|
|
Белоруссия предупредила о готовности ответить на санкции Запада
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Белоруссия после выходных может ввести в действие ответные меры на санкции Запада, заявил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», – приводит слова премьера Белоруссии ТАСС.
«Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся», – подчеркнул Головченко.
По его словам, меры «будут приняты абсолютно адекватные». «Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны», – предупредил политик. «Мы не идеальны, у нас есть проблемы, мы знаем свои узкие места. Но какая бы ни была сложная ситуация, мы с ней справимся», – заверил премьер-министр республики.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
В середине ноября Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
|
|
Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.
Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
Нафтогаз назвал решение Германии по «Северному потоку – 2» «издевательством»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG – создать немецкую «дочку», сообщает издание Euractiv.
Как считает глава компании «Нафтогаз Украины», газопровод «Северный поток – 2» не должны сертифицировать, поскольку он якобы «не соответствует правилам Евросоюза». «Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», – приводит мнение Витренко РИА «Новости».
Глава «Нафтогаза» заключил, что трубопровод «должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении».
Ранее в Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации.
В ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго назвали это решение «исключительно регуляторным».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польские пограничники задержали российский сухогруз
Пограничники и военно-морские службы Польши остановили в Гданьском заливе российский сухогруз «Руслана», сообщил польский специализированный морской портал portalmorski.pl.
«Российское судно «Руслана» находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство среди прочих пограничной стражи», – приводит РИА «Новости» сообщение портала.
Отмечается, что судно было задержано, продолжается проверка. Корабль «Руслана» принадлежит петербургской компании. Сухогруз перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша).
1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген в Дании было арестовано судно «Академик Иоффе», изъята вся документация. Арест был произведен по иску третьей стороны. Иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. В Минобрнауки создали специальную комиссию, которая занимается расследованием случая.
США назвали способ избежать «катастрофического насилия» на Украине
Избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно благодаря дипломатическому взаимодействию, заявил посол США в России Джон Салливан.
«Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что имеют место дестабилизирующие действия внутри страны», – заявил Салливан в беседе с РБК.
По его словам, власти страны надеются, что насилие можно будет предотвратить благодаря дипломатическому взаимодействию. Он напомнил о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова 2 декабря, где политики обсуждали этот вопрос.
Дипломат добавил, что, по поручению президента США Джо Байдена, он, несмотря на разногласия, готов строить стабильные отношения с Москвой.
Также Салливан оценил предложение снять взаимные дипломатические ограничения с Россией. В частности, речь шла о предложении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«Мы говорили на тему дипломатических отношений и о размере наших посольств много раз, и не только мы, правительства США и России вовлечены в дискуссии по этому вопросу. Но это не так просто – сказать, что мы отменим все ограничения», – отметил Салливан.
При этом американский дипломат подчеркнул, что не знает, какие именно ограничения имел в виду Рябков. Он заверил, что США привержены стабилизации в работе с российским правительством и приведению американского дипломатического присутствия к паритету с российским в США.
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Apple подала в суд на ФАС России
Компания Apple обратилась в суд с иском против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за предупреждения о запрете размещать другие способы оплаты в приложениях, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.
Заявление компании поступило в суд 1 декабря, к рассмотрению оно пока не принято, передает РИА «Новости».
В материалах суда на данный момент не уточняется, какие именно акты ФАС оспаривает американская компания. Это может быть приказ о возбуждении против нее антимонопольного дела.
В конце августа Apple получила предупреждение от ФАС России об устранении признаков нарушений из-за запрета сообщать пользователям о способах оплаты вне App Store.
По данным ФАС, компания была обязана исправить данное нарушение до 30 сентября, но не сделала этого вовремя. В связи с этим ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне App Store.
Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью
|
|
Если Украину оставить наедине со своей совестью, Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Если ее (Украину) оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан «нормандский формат», но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», – приводит его слова ТАСС.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Дерипаска объяснил необходимость развития Сибири словами Столыпина
|
|
Без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке Россия может «проспать» важный исторический момент, завил предприниматель Олег Дерипаска. Он напомнил слова Петра Столыпина о двуглавом орле на гербе России, одна из голов которого обращена на восток.
«Без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке у нас есть все шансы проспать важный исторический момент. Азиатские рынки растут космическими темпами, структура глобального спроса изменилась (только Китай, Корея и Япония – это более 24 трлн долларов ВВП в год, а значит и колоссальный спрос на наши товары). Добавьте к этому американские санкции, которые вводятся уже под любыми, даже самыми абсурдными предлогами. Они в любой момент могут еще больше отрезать нас от западных рынков», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
«Еще в 1908 году Петр Аркадьевич Столыпин, выступая в Госдуме, произнес: «Наш орел, наследие Византии, – орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью». Так он говорил о целесообразности постройки Амурской железной дороги. Спустя более чем сотню лет слова Столыпина стали только актуальнее», – подчеркнул Дерипаска.
«Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствует. Ряд регионов Сибири уже являются производственно-ориентированными, и расширение инвестиций именно в таких регионах вызовет рост предложения и снижение инфляционного давления в стране. (…) Более того, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит тот самый необходимый структурный сдвиг в экономике, который необходим для снижения уровня инфляции в целом», – уверен Дерипаска.
Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных, экономических центров. Он уточнил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его задумке, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «полюсами притяжения как для населения всей России и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».
В Кремле отмечали, что президенту России Владимиру Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов.
Ученые выявили связь штамма «омикрон» с ВИЧ
|
|
«Омикрон»-штамм коронавируса мог унаследовать одну из своих мутаций от рекомбинации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и коронавируса HCoV-229E, вызывающего у людей простуду, сообщает Reuters со ссылкой на исследователей из кембриджской компании Nference, изучивших генетический код вируса.
По мнению исследователей, штамм вируса «омикрон», вызывающий COVID-19, вероятно, приобрел по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от другого вируса – возможно, того, который вызывает простуду, – присутствующего в тех же инфицированных клетках, сообщает Reuters.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Эта генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий коронавируса, называемого SARS-CoV-2, но повсеместно встречается во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду, а также в геноме человека, сообщили исследователи. Как считает Венки Саундарараджан из Кембриджа, штат Массачусетс, штамм «омикрон» включил этот конкретный фрагмент в себя, чтобы притвориться «более человечным» и избежать таким образом атак иммунной системы человека.
Это может означать, что вирус передается легче, вызывая при этом только легкое или бессимптомное заболевание. Ученые пока не знают, является ли «омикрон» более заразным штаммом, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания или обгонит «дельту» как наиболее распространенный вариант коронавируса. Для получения ответов на эти вопросы может потребоваться несколько недель, отмечается в материале.
Согласно более ранним исследованиям, клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать коронавирусы SARS-CoV-2 и вирусы простуды. Одновременное заражение создает условия для вирусной рекомбинации, процесса, в котором два разных вируса в одной и той же клетке-хозяине взаимодействуют, создавая свои копии и новые версии, которые имеют некоторый генетический материал от обоих «родителей».
Эта новая мутация могла впервые появиться у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 унаследовала генетическую последовательность от другого вируса, считают Саундарараджан и его коллеги-исследователи.
-
По словам ученого, одна и та же генетическая последовательность много раз встречается в одном из коронавирусов, вызывающих простуду у людей, известном как HCoV-229E, и в вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающем СПИД.
В Южной Африке, где впервые был обнаружен «омикрон», самый высокий в мире уровень ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость человека к инфекциям, вызванным вирусами простуды и другими патогенами. В этой части мира есть много людей, у которых могла произойти рекомбинация, которая добавила этот вездесущий набор генов в «омикрон», сказал Саундарараджан.
«Мы, вероятно, пропустили много поколений рекомбинаций», которые происходили с течением времени и которые привели к появлению Омикрона, добавил ученый.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить происхождение мутаций «омикрона» и их влияние на функцию и трансмиссивность (переносимость). Существуют конкурирующие гипотезы о том, что последний вариант, возможно, потратил некоторое время на эволюцию в хозяине, которым было животное, отмечается в статье.
Напомним, в понедельник вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова нашла в публикации Bild про Украину фашистский топоним
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину» и обратила внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post.
В своем сообщении в Telegram-канале Захарова отметила, что Германия неустанно подтверждает истину: «все новое – это хорошо забытое старое». Как отметила дипломат, статья немецкого издания представляет собой «пропаганду, замешанную на идеологии», уничтожающую здравый смысл.
Разбор публикации официальный представитель российского внешнеполитического ведомства начала с обозначения Львова на карте «вторжения» России на Украину, где город обозначен как «Лемберг». «Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» – указала дипломат.
Далее Захарова отметила, что карту восточной Украины авторам «прислали, похоже, с Банковой» (по адресу: Банковая улица, 11, находится офис президента Украины), так как Днепропетровск на схеме обозначен «Днiпро», хотя пять лет назад был переименован при «декоммунизации».
По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что «чего-то не хватает», они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, «источник вдохновения» – недавняя публикация Washington Post со схожей картой «в увязке с мнимым вторжением России на Украину». «Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили», – подчеркнула она.
Как пояснила официальный представитель МИД, первая фаза, которую Bild называет «Юг», заключает в себе нападение на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Однако, по ее словам, немецкие журналисты «не догадываются», что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост. Говоря о второй фазе «Северо-восток», где украинская обороноспособность, по мнению Bild, ослабляется под ударами баллистических ракет, Захарова указала, что с этим «с успехом» справляется сам киевский режим.
-
«Третья – «Киев» – предполагает наступление на украинскую столицу с севера. Продвинувшись «примерно до линии Коростень-Умань» российская армия «принудит Киев к капитуляции». Умань – место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild?», – написала дипломат. Она подчеркнула, что «германский троллинг» может дорого обойтись изданию, «учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов».
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель собрался «проиллюстрировать» России «панораму последствий» нападения на Украину
|
|
Евросоюз ведет дипломатическую работу для предотвращения обострения ситуации на границе России и Украины и поддерживает Киев перед лицом возможной угрозы, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете la Repubblica.
