исследование проводилось на основе данных космических аппаратов НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и Mars Global Surveyor, сообщил журнал Nature Astronomy.
Информация с космических аппаратов была обработана по алгоритму, позволяющему оценить, в каких количествах и в каких широтах погребенный лед присутствует на Марсе. Оказалось, что значительные ресурсы водяного льда находятся в северном полушарии планеты, передает РИА «Новости».
«Марс – ледяная планета, и это хорошая новость. Задача состоит в том, чтобы найти лед на широте, подходящей для места высадки человека. Предыдущие исследования показали, что лед, погребенный на глубине до трех метров от поверхности, должен быть стабильным на широтах выше 50 градусов в каждом полушарии, но эти регионы более холодные и подвержены долгим сезонам продолжительной ночи. В более низких широтах теплее, здесь приемлемая продолжительность ночи и много солнечной радиации для выработки электроэнергии», – рассказал ученый Планетологического института США Гарет Морган.
Специалисты составили карту плотности льда, согласно которой в северном полушарии Марса есть области с достаточной широкой зоной стабильности льда. По их словам, он залегает на глубине от нескольких сантиметров до километра. Ученые отмечают, что проект SWIM запущен не для выбора конкретного места для марсианской базы, а для поиска наиболее подходящих для развертывания базы областей. Как отмечают эксперты, лед – критически важный ресурс, необходимый для функционирования марсианской базы в качестве источника воды для людей и растений, производства бытового метанового топлива и воздуха для дыхания, а также топлива для возвращения на Землю.
Ранее исследователи Университета Аризоны обнаружили большое количество воды в верхних слоях атмосферы Марса, что, по их словам, частично решает загадку исчезновения водоемов на планете.
В сентябре прошлого года на Марсе нашли озера с соленой водой.
Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над тремя морями, сообщили в Министерстве обороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Бомбардировщики проводили полет в сопровождении истребителей морской авиации, уточнили в министерстве.
Там отметили, что летчики дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и над Тихим океаном.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
О предыдущем полете Ту-160 над Баренцевым и Белым морями сообщалось в январе 2021 года. В ходе того полета экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.
НАСА задумалось о дополнительном месте для астронавта на «Союзе»
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НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом космическом корабле «Союз», сообщило ведомство.
НАСА сообщило, что речь идет о «весенней миссии». Дополнительное место для астронавта НАСА нужно, чтобы «заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», передает ТАСС.
Роскосмос сообщал, что в 2020 году прибыль от доставки американских астронавтов на МКС была минимальной, этих средств не хватило бы даже на запуск одной ракеты.
Сборка окололунной станции Gateway начнется не раньше мая 2024 года, сообщило НАСА в связи с выделением контракта на 331,8 млн долларов компании SpaceX на доставку на орбиту Луны первых модулей. Ракета Falcon Heavy должна доставить на лунную орбиту электродвигательный и жилой модули станции, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия не будет участвовать в создании международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA).
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Су-35 «спрятался» за Ту-95МС и обманул систему ПВО на учениях
Истребитель Су-35 Западного военного округа отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, сообщили в пресс-службе ЗВО.
По данным округа, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводило в Тверской области стратегические ракетоносцы Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы в Саратовской области.
«Один из сопровождающих самолетов находился на расстоянии до 2000 метров от самолетов Дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО.
Также экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и потренировались перехватывать цели, разыграв между собой воздушную дуэль.
После выполнения задачи Су-35 совершили посадку на аэродром постоянного базирования на территории ЗВО.
В прошлом году издание The National Interest обратило внимание на видео с российскими истребителями Су-35, опубликованное Минобороны. По словам журналистов, видео продемонстрировало, что российские истребители являются «убийцами».
Шойгу назвал задачу российского гиперзвукового оружия
Основу сил неядерного сдерживания России составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС России.
По словам министра, ВС России сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта.
«В прошлом году мы выполнили поручение Верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик вооруженных cил», – сказал Шойгу.
По его словам, все шире в боевой учебе используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.
Ранее Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия.
ВМФ анонсировал получение первых серийных подлодок проекта 677 «Лада»
Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – будут переданы ВМФ России в 2022 году, сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.
Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет.
«Вторая лодка «Кронштадт» уже на плаву, третья, «Великие Луки», будет спускаться в 2022 году. «Кронштадт» несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году», – передает РИА «Новости» слова Бузакова.
В сентябре прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием.
Как рассказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщения о том, что серийное строительство лодок четвертого поколения проекта «Лада» идет с отставанием, постановка в строй ВМФ России подводных лодок «Лада» в очередной раз сорвалась из-за поставщиков. Их очень много – в создании лодки участвует более 200 предприятий.
Первый в России автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания
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Испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились, сообщили в концерне ВКО «Алмаз-Антей».
По словам представителя концерна, летные испытания включали в себя реальное поражение дронов-мишеней. Он также отметил, что в 2021 году компания планирует выйти на государственные испытания беспилотника, передает РИА «Новости».
«Волк» был существенно доработан. Улучшенный вариант получил новую оптико-локационную систему, которая обеспечивает повышенную дальность обнаружения целей и доработанную систему управления, позволяющую применять дрон в полностью автоматическом режиме.
Отмечается, что беспилотник самостоятельно выполняет поиск, распознавание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение дронов. Оператор теперь только подтверждает решение об атаке. Представитель концерна «Алмаз-Антей» добавил, что в России такой аппарат первый.
Беспилотник-перехватчик «Волк-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до 6 кг и размерами 60 на 60 см. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 мин. Действующий опытный образец выставлен в Москве в экспозиции концерна на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021.
