Экипаж летевшего в Новосибирск самолета отстранили после ЧП с обледенением

Российская авиакомпания S7 на время проверки отстранила от работы экипаж самолета рейсом Магадан – Новосибирск, попавшего в зону сильного обледенения, сообщили в компании. «Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов. Также на время расследования S7 Airlines ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана», – приводит РИА «Новости» комментарий компании. В пятницу у летевшего в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, начал терять скорость и высоту из-за обледенения двигателей, но пилоты смогли стабилизировать самолет в ручном режиме и посадить его в Иркутске. Ранее летевший из Благовещенска в Москву самолет Boeing-767 сел в аэропорту Красноярска из-за обледеневшего клапана двигателя.

Новым экспортным брендом Турции станет «Made in Turkiye», указ подписан президентом страны Тайипом Эрдоганом и опубликован в официальном издании Resmi Gazete. Продукцию будут представлять под единым брендом «Made in Turkiye» вместо «Made in Turkey». Утвержденный термин будет использоваться и при переписке с иностранными организациями и странами, передает агентство «Прайм» со ссылкой на текст документа. Цель бренда – повысить узнаваемость турецкой продукции за рубежом. Указывается, что новый термин наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. Таким образом, после нововведения название страны теперь не будет переводиться с английского языка как «индейка» (turkey – прим. ВЗГЛЯД).

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сделать предупреждение России сразу после своего избрания. Он потребовал пригрозить новым пакетом санкций из-за якобы скорого нападения на Украину. «Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства», – заявил Мельник изданию Bild, передает Страна.ua. По мнению дипломата, необходим «жесткий каталог суровых карательных мер», который нужно представить не позднее 8 декабря. Он должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT. По словам политика, чтобы предотвратить катастрофу, нужно что-то большее, чем просто предупреждение. Мельник призвал Шольца сразу после избрания продемонстрировать «все серьезные последствия нападения на Украину».

Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины. Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС. Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря. Ридли Скотт обматерил российского кинокритика Антона Долина 3 декабря 2021, 21:57 Текст: Алексей Дегтярев

В Сети опубликовали фрагмент беседы главреда журнала «Искусство кино» и кинокритика Антона Долина с кинорежиссером Ридли Скоттом, именитый голливудский кинодел обматерил российского журналиста. После одного из вопросов Долина Скотт нецензурно выругался в адрес критика, так он показал свое несогласие со сравнением его новой ленты «Последняя дуэль» с его же картиной «Царство небесное». Эпизод опубликован в конце ролика на YouTube-канале Долина. Картина «Последняя дуэль» посвящена средневековой Франции и реальным средневековым судебным разбирательствам рыцаря Жана де Карружа. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер. Фильм «Царство небесное» также повествует о Франции в средних веках, там раскрывается более ранняя эпоха начала крестовых походов. В этой ленте главные роли сыграли Орландо Блум и Ева Грин.

Пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком, сообщил» источник в авиадиспетчерских службах. Один из двух самолетов-разведчиков пересекал трассы гражданской авиации и приблизился к Airbus на 20 м по вертикали. Диспетчеры дали экипажу пассажирского лайнера команду снизиться на 500 м, при этом разведчик не отвечал на запросы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Это произошло, когда самолет находился посередине моря, на участке между Турцией и Туапсе. Ранее над Черным морем перехватили четыре американских самолета-разведчика. Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО. Захарова в Telegram указала, что в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии НАТО во главе с США пошло на «открытую вооруженную агрессию». На Украине, как отметила официальный представитель МИДа, Вашингтоном «в координации с натовским и есовским Брюсселем осуществлялось руководство антиконституционным переворотом». «Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и т.д. – демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО», – напомнила она, отметив, что для НАТО стали «рутиной» сотни «спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки» Как подчеркнула Захарова, «это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий», изображенные «крупными мазками». Результатом этих действий стали «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру». Она назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Захарова посоветовала США искать «нарушающих международное право агрессоров», «стоя перед зеркалом». Напомним, Блинкен заявил, что не НАТО «планирует агрессивные действия» против России, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния.

