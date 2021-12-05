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Польские пограничники задержали российский сухогруз
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Пограничники и военно-морские службы Польши остановили в Гданьском заливе российский сухогруз «Руслана», сообщил польский специализированный морской портал portalmorski.pl.
«Российской судно «Руслана» находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство среди прочих Пограничной стражи», – приводит РИА «Новости» сообщение портала.
Отмечается, что судно было задержано, продолжается проверка. Корабль «Руслана» принадлежит петербургской компании. Сухогруз перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша).
1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген в Дании было арестовано судно «Академик Иоффе», изъята вся документация. Арест был произведен по иску третьей стороны. Иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. В Минобрнауки создали специальную комиссию, которая занимается расследованием случая.
Эрдоган переименовал Турцию
Новым экспортным брендом Турции станет «Made in Turkiye», указ подписан президентом страны Тайипом Эрдоганом и опубликован в официальном издании Resmi Gazete.
Продукцию будут представлять под единым брендом «Made in Turkiye» вместо «Made in Turkey». Утвержденный термин будет использоваться и при переписке с иностранными организациями и странами, передает агентство «Прайм» со ссылкой на текст документа.
Цель бренда – повысить узнаваемость турецкой продукции за рубежом. Указывается, что новый термин наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа.
Таким образом, после нововведения название страны теперь не будет переводиться с английского языка как «индейка» (turkey – прим. ВЗГЛЯД).
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Назарбаев объяснил отказ признавать Крым российским
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году.
«Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали», – приводит Sputnik Казахстан слова Назарбаева.
Уточняется, что экс-лидер Казахстана не поддержал семь лет назад и украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко. По словам бывшего президента, во время референдума люди высказались, где хотят жить.
«Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, они могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум… Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве», – уточнил Назарбаев.
В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, так как это «слишком тяжелое слово».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил, что Крым не только «де-факто», но и «де-юре» российская территория, анонсировав свой визит в Севастополь.
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Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России
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Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».
По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Россия в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.
В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.
В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории России и никому не угрожает.
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Летевший в Россию Airbus сменил курс из-за самолета-разведчика США
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Пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком, сообщил» источник в авиадиспетчерских службах.
Один из двух самолетов-разведчиков пересекал трассы гражданской авиации и приблизился к Airbus на 20 м по вертикали. Диспетчеры дали экипажу пассажирского лайнера команду снизиться на 500 м, при этом разведчик не отвечал на запросы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Это произошло, когда самолет находился посередине моря, на участке между Турцией и Туапсе.
Ранее над Черным морем перехватили четыре американских самолета-разведчика.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Назван «рычаг давления» Москвы на Вашингтон в переговорах по ПРО США
Подводный беспилотный аппарат «Посейдон» является новым классом оружия и даст президенту России Владимиру Путину рычаг давления на Соединенные Штаты в ходе переговоров о системе противоракетной обороны (ПРО) США, выразил мнение военный обозреватель и офицер США в отставке Брент Иствуд.
Как считает Иствуд, Соединенным Штатам будет трудно классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Посейдон» на следующих переговорах с Россией по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».
«Это новый класс оружия. Вероятно, он не дает покоя американским экспертам по контролю над вооружениями», – отметил автор. По его мнению, «Посейдон» «даст президенту Владимиру Путину рычаг давления на американцев в отношении системы противоракетной обороны (ПРО)», которые НАТО в настоящее время разворачивает в Восточной Европе.
Напомним, в США «Посейдон» назвали устрашающей «торпедой апокалипсиса».
Об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона» министр обороны Сергей Шойгу объявил 20 февраля 2019 года. Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Госиспытания атомной подлодки «Белгород» – носителя подводных беспилотников «Посейдон» – планируется завершить до конца 2021 года. Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.
Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».
Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – планируется передать ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
Агутин признался в вынужденном участии в новогодних огоньках
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Российский певец, музыкант, заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что не любит «Песню года» и не смотрит новогодние «Голубые огоньки», но участвует, «дабы Бога не гневить», потому что «призван на эту службу», которая ни денег, ни славы якобы уже давно не приносит, только отбирает время.
«Я тоже (не люблю «Песню года», – прим. ВЗГЛЯД)(…). И огоньки не смотрю. Я вообще не смотрю телевизор. У меня его даже нет(…). Не хотите смотреть «огоньки» – не смотрите. В интернете есть все, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никаких не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло – терпи, как говорится», – написал Агутин на своей странице в Facebook.
Напомним, в ноябре 2020 года певец Валерий Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно.
В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Музыкант и композитор Юрий Лоза выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова. Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев поддержал предложение Меладзе об отмене новогодних голубых огоньков и прочих музыкальных программ.
Позже сам Меладзе пожаловался на потерю годового заработка из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, однако при этом выразил готовность бойкотировать новогодние «огоньки» в одиночестве, «сидеть дома, как и все, и смотреть телевизор».
При этом читатели газеты ВЗГЛЯД в соцсетях высказались, что в новогодних «огоньках» Алла Пугачева и Валерий Меладзе должны уступить место молодым артистам.
Турция объявила о намерении передать Украине более 20 «Байрактаров»
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Турецкая сторона согласовала поставки еще 24 ударных беспилотников «Байрактар» украинским военным в ближайшее время.
Производитель Baykar находится в тесном контакте с чиновниками. Турция готова передать Украине не менее 24 беспилотника уже в ближайшее время, сообщает агентство «Унiан» со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что поставка беспилотников Украине даст больше возможностей Турции для оказания давления на Россию. Как добавил источник издания, Украина получила намного больше от Турции, чем об этом сообщалось официально.
Украина вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года.
Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что применялись ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе лишь раз и не нарушали Минские соглашения. Атака не осуществлялась в зоне проведения операции Объединенных сил.
Кинокритик Долин объяснил, за что его обматерил Ридли Скотт
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Российский кинокритик и главред журнала «Искусство кино» Антон Долин в соцсетях отреагировал на сообщение о том, что в интервью с известным голливудским киноделом Ридли Скоттом последний обматерил его.
«К сожалению, зум-интервью выпало на время «Кинотавра», когда у меня куча других дел и показов, между двумя фильмами. В довершение всего, что-то напутали со временем, и я только начинал готовиться к интервью, назначенному через час, когда мне позвонили из Лондона с криками «у вас интервью через пять минут!». Переполошенный я срочно бросился налаживать связь и устанавливать компьютер, толком не успев подготовить вопросы. К тому же, мне анонсировали пятиминутный диалог, а он почему-то длился вдвое дольше. Вопросы иссякли, и сходу я спросил о реалистичности нового фильма в сравнении с предыдущими. Скотт, кажется, обиделся», – написал Долин в своем Facebook.
Также журналист добавил, что «будь ситуация чуть другой, я был бы осторожнее и деликатнее». При этом отметил, что они «оба свели это на шутку, диалог продолжался еще несколько минут». «Ридли даже благожелательно расспросил меня в финале, где я нахожусь, что это за «Sochi» и «Kinotavr», – написал критик. Долин отметил, что жаловаться на случившееся ему не пришло в голову: «В моем понимании, я сам нарвался на грубость».
«Ну а человек пожилой (83 года), интервью по зуму неприятны и неудобны для всех. В любом случае, это мелочь. Никакой воображаемой многими подоплеки у инцидента не было. И Скотт не послал «Антона Долина», он послал анонимного для него интервьюера – одного в ряду десятков других. Он не знал и не знает, что в своей стране я критик (в англоязычном мире вообще, как правило, рецензии пишут одни люди, а интервью берут совершенно другие)», - написал кинокритик.
Напомним, после одного из вопросов Долина Скотт нецензурно выругался в адрес критика, таким образом показав свое несогласие со сравнением его новой ленты «Последняя дуэль» с его же картиной «Царство небесное».
Эпизод опубликован в конце ролика на YouTube-канале Долина.
Картина «Последняя дуэль» посвящена средневековой Франции и реальным средневековым судебным разбирательствам рыцаря Жана де Карружа. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.
Фильм «Царство небесное» также повествует о Франции в средних веках, там раскрывается более ранняя эпоха начала крестовых походов. В этой ленте главные роли сыграли Орландо Блум и Ева Грин.
Датчане намерены вложить миллиарды долларов в производство водорода на Курилах
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Компания Copenhagen Offshore Partners проявляет интерес к проекту по реализации на Шумшу производства водорода с помощью энергии ветра, заявила пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова.
«Но ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта», – цитирует ее РБК.
Литвинова добавила, что стороны сейчас находятся в стадии переговоров по водородному проекту. «Чтобы перейти к каким-то конкретным действиям, необходимо пройти целый ряд процедур о возможностях использования земельного участка, получить данные по ветровым характеристикам, наличию необходимого объема воды», – сказала она.
