Провалившийся под лед ребенок погиб в Серпухове

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5 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 17:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Белоруссии пообещали украинским военным жесткий ответ на нарушение границы
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В XX веке Россию ждала куда более трудная, масштабная и жестокая война, чем во времена Наполеона. И чтобы победить в ней, требовалось напрячь все силы сильного и упрямого народа.
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Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц.
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Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Провалившийся под лед ребенок погиб в Серпухове
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Прокуратура Московской области начала проверку после гибели девятилетнего ребенка в Серпухове, который провалился лед, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Подростки, находясь на пруду около СНТ «Окские сады» вблизи дер. Лукьяново в городском округе Серпухов, без сопровождения взрослых вышли на неокрепший лед и проварились под воду. В результате один ребенок погиб, второй был госпитализирован», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе уточнили, что сейчас проводится проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей. «Также в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми», – добавили в ведомстве.
Кроме того, ГСУ СК России по Московской области сообщает, что вышедших на обледеневший пруд детей было трое, под лед провалились двое из них. Оставшийся на поверхности мальчик смог вытянуть одного из школьников, второй ребенок ушел под лед. Один из детей сообщил о случившемся матери, которая позвонила в экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области организовали доследственную проверку после гибели двух братьев четырех и семи лет, которые провалились под лед деревенского пруда.
Назарбаев объяснил отказ признавать Крым российским
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году.
«Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали», – приводит Sputnik Казахстан слова Назарбаева.
Уточняется, что экс-лидер Казахстана не поддержал семь лет назад и украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко. По словам бывшего президента, во время референдума люди высказались, где хотят жить.
«Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, они могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум… Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве», – уточнил Назарбаев.
В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, так как это «слишком тяжелое слово».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил, что Крым не только «де-факто», но и «де-юре» российская территория, анонсировав свой визит в Севастополь.
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Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России
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Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».
По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Россия в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.
В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.
В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории России и никому не угрожает.
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Стало известно о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
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Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.
Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
Назван «рычаг давления» Москвы на Вашингтон в переговорах по ПРО США
Подводный беспилотный аппарат «Посейдон» является новым классом оружия и даст президенту России Владимиру Путину рычаг давления на Соединенные Штаты в ходе переговоров о системе противоракетной обороны (ПРО) США, выразил мнение военный обозреватель и офицер США в отставке Брент Иствуд.
Как считает Иствуд, Соединенным Штатам будет трудно классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Посейдон» на следующих переговорах с Россией по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».
«Это новый класс оружия. Вероятно, он не дает покоя американским экспертам по контролю над вооружениями», – отметил автор. По его мнению, «Посейдон» «даст президенту Владимиру Путину рычаг давления на американцев в отношении системы противоракетной обороны (ПРО)», которые НАТО в настоящее время разворачивает в Восточной Европе.
Напомним, в США «Посейдон» назвали устрашающей «торпедой апокалипсиса».
Об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона» министр обороны Сергей Шойгу объявил 20 февраля 2019 года. Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Госиспытания атомной подлодки «Белгород» – носителя подводных беспилотников «Посейдон» – планируется завершить до конца 2021 года. Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.
Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».
Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – планируется передать ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
Агутин признался в вынужденном участии в новогодних огоньках
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Российский певец, музыкант, заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что не любит «Песню года» и не смотрит новогодние «Голубые огоньки», но участвует, «дабы Бога не гневить», потому что «призван на эту службу», которая ни денег, ни славы якобы уже давно не приносит, только отбирает время.
«Я тоже (не люблю «Песню года», – прим. ВЗГЛЯД)(…). И огоньки не смотрю. Я вообще не смотрю телевизор. У меня его даже нет(…). Не хотите смотреть «огоньки» – не смотрите. В интернете есть все, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никаких не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло – терпи, как говорится», – написал Агутин на своей странице в Facebook.
Напомним, в ноябре 2020 года певец Валерий Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно.
В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Музыкант и композитор Юрий Лоза выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова. Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев поддержал предложение Меладзе об отмене новогодних голубых огоньков и прочих музыкальных программ.
Позже сам Меладзе пожаловался на потерю годового заработка из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, однако при этом выразил готовность бойкотировать новогодние «огоньки» в одиночестве, «сидеть дома, как и все, и смотреть телевизор».
При этом читатели газеты ВЗГЛЯД в соцсетях высказались, что в новогодних «огоньках» Алла Пугачева и Валерий Меладзе должны уступить место молодым артистам.
Польские пограничники задержали российский сухогруз
Пограничники и военно-морские службы Польши остановили в Гданьском заливе российский сухогруз «Руслана», сообщил польский специализированный морской портал portalmorski.pl.
«Российское судно «Руслана» находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство среди прочих пограничной стражи», – приводит РИА «Новости» сообщение портала.
Отмечается, что судно было задержано, продолжается проверка. Корабль «Руслана» принадлежит петербургской компании. Сухогруз перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша).
