На Украине рассказали об операции Нидерландов по вывозу Цемаха из Донбасса

Нидерландская сторона долгое время планировала операцию по доставке на подконтрольную Киеву территорию бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил бывший разведчик Украины, один из руководителей операции по задержанию Цемаха Роман Червинский.

«Голландцы очень длительное время пытались доставить Цемаха. Эта операция планировалась не один год ими, и они обращались к нашим органам и к высшему руководству нашего государства с просьбой помочь это сделать. Они даже рассматривали возможность проникнуть на территорию Снежного, где он проживал, проникнуть туда на двух вертолетах, захватить его и вывезти. Они хотели это делать, потому что он был настолько важен. Он был руководителем противовоздушной обороны Снежного, который выставлял «Бук» на позицию, с которой был осуществлен выстрел, запущена ракета и сбит Boeing. Он сотрудничал с российским командованием и вывел этот российский экипаж с территории за границу, чтобы можно было скрыть российское участие в этом», – передает РИА «Новости» слова Червинского в эфире канала «Украина», повторившего уже ранее опровергнутые тезисы о причастности России к катастрофе.

В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом.

Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.

В июне в Нидерландах на слушаниях по делу о крушении MH17 судья говорил, что Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета, заявил в августе – начале сентября 2019 года, когда он был заслушан как свидетель, что не видел ЗРК «Бук» в ходе конфликта на востоке Украины.