Кириенко назвал людей главным богатством России

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с педагогами-наставниками победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Встреча прошла в формате видеоконференции. По словам Кириенко, наставники победителей конкурса «Большая перемена» – настоящие профессионалы, и профессия педагога для них – это призвание, миссия, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Именно благодаря вашей поддержке ребята смогли победить в конкурсе «Большая перемена». Вы давали им больше, чем советы учителя – настоящую поддержку близкого человека. Вы отдавали все свои силы, чтобы ребята смогли полностью реализоваться, осуществить свои мечты, поверить в себя. И у них это замечательно получилось. Спасибо вам большое за ваших прекрасных учеников», – поблагодарил Кириенко педагогов-наставников.

Первый замглавы администрации президента сказал, что в современном мире главную роль в развитии и конкурентоспособности страны играют не природные ресурсы, здания, сооружения и технологии. «Самое главное богатство России – это люди. И то, что делаете вы, педагоги – это самое важное. Вы создаете условия для того, чтобы подрастающее поколение в нашей стране верило в себя. Ведь все дети очень талантливы, и важно помочь им сделать первые шаги, дать возможность раскрыть свои сильные стороны», – подчеркнул Кириенко.

Он также отметил, что своих наставников в конкурсе участники «Большой перемены» выбирали сами, и этот выбор означает абсолютное доверие педагогам и признание их заслуг. «Вы смогли подготовить не только людей, которые знают предмет, которому вы их учили, вы воспитали честных, открытых, нравственных людей. И ваши ученики проявили это, когда во время финала конкурса в «Артеке» попросили предусмотреть дополнительные награды и призы для своих педагогов. Я уверен, кем бы они ни стали в жизни, у них все получится», – сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что важная особенность конкурса «Большая перемена» заключается в том, что сами участники становятся его полноценными соавторами, выбирают свое направление участия, создают команды «Большой перемены». Конкурс стал пространством для непрерывного развития школьников и не завершился после финала первого сезона. «Большая перемена» не должна останавливаться, уходить на «каникулы», потому что нет перерывов в развитии ребят. Новый сезон конкурса стартует по традиции 28 марта, в День больших перемен, и мы надеемся, что в нем будут участвовать еще больше талантливых детей, ведь по предложению самих ребят в новом сезоне будет расширен возрастной состав участников, вместе со старшеклассниками в конкурсе смогут участвовать ученики 5-7 классов. Для них будет подготовлена специальная программа и специальные призы: победители смогут отправиться в «путешествие мечты» на уникальном поезде «РЖД», который пройдет от Москвы до Владивостока с остановками во всех интересных городах», – рассказал Кириенко.

По его словам, путешествие победителей второго сезона «Большой переменой» будет сопровождаться образовательными программами и экскурсиями по знаковым местам России.

«Очень здорово, что ребята включились практически во все значимые проекты нашей страны. Они активно принимали участие в праздновании 75-летия Победы, поздравляли ветеранов, помогали им. Выступали волонтерами акции «Новый год в каждый дом» и проекта «Мечтай со мной», который исполняет мечты ребятишек с тяжелыми заболеваниями, ветеранов. Уже вторые выходные подряд десятки тысяч ребят по всей стране помогают тем, кто в этом сегодня нуждается, в рамках акции «Добрая суббота». Для них это удивительная возможность почувствовать себя взрослыми, помогая другим», – добавил он.

Для наставников победителей «Большой перемены» в Крыму проходит образовательная программа от партнеров конкурса – Сбербанка, ГК «Росатом» и ОАО «Российские железные дороги». Программа проходит в две смены, в ней принимают участие 420 учителей.

В рамках образовательной программы педагоги-наставники победителей «Большой перемена» участвуют в профессиональных дискуссиях и экспертных сессиях, а также обсуждают роль учителей в развитии сообщества «Большая перемена», которое создают сами школьники.

30 и 31 января спикерами программы выступили генеральный директор «Корпоративной Академии Росатом» Юлия Ужакина, заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский и заслуженный учитель России, директор Центра образования «Класс центр» Сергей Казарновский.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».