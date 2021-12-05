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В Белоруссии пообещали украинским военным жесткий ответ на нарушение границы
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Белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать крайне жестко при возникновении таких случаев в дальнейшем, заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.
«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», – приводит слова Павлова госагентство «Белта» в Telegram-канале.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.
Украинский вертолет Ми-8 нарушил белорусскую границу
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Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», – приводит РИА «Новости» комментарий белорусских пограничников.
Поясняется, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси».
Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной.
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МИД Украины: Лукашенко после заявления о Крыме «сжег мосты» в отношениях с Киевом
Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Лукашенко ранее заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, это подтвердит его будущая поездка на полуостров.
«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларуссию страной, враждебной для Украины», – заявил Кулеба в интервью латышскому новостному порталу «Sargs.lv», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, якобы договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным есть, а поездка будет означать признание Крыма российским.
Захарова: Запад создает предпосылки для «цветной революции» в Белоруссии
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Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова отметила, что принятое Западом решение «отличается крайним цинизмом».
«С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», – отметила дипломат.
По слова Захаровой, введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
«Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции», – заявила Захарова.
Также представитель МИДа указала, что Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища.
«Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза «Фронтекс».
В этой ситуации наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам. Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами», – отметила дипломат.
«Призываем государства Запада отказаться от «двойных стандартов» и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь», – подытожила Захарова.
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
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В Белоруссии подсчитали убытки от санкций Запада
Санкции ЕС против официального Минска затрагивают белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму 250-300 млн долларов в год, выгодная цена на российский газ в 2022 году станет одним из источников покрытия убытков, заявил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
«Что с Европейским союзом? С учетом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была более творчески составлена матрица поставок в Европу. Те товары и услуги, которые не попали под санкции – по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 млн долларов в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», – заявил Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По его словам, переориентация поставок на рынки, прежде всего, Китая и России, Африканский континент – задача номер один для белорусских предприятий.
Он также заявил, что выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тыс. кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада.
«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас 128,5 долларов – это огромное конкурентное преимущество. И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках», – отметил Крутой.
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии
Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических лиц в Белоруссии, говорится в заявлении американского министерства финансов.
В их число попал сын президента страны Дмитрий Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Также санкции введены против 12 юридических лиц Белоруссии.
Минфин ввел запрет для своих граждан на операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря, на срок более 90 дней.
Ведомство пояснило, что фигуранты новых санкций якобы участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, а также финансово поддерживали «режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».
Также введен запрет на обращение этих бумаг на территории США, сообщает РИА «Новости».
Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
При этом США, Канада, Британия и ЕС призвали Белоруссию освободить 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
США усмотрели связь ситуаций вокруг Украины, Белоруссии и «Северного потока – 2»
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, «военная угроза» Украине и газопровод «Северный поток – 2» связаны между собой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
На онлайн-форуме Reuters Next его спросили, считает ли он все это «скоординированной геополитической стратегией» Москвы для давления на Европу. Блинкен ответил: «Вероятно, да». По его словам, «все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом».
«То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, <…> и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет никаких гибридных войн. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляла, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию
Из-за санкционного давления Белоруссия может потерять государственность, а ЕС – навсегда потерять Белоруссию, заявил глава МИД страны Владимир Макей.
Макей подчеркнул, что «никто не окажется в выигрыше», так как Белоруссия «рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться», а ЕС «навсегда потеряет Беларусь». Минск «сделает все» для сохранения белорусской государственности, заверил он, добавив, что потеря Белоруссии «абсолютно не в интересах Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Министр считает, что определенное понимание этого в Европе «есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран».
По словам министра, в ЕС «существует такой сложный бюрократический механизм, когда, условно говоря, транспортный отдел может принять свои санкции, политический отдел может принять свои санкции». «Даже вчера, встречаясь с рядом коллег, когда я говорил, что вы же сегодня собираетесь ввести санкции, они были удивлены. Говорят, что «мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций», – сказал он.
Макей заявил, что решение о новых санкциях против Белоруссии «проходило какое-то обсуждение», но «во-первых, не все были согласны с введением этого пакета санкций», а «во-вторых, не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции». По словам министра, с заявлением Минска «о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие», у «здравомыслящих коллег есть понимание, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации».
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
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Россиянке Сапеге предъявили обвинение в Белоруссии
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Дело задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
«Предварительное следствие уже походит к завершению», – сообщили источники, знакомые с ходом расследования, передает ТАСС со ссылкой на «Sputnik Беларусь».
Отмечается, что суд по делу Сапеги может быть назначен на начало января, за разжигание социальной вражды Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
Глава ДНР заявил о готовности обратиться за помощью к Белоруссии
Самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения в Донбассе может обратиться не только к России, но и к Белоруссии, будем действовать по ситуации, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия1».
«Безусловно, мы сделаем все возможное, и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя. Но как будут разворачиваться события – будем действовать по ситуации. Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии – заявления Александра Григорьевича (Лукашенко) мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации», – приводит РИА «Новости» слова Пушилина.
При этом Пушилин заявил, что «по перечню тех признаков, явных и скрытых, мы видим, что Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не останется в стороне, если Запад решит «развязать войну» в Донбассе или на границе с Россией, и «ясно, на чьей стороне будет воевать Беларусь».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Минск пообещал жесткий ответ на новые санкции Запада
Минск примет жесткие, асимметричные, но адекватные меры в связи с решением Евросоюза об очередных санкциях против Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
«Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, как и их негативное воздействие на обе стороны. Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», – говорится заявлении пресс-службы МИД Белоруссии, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем «очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона».
«И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», – говорится в заявлении.
В четверг Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
На Украине опровергли нарушение авиапространства Белоруссии
Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности.
«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали», – заявил Демченко агентству УНН.
Он также заявил, что Украина «не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
В Киеве не исключили возможность вторжения на Украину из Белоруссии
Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности, заявил глав украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности», – цитирует политика РИА «Новости». Так Кулеба ответил на вопрос означают ли заявления Лукашенко возможное вторжение со стороны Белоруссии.
Кулеба в интервью для латышского новостного портала «Sargs.lv» отметил, что подготовки белорусскими военными к операциям против Украины он пока не видит, или то, что Минск может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что планирует посетить Крым, а это будет означать признание полуострова частью России. Договоренность с Владимиром Путиным якобы есть. По словам белорусского лидера, Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
Лукашенко рассказал о соревновании младшего сына с Путиным в стрельбе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным.
По словам политика, его сын владеет оружием. Недавно у них были соревнования с Владимиром Путиным. Они вместе стояли на позициях и стреляли из пистолетов, передает РИА «Новости».
«Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу», – сказал белорусский президент.
Также Лукашенко рассказал, что его внучка в этом году поступила в МГУ. По его словам, она свободно сдала единый экзамен, приехала, «документы положила и ее приняли».
«Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало», – заявил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным – родные братья и видят мир одинаково.
В МИД Польши раскрыли детали новых санкций против Белоруссии
Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц, заявил в пятницу на брифинге заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.
«В санкционном списке находятся 11 субъектов хозяйственной деятельности Белоруссии», – цитирует его ТАСС.
Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. По словам Пшидача, эти люди участвовали в гибридной операции по перевозке мигрантов и переброске их на границу. Также в список попали ответственные за нарушение прав человек в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что ЕС пообещал новые санкции против авиакомпаний из-за миграционного кризиса. Попадут под них белорусский авиаперевозчик «Белавиа» и сирийская компания Cham Wings Airlines.
Суд признал экстремистскими соцсети и Telegram-канал «Радио Свобода» в Белоруссии
Telegram-канал и соцсети «Радио Свобода*-Беларусь» (признано в России иноагентом) признаны в Белоруссии экстремистскими, сообщает главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики.
«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала «Радые Свабода – Беларусь», ее аналогов в социальных сетях и видеохостинге YouTube, признаны экстремистскими материалами. Обращаем внимание! Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону!», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Ранее Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистской организацией.
До этого в Белоруссии признали экстремистскими ресурсы оппозиционной платформы BYPOL, объединяющей бывших правоохранителей страны за рубежом.