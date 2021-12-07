Глава Якутии прокомментировал слова Байдена о «горевшей тундре» в России

Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о «горящей тундре» в России, отметил, что горела вовсе не тундра, при этом подчеркнув, что лесные пожары – это общая проблема для всех стран.

«Во-первых, он говорил, что тундра горит в России. Но хочу сказать, что в этом году в Якутии, несмотря на драматические пожары, тундра-то не горела – оставим это на совести тех, кто готовит речи для американского президента. Понятно, что он имел в виду большие пожары этого года на территории России», – передает РИА «Новости» ответ главы Якутии на вопрос, как он расценивает такое заявление президента США.

«Хочу сказать, что лесные пожары – это общая проблема, не только в Якутии леса горят. В той же Калифорнии были сильнейшие за всю историю Соединенных Штатов Америки пожары. Я изучаю проблему лесных пожаров - и в Якутии, и в России, и в мире в целом. И я хочу сказать, что эту проблему нужно решать совместными усилиями всех стран», – подчеркнул Николаев.

Он также пригласил Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который пройдет в республике в 2023 году.

Летом экоактивистка Роза Дьячковская заявила, что смогла добиться реакции Ди Каприо на просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами, в качестве доказательства она опубликована на своей странице в Instagram скриншоты переписки. По словам главы Якутии, никаких предложений от Ди Каприо или его представителей в республику не поступало. «Я знаю, что Леонардо Ди Каприо на самом деле человек, который занимается экологической тематикой, он неравнодушен к проблемам сохранения разных видов животных, биоразнообразия на Земле. Актера беспокоит изменение климата на планете», – сказал Николаев.

«У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить – и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», – добавил глава региона. Как отметил Николаев, вопросы изменения климата должны решаться всем человечеством. «Мне очень не нравится, что, говоря о популярной сегодня теме углеродной нейтральности, учитываются коммерческие интересы определенных компаний. Причем все они, как ни странно, американские или западноевропейские. Здесь должен быть абсолютный паритет. Человечество в одной лодке, это глобальная проблема», – подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».

В Кремле заявили, что не следует забывать – горит не только тундра, но и леса Калифорнии.

Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.

До этого президент Владимир Путин поручил правительству создать план по снижению выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности использования лесов и земель.