Ранее конструкторское бюро приборостроения начало разрабатывать первый в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который сможет сбивать беспилотники.
Эрдоган назвал сроки запуска турецкого космического аппарата на Луну
Анкара рассчитывает отправить космический аппарат на Луну в 2023 году в честь столетия республики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время презентации турецкой космической программы.
«Наша цель – в конце 2023 года в честь столетия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну», – передает заявление Эрдогана РИА «Новости».
Во вторник глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что с большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз».
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021–2023 годах. Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования республики.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.
Первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса
Автоматическая межпланетная станция ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда») достигла во вторник орбиты Марса, сообщил космический центр имени Мухаммеда бен Рашида. Зонд был запущен полгода назад.
«Исторический момент! Омран Шараф, руководитель проекта миссии Эмиратов на Марс, подтверждает, что зонд «Надежда» достиг орбиты Марса», – написано в Twitter космического центра.
Зонд вышел на орбиту Марса в 18.42 мск, после чего начался процесс торможения для вхождения в зону гравитационного захвата. Прежде чем достигнуть орбиты планеты, аппарат пролетел почти 500 млн километров. За входом зонда на орбиту наблюдали руководители ОАЭ – премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц монархии Мухаммед бен Зейд. Эмираты стали пятой страной в мире, достигшей Марса, передает РИА «Новости».
Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» стартовала 20 июля прошлого года с космодрома в Японии. Отправка зонда дважды переносилась из-за погодных условий. ОАЭ зонд назвали «первой арабской миссией к Марсу». Зонд создавался ОАЭ при поддержке трех университетов США. Цель миссии – изучение атмосферы и климата планеты.
Институт Роскосмоса назвал причины сокращения доли на рынке пусковых услуг
Причиной снижения доли России на рынке космических пусковых услуг стало неудачное стечение обстоятельств, а не только появление нового игрока в лице Илона Маска, рассказал гендиректор «Организации «Агат» (головной экономический научно-исследовательский институт Роскосмоса) Никита Казинский.
«Причиной, уверен, временного ослабления позиций России на рынке коммерческих пусков на геопереходную и геостационарную орбиты стало весьма неудачное стечение трех ключевых обстоятельств: годовая остановка в 2016 году запусков «Протонов» из-за обнаруженной проблемы с их двигателями, выход на рынок конкурентоспособного Falcon 9 и неопределенные долгосрочные перспективы «Протона» после 2024 года. Для заказчиков-операторов группировок именно стечение этих причин сыграло свою роль», – передает РИА «Новости» слова Казинского.
Он напомнил, что до 2016 года количество коммерческих пусков ракет-носителей «Протон» и Falcon 9 было сравнимо и только в период 2016-2017 годов ракета Маска вырвалась вперед по количеству заказов.
По словам главы «Агата», если говорить о снижении доли России на рынке пусковых услуг, то нужно вести речь только о рынке запусков спутников на геопереходную и геостационарную орбиты, то есть на заказы на тяжелые ракеты «Протон», а ракеты среднего класса «Союз» сохраняют свою конкурентоспособность.
Вернуть позиции на мировом рынке пусковых услуг могут позволить перспективные ракеты-носители, полагает Казинский.
«Как вы знаете, сейчас в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» разрабатываются новые ракеты-носители: полутяжелый «Союз-5» и ракета среднего класса «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе. Они имеют все шансы стать успешными и востребованными на рынке», – отметил глава предприятия.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие новые разработки вернут России лидерство в космосе.
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Новые подлодки проекта «Лада» решили вооружить «Калибрами»
Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр», они получили новый электродвигатель, сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.
«Отличия от головной лодки «Санкт-Петербург» есть. Лодки будут вооружены новейшими крылатыми ракетами «Калибр». Будет другой электродвигатель: менее шумный, но более мощный», – передает РИА «Новости» слова Бузакова.
За время строительства проект неоднократно подвергался изменениям. В частности, эти подлодки планировалось оснастить воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако такой в России пока не создали.
Ранее во вторник Бузаков сообщил, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – будут переданы ВМФ России в 2022 году.
Турция решила отправить своего первого космонавта на «Союзе»
С большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз», заявил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.
«Вероятность того, что Турция использует «Союз» для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, так как это очень надежный космический корабль, мы в этом уже убедились. Он себя очень хорошо зарекомендовал в космосе. Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность», – передает его слова ТАСС.
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах.
Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования Республики.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.
Космический грузовик «Прогресс» сгорел в атмосфере
Грузовой корабль «Прогресс МС-15», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) во вторник, сведен с орбиты и прекратил существование над Тихим океаном, сообщил Роскосмос.
«В соответствии с программой, заложенной в его бортовой компьютер по командам из центра управления полетами ЦНИИмаш, в 11.30 мск был включён маршевый двигатель на торможение... После чего «Прогресс МС-15» сошёл с околоземной орбиты и прекратил свое существование», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
Отмечается, что не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали примерно в 12.13 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана.
На смену кораблю 15 февраля планируется запустить «Прогресс МС-16» с космодрома Байконур ракетой «Союз-2.1а».
Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 «Прогрессов» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Утром во вторник в Роскосмосе сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС и через три часа будет сведен с орбиты.
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Шойгу открыл сбор руководящего состава Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в военном ведомстве.
«В Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно- мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС сообщение ведомства.
По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно- политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.
В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС России, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления – всего более 350 человек.
Высшие и старшие офицеры проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях, проведут обмен мнениями по актуальным проблемам и наметят пути их решения. Участники сборов также посетят Главный храм ВС России и музейный комплекс «Дорога Памяти».
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