Ранее глава региона Валерий Лимаренко говорил о том, что компания хочет производить на острове 120 тыс. тонн водорода с помощью энергии ветра и планирует вложить в развитие проекта от 2-2,5 млрд долларов. Продавать водород планируется в Японию.
Губернатор подчеркивал, что Северные Курильские острова являются исконно российскими, поэтому нет необходимости выстраивать долгосрочные торговые отношения в сфере производства водорода и водородной энергетики.
По словам Лимаренко, компания просит власти российского региона предоставить ей землю под свои цели. Пока нет точных договоренностей, просьба еще не означает, что проект обязательно будет реализован, отметил он.
Ранее сообщалось, что губернатор Сахалинской области поручил расширить возможности авиаперелетов для сахалинцев.
Сатановский: Эрдоган имеет право на переименование Турции
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В переименовании бренда Турции из «Made in Turkey» в «Made in Turkiye» видна историческая преемственность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Указ о новом международном именовании страны ранее подписал президент страны Тайип Эрдоган.
«Мир давно привык к тому, что люди, которые строят в независимых странах свою собственную государственность, именуют себя так, как им этого хочется, а не так, как это хочется кому-то. В данном случае есть историческая преемственность. Эрдоган имеет право на такое переименование», – считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Эксперт отметил, что Китай называет себя Китаем, а не China, а «Цейлон давным-давно называет себя Шри-Ланкой и уже всех остальных приучил к этому». «Бирму теперь называют Мьянмой. В России и во всем мире принято называть Персидский залив Персидским, хотя все арабские страны на берегу этого залива упорно рассылают ноты с требованием называть его Арабским заливом», – указал политолог.
В субботу президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому экспортным брендом страны станет «Made in Turkiye». Продукцию будут представлять под единым брендом «Made in Turkiye» вместо «Made in Turkey». Утвержденный термин будет использоваться и при переписке с иностранными организациями и странами.
Цель бренда – повысить узнаваемость турецкой продукции за рубежом. Указывается, что новый термин наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. Таким образом, название страны теперь не будет переводиться с английского языка как «индейка» (turkey).
Украинский вертолет Ми-8 нарушил белорусскую границу
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Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», – приводит РИА «Новости» комментарий белорусских пограничников.
Поясняется, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси».
Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной.
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Узбекская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию
Теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина получила пожизненную дисквалификацию, ей запретили участвовать и посещать любые турниры по теннису, а также оштрафовали на 150 тыс. долларов.
Хабибуллина не оспаривала обвинения. За ней сохраняется право подать апелляцию в спортивный арбитраж в течение 20 рабочих дней, решение международного агентства по обеспечению честности тенниса вступило в силу 21 ноября, передает Sputnik Узбекистан.
За свою карьеру она набрала наибольшее количество очков как в одиночном, так и в парном разряде IFT.
Ранее российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос», в связи с чем спортсменку задержали в Париже.
В октябре прошлого года французская прокуратура открыла дело о мошенничестве на тотализаторе на турнире «Роллан Гаррос», где Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл играла с румынским дуэтом Андреа Миту и Патриции Марии. Румынки выиграли в гейме, на который были поставлены большие суммы, а ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.
Стало известно о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
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Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.
Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
Экипаж летевшего в Новосибирск самолета отстранили после ЧП с обледенением
Российская авиакомпания S7 на время проверки отстранила от работы экипаж самолета рейсом Магадан – Новосибирск, попавшего в зону сильного обледенения, сообщили в компании.
«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов. Также на время расследования S7 Airlines ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана», – приводит РИА «Новости» комментарий компании.
В пятницу у летевшего в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, начал терять скорость и высоту из-за обледенения двигателей, но пилоты смогли стабилизировать самолет в ручном режиме и посадить его в Иркутске.
Ранее летевший из Благовещенска в Москву самолет Boeing-767 сел в аэропорту Красноярска из-за обледеневшего клапана двигателя.
Захарова: Запад создает предпосылки для «цветной революции» в Белоруссии
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Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова отметила, что принятое Западом решение «отличается крайним цинизмом».
«С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», – отметила дипломат.
По слова Захаровой, введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
«Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции», – заявила Захарова.
Также представитель МИДа указала, что Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища.
«Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза «Фронтекс».
В этой ситуации наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам. Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами», – отметила дипломат.
«Призываем государства Запада отказаться от «двойных стандартов» и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь», – подытожила Захарова.
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
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