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко не исключил, что украинское правительство будет вынуждено начать переговоры с Газпромом о прямой покупке газа. Кучеренко заявил, что «за последние два года энергетика Украины попала в огромный кризис». Он объяснил «тактику «Слуг народа», когда они говорят, что мы перезимуем»: «Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счет электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют». Депутат «дал свое аналитическое видение», заявив, что «не исключает , что пройдет полтора-два месяца – и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским Газпромом о прямом контракте на покупку газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш». В начале ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.

Российский кинокритик и главред журнала «Искусство кино» Антон Долин в соцсетях отреагировал на сообщение о том, что в интервью с известным голливудским киноделом Ридли Скоттом последний обматерил его. «К сожалению, зум-интервью выпало на время «Кинотавра», когда у меня куча других дел и показов, между двумя фильмами. В довершение всего, что-то напутали со временем, и я только начинал готовиться к интервью, назначенному через час, когда мне позвонили из Лондона с криками «у вас интервью через пять минут!». Переполошенный я срочно бросился налаживать связь и устанавливать компьютер, толком не успев подготовить вопросы. К тому же, мне анонсировали пятиминутный диалог, а он почему-то длился вдвое дольше. Вопросы иссякли, и сходу я спросил о реалистичности нового фильма в сравнении с предыдущими. Скотт, кажется, обиделся», – написал Долин в своем Facebook. Также журналист добавил, что «будь ситуация чуть другой, я был бы осторожнее и деликатнее». При этом отметил, что они «оба свели это на шутку, диалог продолжался еще несколько минут». «Ридли даже благожелательно расспросил меня в финале, где я нахожусь, что это за «Sochi» и «Kinotavr», – написал критик. Долин отметил, что жаловаться на случившееся ему не пришло в голову: «В моем понимании, я сам нарвался на грубость». «Ну а человек пожилой (83 года), интервью по зуму неприятны и неудобны для всех. В любом случае, это мелочь. Никакой воображаемой многими подоплеки у инцидента не было. И Скотт не послал «Антона Долина», он послал анонимного для него интервьюера – одного в ряду десятков других. Он не знал и не знает, что в своей стране я критик (в англоязычном мире вообще, как правило, рецензии пишут одни люди, а интервью берут совершенно другие)», - написал кинокритик. Напомним, после одного из вопросов Долина Скотт нецензурно выругался в адрес критика, таким образом показав свое несогласие со сравнением его новой ленты «Последняя дуэль» с его же картиной «Царство небесное». Эпизод опубликован в конце ролика на YouTube-канале Долина. Картина «Последняя дуэль» посвящена средневековой Франции и реальным средневековым судебным разбирательствам рыцаря Жана де Карружа. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер. Фильм «Царство небесное» также повествует о Франции в средних веках, там раскрывается более ранняя эпоха начала крестовых походов. В этой ленте главные роли сыграли

Компания Copenhagen Offshore Partners проявляет интерес к проекту по реализации на Шумшу производства водорода с помощью энергии ветра, заявила пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова. «Но ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта», – цитирует ее РБК. Литвинова добавила, что стороны сейчас находятся в стадии переговоров по водородному проекту. «Чтобы перейти к каким-то конкретным действиям, необходимо пройти целый ряд процедур о возможностях использования земельного участка, получить данные по ветровым характеристикам, наличию необходимого объема воды», – сказала она. Ранее глава региона Валерий Лимаренко говорил о том, что компания хочет производить на острове 120 тыс. тонн водорода с помощью энергии ветра и планирует вложить в развитие проекта от 2-2,5 млрд долларов. Продавать водород планируется в Японию. Губернатор подчеркивал, что Северные Курильские острова являются исконно российскими, поэтому нет необходимости выстраивать долгосрочные торговые отношения в сфере производства водорода и водородной энергетики. По словам Лимаренко, компания просит власти российского региона предоставить ей землю под свои цели. Пока нет точных договоренностей, просьба еще не означает, что проект обязательно будет реализован, отметил он. Ранее сообщалось, что губернатор Сахалинской области поручил расширить возможности авиаперелетов для сахалинцев. Назарбаев объяснил отказ признавать Крым российским 4 декабря 2021, 18:15

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году. «Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали», – приводит Sputnik Казахстан слова Назарбаева. Уточняется, что экс-лидер Казахстана не поддержал семь лет назад и украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко. По словам бывшего президента, во время референдума люди высказались, где хотят жить. «Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, они могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум… Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве», – уточнил Назарбаев. В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, так как это «слишком тяжелое слово». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил, что Крым не только «де-факто», но и «де-юре» российская территория, анонсировав свой визит в Севастополь. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Узбекская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию 4 декабря 2021, 15:16 Текст: Вера Басилая

Теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина получила пожизненную дисквалификацию, ей запретили участвовать и посещать любые турниры по теннису, а также оштрафовали на 150 тыс. долларов. Хабибуллина не оспаривала обвинения. За ней сохраняется право подать апелляцию в спортивный арбитраж в течение 20 рабочих дней, решение международного агентства по обеспечению честности тенниса вступило в силу 21 ноября, передает Sputnik Узбекистан. За свою карьеру она набрала наибольшее количество очков как в одиночном, так и в парном разряде IFT. Ранее российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос», в связи с чем спортсменку задержали в Париже. В октябре прошлого года французская прокуратура открыла дело о мошенничестве на тотализаторе на турнире «Роллан Гаррос», где Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл играла с румынским дуэтом Андреа Миту и Патриции Марии. Румынки выиграли в гейме, на который были поставлены большие суммы, а ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения. Размер выручки Booking.com в России раскрыли через суд 4 декабря 2021, 09:58

Крупнейшей сервис по бронированию отелей Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 млрд рублей, выяснилось из полного текста решения Арбитражного суда Москвы, вынесенного по судебному разбирательству между сервисом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Данные о своей выручке в России Booking.com раскрыл впервые. Сведения о доходах в рамках разбирательства о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке предоставила сама компания. Данные были использованы для расчета штрафа за нарушение, передает РБК. В России у Booking.com есть собственное юрлицо, ООО «Букинг.ком Русиа», но оно осуществляет только маркетинговые услуги и оказывает поддержку нидерландской Booking.com B.V. при онлайн-бронировании на территории России. В 2018 году выручка по РСБУ этого юрлица составила 737,6 млн руб. Основной доход от работы в России получает напрямую нидерландская Booking.com B.V. Штраф по статье КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» рассчитывается по специально установленной формуле. Из материалов суда следует, что ФАС рассчитывала административный штраф исходя «от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки» Booking.com в России. Дело было заведено в 2019 году, поэтому ведомство при расчете исходило из сведений о выручке Booking.com за 2018 год. Размер штрафа увеличили из-за двух отягчающих обстоятельств: нарушение длилось более одного года и продолжалось, несмотря на требование ФАС прекратить противоправные действия. Головная компания сервиса Booking.com – зарегистрированная в США и торгующаяся на Нью-Йорской фондовой бирже Booking Holdings – в своей отчетности не раскрывает данные о доходах в отдельных странах за исключением США и Нидерландов. Отмечается, что на российский рынок в 2018 году могло приходиться около 1,2% всей выручки Booking Holdings (компании помимо Booking.com принадлежит сервис проката автомобилей Rentalcars.com, поисковик туров Kayak, сервис по заказу столиков в ресторанах OpenTable). Выручка Booking Holdings за тот год составила 14,5 млрд долларов, а выручка Booking.com в России, исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю за 2018 год, – 180,4 млн долларов. Выручка в Нидерландах, где находится штаб-квартира самого сервиса Booking.com, составила тогда 11,1 млрд долларов (76,5% от всей выручки холдинга), в США – 1,6 млрд долларов (11%). Основные доходы Booking Holdings получает в виде комиссии от агентской деятельности: их платили отели и другие поставщики туристических услуг за бронирования путешествий через принадлежащие холдингу платформы. Агентские вознаграждения принесли Booking Holdings в 2018 году около 72% всей годовой выручки, или 10,4 млрд долларов. Почти весь агентский доход холдинг получает от бронирования жилья через сервис Booking.com, указано в отчетности головной компании. Также Booking Holdings получает доходы от продаж – они складываются из сумм, которые компания получает непосредственно от путешественников во время бронирования жилья или аренды автомобиля за вычетом того, что причитается поставщикам туристических услуг (в 2018 году – 2,9 млрд долларов). Кроме того, зарабатывает холдинг и на рекламе (в основном через платформу Kayak) – в 2018 году она принесла около 1 млрд долларов. Средний размер комиссии на глобальном уровне у Booking.com составляет 15%, отель платит ее в случае, если клиент заехал и оплатил бронирование, пояснял глава компании в России Алексей Матушкин. По оценке, которую приводила ФАС, три года назад Booking.com занимал в денежном выражении 80% российского рынка агрегаторов информации о средствах размещения. Из этого следует, что через все подобные платформы в 2018 году россияне могли забронировать жилье на 94,1 млрд рублей. Ранее сообщалось, что суд подтвердил выводы ФАС о незаконных действиях Booking.com. Также суд отклонил апелляцию сервиса по делу о незаконных действиях с ценами. Турция объявила о намерении передать Украине более 20 «Байрактаров» 4 декабря 2021, 14:36

Турецкая сторона согласовала поставки еще 24 ударных беспилотников «Байрактар» украинским военным в ближайшее время. Производитель Baykar находится в тесном контакте с чиновниками. Турция готова передать Украине не менее 24 беспилотника уже в ближайшее время, сообщает агентство «Унiан» со ссылкой на Bloomberg. Издание отмечает, что поставка беспилотников Украине даст больше возможностей Турции для оказания давления на Россию. Как добавил источник издания, Украина получила намного больше от Турции, чем об этом сообщалось официально. Украина вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года. Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что применялись ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе лишь раз и не нарушали Минские соглашения. Атака не осуществлялась в зоне проведения операции Объединенных сил. В Минтрансе опровергли планы ограничить в России использование личного транспорта 4 декабря 2021, 11:21

Новая Транспортная стратегия не предполагает ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный, заявили в Минтрансе. В ведомстве пояснили, что «Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто, мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», пишет газета «Известия». Указывается, что одним из важных направлений стратегии является повышение экологичности транспортного комплекса. В рамках этого запланированы мероприятия по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом, что будет происходишь в основном за счет естественного выбытия старых автомобилей и появления новых. Также в Минтрансе подчеркнули необходимость переломить тренд на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов. В связи с этим целью стратегии также является развитие общественного транспорта в России. Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на Транспортную стратегию до 2035 года, что правительство России якобы допустило сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями. По информации издания, этот вариант рассматривается как «безальтернативный». Подчеркивается, что авторы документа уделили большое внимание снижению выбросов в атмосферу. Один из сценариев предполагает поэтапное снижение вождения транспортных средств «низких экологических классов», в том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями». После изучения документа газета также отметила планы ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны и внедрить «цифровые методы контроля уровня шума». Напомним, в ноябре правительство приняло Транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Предполагается, что мобильность населения вырастет на 80%, для этого государство будет развивать низкобюджетные перевозки и другие инструменты. США заявили о прогрессе по вопросам дипломатических виз с Россией 4 декабря 2021, 07:40 Текст: Антон Антонов

Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз, заявил представитель Госдепа. Госдеп попросили прокомментировать информацию о том, что Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей относительно выдачи российских въездных виз сотрудникам американского посольства. В американском ведомстве заявили, что стороны «в последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам», США надеются «продолжать двигаться в этом направлении». Представитель Госдепа подчеркнул значение работы посольства для дипломатии. Он заявил, что США «продолжают тяжелую работу по решению этой проблемы», продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам, передает ТАСС. Вашингтон считает, что его подход «создает больший паритет в дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой». По мнению американцев, это поможет им «облегчить постепенное восстановление соответствующих дипломатических миссий, что будет необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией». «Дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряженности», – сказали в Госдепе. Напомним, Washington Post сообщала, что официальные лица США в ходе венской встречи с российскими коллегами 17 ноября договорились о выдаче виз сотрудникам посольства США, тему решено доработать в декабре. В Москве заявили, что информация о подготовке черновика документов Россией и США по восстановлению выдачи виз дипломатам и работы посольств не соответствует действительности.