«Мы используем наши дипломатические возможности, чтобы дать России понять, что это (нападение) было бы серьезным нарушением международного права», – цитирует его РИА «Новости».
Боррель подчеркнул, что на данном этапе важно «проиллюстрировать Москве панораму возможных последствий».
«Украина, безусловно, партнер, союзник. Так что мы будем на ее стороне. США потом очень ясно дали понять, что любой тип нападения России не останется без последствий. На следующей неделе в Брюсселе будет встреча со странами «Восточного партнерства», которая даст возможность подчеркнуть нашу решительную поддержку Украины. Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. Мы работаем, чтобы избежать кризиса, но перед лицом всех непредвиденных обстоятельств ЕС будет твердо поддерживать Украину», – сказал он.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
На Кипре нашли тела двух пропавших россиянок
На Кипре найдены тела двух россиянок, которые пропали без вести 17 ноября.
Находящийся под стражей 32-летний гражданин Сирии, являющийся главным подозреваемым по этому делу, признался во время допроса в убийстве россиянок, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Он сообщил, что закопал тела женщин в саду дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол, в котором он занимался строительными работами. Ранее в этом доме и использовавшемся при строительстве экскаваторе были обнаружены следы крови, совпадающие с ДНК одной из двух женщин.
Отмечается, что власти завели дело о двойном убийстве.
В свою очередь полиция Кипра сообщила, что в субботу власти задержали 23-летнего мужчину, являющегося вторым подозреваемым по этому делу, а также 45-летнего водителя автомобиля, в котором он ехал.
25 ноября кипрская полиция обратилась за помощью к общественности с просьбой помочь найти двух женщин из России, о которых нет никакой информации с 17 ноября, и опубликовала фото пропавших. По информации кипрских властей, две гражданки России – 43-летняя Аль-Раиси Хайат, родом из Сирии, и 33-летняя Мария Газибагандова – пропали из дома в Ларнаке, где они останавливались.
Ранее в Чехии россиянка Лина Рыхтикова сообщила о пропаже своего сына Александра. По ее словам, мужчину избили в Праге местные полицейские. Рыхтикова обратилась к уполномоченному по правам человека Чехии, сразу после этого, по словам матери, Александр пропал.
Рогозин показал «двустороннюю» версию ракеты «Союз»
|
|
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал фото «двусторонней» ракеты-носителя «Союз».
Он разместил в своем в своем Telegram-канале снимок установленной на стартовом столе космодрома Куру «Союза-СТ-Б» со спутниками Galileo. Из-за зеркального отражения во влажных плитах площадки изображение получилось симметричным, будто вторая ракета смотрит вглубь земли.
«Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету – специально для запуска с другой стороны Земли», – пошутил Рогозин в подписи к фото.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Напомним, пуск «Союза» с космодрома Куру трижды переносили. Причиной первого переноса, как сообщал Роскосмос, стал «ветер на высотах». После этого Франция попросила Роскосмос отложить пуск из-за «неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации». В третий раз старт перенесли из-за молний.
В октябре в Роскосмосе сообщали, что партнеры госкорпорации в Европе рассматривают предложение России о создании инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
В Белоруссии пообещали украинским военным жесткий ответ на нарушение границы
Белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать крайне жестко при возникновении таких случаев в дальнейшем, заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.
«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», – приводит слова Павлова госагентство «Белта» в Telegram-канале.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.
Президент Финляндии призвал Запад не игнорировать интересы России
|
|
Западные страны должны уважительно относиться к России и считаться с национальными интересами Москвы, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью британской Financial Times.
«Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их», – приводит слова Ниинисте ТАСС.
Он отметил, что российское политическое руководство всегда помнит теплое отношение к себе, в качестве примера приведя историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя. По словам Ниинисте, Леппя часто встречался с нынешним президентом России Владимиром Путиным в 1990-е годы, когда последний работал в органах исполнительной власти Петербурга, городом-побратимом которого является Турку. По словам Ниинисте, между Леппя и Путиным тогда сложились уважительные отношения, которые стороны поддерживают до сих пор.
В то же время Ниинисте подчеркнул, что Финляндия, будучи соседом России, внимательно относится к деятельности Москвы в военной сфере. «В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет все, что плохо лежит», – заявил политик, добавив, что страна «должна быть готова занимать твердую позицию» по тем или иным вопросам.
Ниинисте также заявил, что Хельсинки следит за укреплением Северного флота ВМФ России. «Они (в России) говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они укрепляют свою оборону, – сказал он. – Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим».
Рассуждая о сложившейся в мире политической обстановке, президент Финляндии выразил мнение, что сейчас нарушен международный баланс безопасности. «Раньше был баланс страха, теперь этого нет. Соглашения о вооружениях, заключенные в 1970-е годы, отражали необходимость находить баланс. Сейчас у нас есть только страх», – подчеркнул он.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО.
В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией», стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чревато серьезными негативными последствиями. Президент Владимир Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В администрации США назвали дату и темы переговоров Путина и Байдена
|
|
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», – приводит слова Псаки ТАСС.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД