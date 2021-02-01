Москва отказалась слушать заявления США о несогласованных акциях

Россия не готова воспринимать и прислушиваться к заявлениям США насчет несанкционированных акций в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается заявлений американских представителей в отношении нашей страны и в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что воскресенье «стало нелегким» для многих европейских стран, где имели место незаконные акции.

«Здесь, наверное, нелишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены... Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойное. Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан», – отметил представитель Кремля.

В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.

МИД России заявил, что нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы. Ведомство потребовало прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.