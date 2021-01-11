Спецслужбам США дали полгода на раскрытие информации об НЛО

Аппарат директора Национальной разведки США и Пентагон в течение шести месяцев должны предоставить Конгрессу страны всю информацию об НЛО, которая у них есть, сообщают СМИ.

В декабре глава американского государства Дональд Трамп подписал закон о финансовой помощи в связи с коронавирусом на 2,3 трлн долларов. С этого момента спецслужбам дается 180 дней на раскрытие информации об НЛО – такое требование включили в раздел закона о крупных расходах, передает CNN.

В отчете спецслужб должен быть подробный анализ имеющейся информации об НЛО, описание межведомственного взаимодействия по сбору данных и анализу «неопознанных явлений в воздухе». Спецслужбы также должны указать потенциальные угрозы нацбезопасности США со стороны НЛО и оценить, могут ли за этой деятельностью стоять какие-либо противники Вашингтона. Представленный отчет должен быть несекретным, но может содержать секретное приложение.

В августе Пентагон подтвердил решение о создании рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов. Миссия группы «заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США». В мае ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО.