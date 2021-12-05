Белоруссия предупредила о готовности ответить на санкции Запада

Белоруссия после выходных может ввести в действие ответные меры на санкции Запада, заявил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», – приводит слова премьера Белоруссии ТАСС.

«Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся», – подчеркнул Головченко.

По его словам, меры «будут приняты абсолютно адекватные». «Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны», – предупредил политик. «Мы не идеальны, у нас есть проблемы, мы знаем свои узкие места. Но какая бы ни была сложная ситуация, мы с ней справимся», – заверил премьер-министр республики.

Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.

В середине ноября Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.

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