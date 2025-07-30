В Госдуме разъяснили штрафы за кормление птиц у домов

Депутат Колунов разъяснил штрафы за кормление птиц у домов

Tекст: Алексей Дегтярев

Штрафы за кормление голубей и других птиц у жилых домов могут быть наложены только в случае возникновения санитарно-эпидемиологической угрозы, сказал Колунов, передает ТАСС.

Ответственность предусматривается по статье 8.2 КоАП РФ, однако наказание применяется не за само кормление, а за последствия, которые могут повлечь угрозу санитарному благополучию.

Размер штрафов для граждан составляет от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. При повторных нарушениях штрафы возрастают – для физических лиц до 3–5 тыс. рублей, для должностных – до 30–40 тыс. рублей, для юридических – до 250–400 тыс. рублей.

Колунов также напомнил, что по этой же статье штрафы могут быть назначены жильцам, выбрасывающим мусор из окон или оставляющим его в подъездах. Для привлечения к ответственности необходимы доказательства – фотографии, видео или свидетельские показания.

По словам депутата, рекомендуется сначала обратиться с жалобой в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы провести разъяснительную работу, и только после этого обращаться в полицию или Роспотребнадзор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти объявили о введении с сентября ступенчатой процедуры ответственности для владельцев заброшенных участков. Сначала собственникам будут выдавать предупреждение. В случае повторного нарушения к ним применят штраф. Если ситуация не изменится, участок могут изъять через суд.