1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген в Дании было арестовано судно «Академик Иоффе», изъята вся документация. Арест был произведен по иску третьей стороны. Иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. В Минобрнауки создали специальную комиссию, которая занимается расследованием случая.
Нафтогаз назвал решение Германии по «Северному потоку – 2» «издевательством»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку», сообщает издание Euractiv.
Как считает глава компании «Нафтогаз Украины», газопровод «Северный поток – 2» не должны сертифицировать, поскольку он якобы «не соответствует правилам Евросоюза». «Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», – приводит мнение Витренко РИА «Новости».
Глава «Нафтогаза» заключил, что трубопровод «должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении».
Ранее в Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации.
В ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго назвали это решение «исключительно регуляторным».
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Сатановский: Эрдоган имеет право на переименование Турции
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В переименовании бренда Турции из «Made in Turkey» в «Made in Turkiye» видна историческая преемственность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Указ о новом международном именовании страны ранее подписал президент страны Тайип Эрдоган.
«Мир давно привык к тому, что люди, которые строят в независимых странах свою собственную государственность, именуют себя так, как им этого хочется, а не так, как это хочется кому-то. В данном случае есть историческая преемственность. Эрдоган имеет право на такое переименование», – считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Эксперт отметил, что Китай называет себя Китаем, а не China, а «Цейлон давным-давно называет себя Шри-Ланкой и уже всех остальных приучил к этому». «Бирму теперь называют Мьянмой. В России и во всем мире принято называть Персидский залив Персидским, хотя все арабские страны на берегу этого залива упорно рассылают ноты с требованием называть его Арабским заливом», – указал политолог.
В субботу президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому экспортным брендом страны станет «Made in Turkiye». Продукцию будут представлять под единым брендом «Made in Turkiye» вместо «Made in Turkey». Утвержденный термин будет использоваться и при переписке с иностранными организациями и странами.
Цель бренда – повысить узнаваемость турецкой продукции за рубежом. Указывается, что новый термин наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. Таким образом, название страны теперь не будет переводиться с английского языка как «индейка» (turkey).
Украинский вертолет Ми-8 нарушил белорусскую границу
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Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», – приводит РИА «Новости» комментарий белорусских пограничников.
Поясняется, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси».
Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной.
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Дерипаска объяснил необходимость развития Сибири словами Столыпина
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Без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке Россия может «проспать» важный исторический момент, завил предприниматель Олег Дерипаска. Он напомнил слова Петра Столыпина о двуглавом орле на гербе России, одна из голов которого обращена на восток.
«Без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке у нас есть все шансы проспать важный исторический момент. Азиатские рынки растут космическими темпами, структура глобального спроса изменилась (только Китай, Корея и Япония – это более 24 трлн долларов ВВП в год, а значит и колоссальный спрос на наши товары). Добавьте к этому американские санкции, которые вводятся уже под любыми, даже самыми абсурдными предлогами. Они в любой момент могут еще больше отрезать нас от западных рынков», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
«Еще в 1908 году Петр Аркадьевич Столыпин, выступая в Госдуме, произнес: «Наш орел, наследие Византии, – орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью». Так он говорил о целесообразности постройки Амурской железной дороги. Спустя более чем сотню лет слова Столыпина стали только актуальнее», – подчеркнул Дерипаска.
«Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствует. Ряд регионов Сибири уже являются производственно-ориентированными, и расширение инвестиций именно в таких регионах вызовет рост предложения и снижение инфляционного давления в стране. (…) Более того, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит тот самый необходимый структурный сдвиг в экономике, который необходим для снижения уровня инфляции в целом», – уверен Дерипаска.
Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных, экономических центров. Он уточнил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его задумке, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «полюсами притяжения как для населения всей России и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».
В Кремле отмечали, что президенту России Владимиру Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов.
США назвали способ избежать «катастрофического насилия» на Украине
Избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно благодаря дипломатическому взаимодействию, заявил посол США в России Джон Салливан.
«Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что имеют место дестабилизирующие действия внутри страны», – заявил Салливан в беседе с РБК.
По его словам, власти страны надеются, что насилие можно будет предотвратить благодаря дипломатическому взаимодействию. Он напомнил о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова 2 декабря, где политики обсуждали этот вопрос.
Дипломат добавил, что, по поручению президента США Джо Байдена, он, несмотря на разногласия, готов строить стабильные отношения с Москвой.
Также Салливан оценил предложение снять взаимные дипломатические ограничения с Россией. В частности, речь шла о предложении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«Мы говорили на тему дипломатических отношений и о размере наших посольств много раз, и не только мы, правительства США и России вовлечены в дискуссии по этому вопросу. Но это не так просто – сказать, что мы отменим все ограничения», – отметил Салливан.
