В ЕР назвали главную цель законопроекта о публичной власти

Основной целью законопроекта о публичной власти является организация удобного взаимодействия граждан с органами власти. Положения документа наладят связь между федеральной властью, регионами и муниципалитетами, заявил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме по законопроектной деятельности Дмитрий Вяткин.

«Законопроект о публичной власти решает задачи по разграничению полномочий, установлению контроля и повышению его эффективности, а также усилению ответственности на всех уровнях. Для граждан главное нововведение заключается в том, что уйдет непонимание в разделении полномочий органов власти. Если гражданин обратился со своим вопросом в орган власти, система внутри себя должна будет определить, какой из институтов компетентен в его решении. Не нагружая человека отписками и отсылками в другие инстанции», – говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Самое главное – это сделать единую систему органов публичной власти эффективной, потому что людей действительно гоняют по кругу. Они идет в муниципалитет, их отправляют в регион, регион кивает на федерацию, федералы говорят, что это вообще не их полномочия», – пояснил Вяткин.

В России до сих пор не было четкого распределения полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями – действующий закон неэффективен в этой части, отметил замруководителя думской фракции партии.

Новым законом вводится единый электронный документооборот и порядок проведения онлайн-заседаний, что удобно для обычного гражданина. Это будет способствовать оперативному решению вопросов, сократит время взаимодействия.

Также крайне важно для граждан, что глава субъекта, согласно законопроекту, одновременно является главным региональным чиновником и федеральным чиновником в регионе, уточнили в ЕР. Он становится связующим звеном в вертикали власти. Устанавливаются методы воздействия на главу субъекта – выговоры, строгие выговоры. Раньше такие инструменты не были предусмотрены законом. Вводится и норма о том, что отрешенный от должности глава субъекта в течение пяти лет не имеет права баллотироваться вновь.

Субъекты Российской Федерации теперь будут сами определять количество сроков, в течение которых глава региона может занимать такую должность. Раньше это регулировалось федеральным центром. Кроме того, главы регионов смогут принимать решения об отстранении от должности мэров городов, по аналогии с тем, как президент может по определенным основаниям лишать доверия главу субъекта и отстранять его от должности.

«Это те положения, которые повышают эффективность, контроль, и ответственность. Вот три постулата нового закона о публичной власти», – подчеркнул Дмитрий Вяткин.

Законопроектом также определены основы деятельности и закреплены полномочия таких органов, как уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об общих принципах организации региональной власти.