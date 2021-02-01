Медведев оценил отношения России и США при Трампе

Время работы Дональда Трампа во главе американской администрации – «это период разочарования», он не смог «поладить» с Россией, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

«Период работы предыдущей администрации – это период разочарования. Поскольку сам президент Соединенных Штатов, бывший уже, Дональд Трамп, он действительно был такой дружелюбный человек, всячески демонстрировал настрой на то, чтобы, как он говорил, поладить с русскими, но у него ничего не получилось», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

Он объяснил эту ситуацию влиянием американского истеблишмента, который ставил бывшему главе государства «палки в колеса». «И поэтому его желание, и тот саммит, который прошел в 2018 году, в том числе по инициативе американцев, ни к каким результатам не привели. Наверное, он этих результатов хотел», – отметил зампред Совбеза.

«Поэтому все это обернулось продолжением, таким не прекращающимся потоком дополнительных санкций. Он же как балансировал? Он все время говорил: да, я хочу поладить с русскими, но я самый жесткий президент по отношению к России и так далее», – сказал Медведев.

По его словам, Трамп «балансировал», говоря «да, я хочу поладить с русскими, но я самый жесткий президент по отношению к России», что привело к тому, что никакого движения в отношениях двух стран не было.

«Были сплошные санкции. То «Северный поток», то отдельные компании, люди, и все это продолжалось и продолжалось, и закончилось тем, что в итоге даже переговоры по стратегической компоненте, по стратегической стабильности, они развалились. Американцы вышли из Договора по открытому небу, американцы, прежняя администрация, по сути, пустили под откос до согласования продление СНВ-3, Договор о ракетах средней и малой дальности. То есть, по сути, даже по этому вопросу не удалось выстроить продуктивный диалог», – отметил зампред Совбеза.

Также Медведев отметил, что беспорядки в США – расплата за то, что они традиционно поддерживали «цветные революции» в других странах, а когда это произошло с ними, попытались взять ситуацию под жесткий контроль.

«Так что в известной степени это то, что американцам вернулось в виде вот такого рода выступлений. Здесь, конечно, не может быть никакого повода для злорадства. Это просто означает, что и вне рубежей, за пределами своей страны нужно вести честный курс и не пытаться нелегитимными способами менять власть, устраивать всякие майданы, потом хлопать тому, что произошла незаконная смена власти, и те, кто пришел к власти, допустим, пытаются задружиться с американцами. Ничего хорошего из этого, как правило, не получается», – убежден Медведев.

По его словам, то, что произошло в Капитолии, «это, по сути, даже не драма – трагедия, потому что погибли люди». «Это, вне всякого сомнения, портит светлый лик американской демократии, это, я думаю, всем понятно», – добавил он.

Вместе с тем зампред Совбеза подчеркнул, что команда нынешнего президента США Джо Байдена хорошо знакома России, и дружелюбием они не отличаются.

«С Байденом я знаком, мы с ним встречались. Одна из встреч, хорошо помню, прошла по приглашению Сильвио Берлускони. Он нас как-то, я еще президентом страны был, позвал на обед. Ну он говорит, вот, хочу еще Джозефа Байдена позвать. Ну давай, позови. Мы как-то посидели, пообщались, поговорили. Он производит впечатление вежливого, нормального человека. Но человеческое измерение и политическая позиция – это разные вещи», – рассказал Медведев.

Медведев также отметил, что Россия, как любая страна, работает «с той администрацией, с тем президентом, с тем лидером государства, которого избрал народ». «И для нас не имеет значения, в Америке это демократ или республиканец, он должен быть просто легитимным лицом, легитимным президентом», – сказал он.

По словам Медведева, США пока не считают нужным нормализовать отношения с Россией, и при новой американской администрации они вряд ли существенно изменятся. Он отметил, что об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин, и он придерживается такой же точки зрения.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.