При этом американский дипломат подчеркнул, что не знает, какие именно ограничения имел в виду Рябков. Он заверил, что США привержены стабилизации в работе с российским правительством и приведению американского дипломатического присутствия к паритету с российским в США.
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
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Apple подала в суд на ФАС России
Компания Apple обратилась в суд с иском против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за предупреждения о запрете размещать другие способы оплаты в приложениях, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.
Заявление компании поступило в суд 1 декабря, к рассмотрению оно пока не принято, передает РИА «Новости».
В материалах суда на данный момент не уточняется, какие именно акты ФАС оспаривает американская компания. Это может быть приказ о возбуждении против нее антимонопольного дела.
В конце августа Apple получила предупреждение от ФАС России об устранении признаков нарушений из-за запрета сообщать пользователям о способах оплаты вне App Store.
По данным ФАС, компания была обязана исправить данное нарушение до 30 сентября, но не сделала этого вовремя. В связи с этим ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне App Store.
Захарова нашла в публикации Bild про Украину фашистский топоним
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину» и обратила внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post.
В своем сообщении в Telegram-канале Захарова отметила, что Германия неустанно подтверждает истину: «все новое – это хорошо забытое старое». Как отметила дипломат, статья немецкого издания представляет собой «пропаганду, замешанную на идеологии», уничтожающую здравый смысл.
Разбор публикации официальный представитель российского внешнеполитического ведомства начала с обозначения Львова на карте «вторжения» России на Украину, где город обозначен как «Лемберг». «Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» – указала дипломат.
Далее Захарова отметила, что карту восточной Украины авторам «прислали, похоже, с Банковой» (по адресу: Банковая улица, 11, находится офис президента Украины), так как Днепропетровск на схеме обозначен «Днiпро», хотя пять лет назад был переименован при «декоммунизации».
По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что «чего-то не хватает», они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, «источник вдохновения» – недавняя публикация Washington Post со схожей картой «в увязке с мнимым вторжением России на Украину». «Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили», – подчеркнула она.
Как пояснила официальный представитель МИД, первая фаза, которую Bild называет «Юг», заключает в себе нападение на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Однако, по ее словам, немецкие журналисты «не догадываются», что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост. Говоря о второй фазе «Северо-восток», где украинская обороноспособность, по мнению Bild, ослабляется под ударами баллистических ракет, Захарова указала, что с этим «с успехом» справляется сам киевский режим.
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«Третья – «Киев» – предполагает наступление на украинскую столицу с севера. Продвинувшись «примерно до линии Коростень-Умань» российская армия «принудит Киев к капитуляции». Умань – место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild?», – написала дипломат. Она подчеркнула, что «германский троллинг» может дорого обойтись изданию, «учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов».
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Экипаж летевшего в Новосибирск самолета отстранили после ЧП с обледенением
Российская авиакомпания S7 на время проверки отстранила от работы экипаж самолета рейсом Магадан – Новосибирск, попавшего в зону сильного обледенения, сообщили в компании.
«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов. Также на время расследования S7 Airlines ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана», – приводит РИА «Новости» комментарий компании.
В пятницу у летевшего в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, начал терять скорость и высоту из-за обледенения двигателей, но пилоты смогли стабилизировать самолет в ручном режиме и посадить его в Иркутске.
Ранее летевший из Благовещенска в Москву самолет Boeing-767 сел в аэропорту Красноярска из-за обледеневшего клапана двигателя.
Президент Финляндии призвал Запад не игнорировать интересы России
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Западные страны должны уважительно относиться к России и считаться с национальными интересами Москвы, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью британской Financial Times.
«Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их», – приводит слова Ниинисте ТАСС.
Он отметил, что российское политическое руководство всегда помнит теплое отношение к себе, в качестве примера приведя историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя. По словам Ниинисте, Леппя часто встречался с нынешним президентом России Владимиром Путиным в 1990-е годы, когда последний работал в органах исполнительной власти Петербурга, городом-побратимом которого является Турку. По словам Ниинисте, между Леппя и Путиным тогда сложились уважительные отношения, которые стороны поддерживают до сих пор.
В то же время Ниинисте подчеркнул, что Финляндия, будучи соседом России, внимательно относится к деятельности Москвы в военной сфере. «В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет все, что плохо лежит», – заявил политик, добавив, что страна «должна быть готова занимать твердую позицию» по тем или иным вопросам.
Ниинисте также заявил, что Хельсинки следит за укреплением Северного флота ВМФ России. «Они (в России) говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они укрепляют свою оборону, – сказал он. – Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим».
Рассуждая о сложившейся в мире политической обстановке, президент Финляндии выразил мнение, что сейчас нарушен международный баланс безопасности. «Раньше был баланс страха, теперь этого нет. Соглашения о вооружениях, заключенные в 1970-е годы, отражали необходимость находить баланс. Сейчас у нас есть только страх», – подчеркнул он.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО.
В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией», стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чревато серьезными негативными последствиями. Президент Владимир Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
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