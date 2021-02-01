Медведев не исключил обращения в суд для защиты «Северного потока – 2»

При необходимости Россия может обратиться в суд для защиты интересов при реализации проекта «Северный поток – 2», однако в вопросе строительства газопровода гораздо важнее позиция лидеров государств и бизнеса, которые должны сказать свое слово, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд. Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются. Наверное, потенциально, можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займет в этом смысле объективную позицию», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

Вместе с тем зампред Совбеза подчеркнул, что, несмотря на то что он всегда выступает за судебное рассмотрение вопросов, «все-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса». «Вот они должны сказать свое слово», – заявил Медведев.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы власти Германии придерживались жесткой позиции и не прогибались под давлением Вашингтона. При этом, добавил он, сомнений в том, что проект будет достроен, нет.

Медведев отметил, что до конца не знает позицию администрации США, но, как он понял, новый госсекретарь Энтони Блинкен «сказал о том, что нужно продолжать давить на этот наш «Северный поток» и добиваться отказа от его осуществления».

«То есть в этом смысле приоритеты американской администрации не поменялись. Но вы знаете, я всегда исхожу вот из чего: все-таки экономические резоны при принятии решений очень часто перевешивают вот такую голую политику. А экономические резоны абсолютны и со стороны европейцев, ну и, конечно, с нашей стороны. Так что, я полагаю, что все будет сделано. Вопрос в сроках. Наверное, придется еще каким-то терпением запастись», – полагает он.

Ранее российский МИД выразил надежду, что Евросоюз устоит перед шантажом со стороны Вашингтона по «Северному потоку – 2». В ведомстве подчеркнули, что завершение проекта внесет вклад в энергобезопасность Европы.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.