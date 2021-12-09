«Единая Россия» увековечила память тысячи Героев России в 82 регионах

Необходимо сделать так, чтобы имя каждого Героя было увековечено на мемориальных досках, памятниках, в названиях школ, техникумов, вузов, заявил депутат Государственной Думы, федеральный координатор партпроекта «Единой России» (ЕР) «Историческая память» Александр Хинштейн. Партия увековечила память 1 тыс. 61 Героя России.

Хинштейн заявил, что «очень важно рассказать о настоящих героях своего родного края, их жизненном и боевом пути, совершенном подвиге», следует из сообщения на сайте ЕР.

По состоянию на ноябрь 2021 года в стране насчитывается 1 тыс. 100 Героев, из них 460 человек живы, 640 уже ушли из жизни.

Проект «Память Героев» под эгидой федерального партпроекта «Историческая память» стартовал 9 декабря 2019 года. В его рамках ведется работа по установке мемориальных досок и бюстов Героям России, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям. Партия увековечила память 1 тыс. 61 героя.

Планируется, что ко Дню Героев Отечества партия откроет 22 «Парты Героя» в Волгоградской, Липецкой, Ростовской, Свердловской, Тверской, Томской областях, Краснодарском, Пермском крае и Москве.

В открытии примут участие родственники и потомки погибших Героев, ветераны боевых действий, депутаты всех уровней, представители муниципалитетов, педагоги, школьники и их родители.

«Проект «Парта Героя» в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Он очень важен в деле патриотического воспитания молодежи, помогает формировать у подростков уважительное отношение к истории страны, ее героическому прошлому и настоящему, реальным героям боевых действий», – подчеркнула первый зампредседателя комитета Государственной Думы по просвещению, координатор партийного проекта «Новая школа», секретарь Чувашского реготделения «Единой России» Алена Аршинова.

Например, в школе №4 города Сальска Ростовской области увековечат память офицера подразделения Сил специальных операций Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, майора Алексея Гойняка. Он погиб в бою в сентябре 2017 года при выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Указом президента России за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга ему посмертно присвоено звание Героя России.

В школе №140 Екатеринбурга появится парта в честь Михаила Богатырева. Десантник погиб 10 января 1995 года при штурме президентского дворца в Грозном. За личное мужество, отвагу и героизм был представлен к правительственной награде – Ордену Мужества (посмертно).

В школе №70 Липецка «Парту Героя» установят в память о Михаиле Ефимовиче Катукове – участнику значимых танковых сражений Великой Отечественной войны, маршалу бронетанковых войск, дважды Герою Советского Союза. Во дворе школы в честь него уже установлен мемориальный знак, создан школьный музей.

В Арчединской средней школе Михайловского района Волгоградской области появится парта, посвященная награжденному Орденом Мужества посмертно участнику Чеченской войны Анатолию Игнатову.

Напомним, на заседании организационного комитета «Наша Победа» 7 декабря секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поставил задачу закончить весь комплекс мероприятий по увековечиванию памяти Героев России в 2022 году – к 30-летию учреждения этого звания.

Кроме этого, 9 декабря, в День Героев Отечества, во всех регионах страны «Единая Россия» поздравляет Героев Российской Федерации, Советского Союза, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия, а также проводит патриотические и просветительские мероприятия, посвященные этой памятной дате.