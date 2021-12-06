Комитет Думы по госстроительству поддержал законопроект о региональной власти

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об общих принципах организации региональной власти.

Законопроект закрепляет, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», передает ТАСС. Документ определяет полномочия регионов. Предусмотрено снятие запрета для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и введение единого срока полномочий для них – пять лет. В ходе заседания комитет рассмотрел большой блок поправок.

Одним из наиболее спорных моментов в законопроекте стал запрет на использование в наименовании должности главы субъекта России слова «президент», против чего выступили власти Татарстана. Поправки, позволяющие использовать это слово, в комитете не поддержали. В то же время комитет согласился с тем, что в наименовании высшего исполнительного органа власти субъекта может быть не только слово «правительство», как предлагалось изначально, но в том числе и слово «администрация» или иной термин.

«Мы практически все полномочия субъектов указали по совместному ведению. Мы пошли по пути, что укажем [в законопроекте] все полномочия субъектов России», – пояснил глава комитета, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников. На заседании комитета он уточнил, что благодаря поправкам статья о полномочиях регионов «увеличилась колоссально, в десятки раз», многие субъекты говорили о важности указания их полномочий именно на законодательном уровне.

В дальнейшем изменения полномочий будут согласовываться с Госсоветом, после чего в закон будут вноситься поправки. Комитет также поддержал поправку, согласно которой срок предоставления отзывов регионами на законопроекты совместного ведения останется прежним – 30 дней, однако регламентом Госдумы могут быть предусмотрены случаи, когда он сократится до 15. Общий срок сейчас составляет 30 дней, в редакции первого чтения его предлагалось сократить до 15.

Напомним, 25 октября парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта.

Ранее Крашенинников заявил, что законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» не будут менять из-за несогласия Татарстана.