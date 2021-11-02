Проект закона о региональной власти отказались менять из-за позиции Татарстана

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» не будут менять из-за несогласия Татарстана, заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«И в действующем законе эта норма есть, и в принципе мы здесь ничего нового не сделали. Мы из 184-го действующего закона взяли эту норму и перенесли в наш проект. Здесь ничего не меняется, поэтому я не думаю, что здесь какие-то возможны коррективы», – передает РИА «Новости» ответ Крашенинникова на вопрос о том, будет ли меняться законопроект из-за несогласия Татарстана.

Во вторник депутат принял участие в заседании ассамблеи свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», где обсуждался этот закон.

Как добавил парламентарий, в Госдуму поступило более 80 заключений по поводу этого законопроекта от субъектов Федерации.

«Кроме того, поступают отзывы от научных организаций, индивидуальные. В принципе, отрицательный отзыв, как известно, только один – от Татарстана. Что касается сроков рассмотрения данного законопроекта, мы поставили его на 9-е число (ноября). Соответственно, по регламенту у нас 30 дней. За это время с учетом мощного обсуждения в обществе, я думаю, придут поправки, мы их рассмотрим и будем стараться принять его в декабре в целом», – отметил Крашенинников.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года, добавил председатель комитета Госдумы.

Документ был внесен в Госдуму Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом с целью исполнения обновленных положений Конституции Российской Федерации и развития положений о единой системе публичной власти. Отмечалось, что законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд и устанавливает общее для всех субъектов наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта России, однако Крашенинников заявил, что исключается только должность президента республики, а губернаторов переименовывать не будут.

Напомним, 25 октября парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта.