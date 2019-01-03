Самолет авиакомпании «Икар» вынужденно сел в Красноярске

Летевший из Благовещенска в Москву самолет Boeing-767 сел в аэропорту Красноярска из-за обледеневшего клапана двигателя, сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

«По предварительным данным, в 12.22 (08.22 мск) произошло обледенение клапана двигателя, и командир экипажа принял решение посадить борт в аэропорту Емельяново. В 13.41 судно благополучно приземлилось», – цитирует Горбунову РИА «Новости».

По ее словам, пострадавших и повреждений нет.

На борту находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа.

Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В ноябре пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар», летевший из Орска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Казани из-за проблем с индикацией топлива.