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Грузия ответила на требование России не расширять НАТО
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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о недопустимости влияния извне на выбор его страной внешнеполитического курса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя требования России не расширять НАТО за счет вступления постсоветских стран, Шалва Папуашвили отметил, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию вот уже несколько лет зафиксирован в конституции страны.
«Этот курс незыблем», – отметил он.
«Наш ответ Москве в том, что выбор внешнего курса является нашим суверенным правом», – заявил спикер парламента Грузии, выразивший уверенность в том, что России не удастся убедить НАТО и ЕС отказать Грузии в интеграции в их ряды.
Членство в НАТО Грузии Североатлантический альянс пообещал на саммите в Бухаресте в 2008 году. Что касается вступления в ЕС, Грузия планирует подать заявку в 2024 году.
Глава МИД Германии пожаловалась на боль из-за исключения России из «Большой восьмерки»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России в состав «Большой семерки» (G7), и это, по ее словам, «очень больно».
«Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга. В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу – нынешняя эскалация не облегчает ситуацию», сказала министр в интервью агентству DPA, передает Deutsche Welle.
Россию исключили из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после возвращения в ее состав Крыма, которое на Западе считают «аннексией». Бербок заявила, что «после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня».
В 2022 году Германия сменит Великобританию на посту председателя «Большой семерки», куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Глава МИД ФРГ намерена сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.
Напомним, в августе 2020 года бывший в то время президентом США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.
МИД России заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7.
В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.
Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
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Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.
В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».
Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.
«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» – считает Fredbeare.
«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.
«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.
«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.
«У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!» – отмечает Looflirpa.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Путин предупредил Байдена об угрозе полного разрыва отношений России и США
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Глава российского государства Владимир Путин предупредил президента США Джо Байдена, что в случае введения Западом «беспрецедентных санкций» может произойти полный разрыв отношений, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Как сообщил Ушаков, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось», заявил Ушаков. В Кремле отметили, что «тема обсуждалась и в предыдущем разговоре» 7 декабря, передает ТАСС.
«Наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».
Однако, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют». По словам Ушакова, Путин сказал, что Россия придает «очень важное значение» переговорам с США по безопасности, но «переговоры не должны перерасти в болтовню». Москва «ждет не сам переговорный процесс», а «конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, озабоченностями». Байден согласился с такой точкой зрения. Оценивая возможные сроки консультаций, в Кремле отметили, что российская сторона «посмотрит, как пойдут переговоры, посмотрит один, два, три раунда, дальше будет делать выводы».
Ушаков сказал, что Кремль доволен телефонным разговором. Разговор «был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались». Ушаков считает, что в целом направленность разговора была вполне конструктивной. Помощник президента России подтвердил, что разговор длился 50 минут, разговор начался не в 23.30 мск, а на пять минут позже, потому что «шло техническое подключение со стороны Вашингтона и Москвы, телефонисты виноваты в задержке в пять минут». «Скажу по опыту, пять минут не считаются задержкой», – заявил Ушаков.
Он сказал, что лидеры двух стран «очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты». Президент США при этом продемонстрировал желание «понять логику и суть российских озабоченностей» относительно гарантий безопасности для России. По мнению Ушакова, Байден «достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности». Президент США «готов продолжить диалог» с российским лидером. Стороны договорились, что «диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести соответствующие межведомственные команды в Женеве».
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Отвечая на вопрос, чем отличались состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. Новый разговор «как раз явился продолжением этой же темы», Байден «хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки», сказали в Кремле. Москва изложила «основные принципы, с которыми идет на переговоры предстоящие».
Кроме того, Байден не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях России по гарантиям безопасности. Как указал Ушаков, американцы «говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент».
Путин отметил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Путин специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.
Ушаков сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности в Вене по линии ОБСЕ начнутся 13 января, Москву будет представлять постпред при этой организации Александр Лукашевич. В консультациях в Брюсселе по линии Россия – НАТО будут участвовать заместители глав внешнеполитического и оборонного ведомств России. Россия с пониманием относится к желанию США привлекать союзников к переговорам о гарантиях безопасности, но главным должен быть прямой диалог с Москвой, сообщил Ушаков.
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя». Переговоры продолжались 50 минут.
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Более 100 священников Александрийской церкви с приходами перешли в РПЦ
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Не исключено, что епископы Александрийского патриархата заявят о желании перейти в лоно Русской православной церкви, уже более 100 священнослужителей перешли в юрисдикцию Московского патриархата, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
«Мы не исключаем расширения структуры Экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду. Мы также не исключаем, что кто-то из епископов Александрийского патриархата заявит о желании перейти в лоно Русской православной церкви», – цитирует РИА «Новости» митрополита.
Он отметил, что более 100 священнослужителей Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой, предполагается увеличение числа обращений.
«(Перешли) с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало... 102 священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений», – отметил митрополит Леонид.
Также он заявил, что храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии.
«В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором», – заявил отец Леонид.
По словам митрополита, Храм Всех святых на Кулишках в Москве станет административным центром Патриаршего экзархата Африки.
Ранее РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке.
Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.
В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул «Каирский и Северо-Африканский», и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом «Йоханнесбургский и Южно-Африканский». Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.
Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
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Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.
«Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.
«Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.
«Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.
Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».
«Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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Американский самолет-разведчик создал опасную ситуацию над Черным морем
Разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа».
«[Самолет] без контакта с диспетчерами работал всего в 1300 метрах по высоте от пассажирского самолета Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia рейсом Минск – Тель-Авив», – передает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Напомним, ранее в воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер со 160 людьми на борту был вынужден сменить курс. Москва уже заявляла протест США после аналогичного случая в начале декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обезопасить гражданские воздушные коридоры от «неопознанных летающих объектов».
Россия пригрозила ответить на «вползание» НАТО на Украину
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Если Запад не прекратит создавать военные угрозы для России, Москва начнет «создавать аналогичные уязвимости» для западных стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что «всему есть предел».
Антонов заявил, что Москва намерена «защищать свою безопасность». Он подчеркнул, что «всему есть предел», и если «наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию» России, Москва «будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них». «Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Для России «военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза», сказал Антонов. Он сравнил политику США в отношении России со «сжиманием пружины», которая «либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону». «Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» – сказал он.
Оценивая «шквал критики со стороны НАТО о «российской агрессии» против Украины и Грузии», Антонов сказал, что эта критика «вполне предсказуема», ведь Москва «нанесла удар по планам дальнейшего продвижения к границам России». Подчеркивается, что «с «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России». Антонов пояснил, что «это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений».
По его словам, НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации безопасности, «принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен». Этот принцип «означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Антонов считает, что «при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности».
Россия желает «быть уверена в завтрашнем дне, а для этого» требуются «обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», сказал посол.
Россия обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности «во избежание недобросовестных спекуляций». Он подчеркнул, что предложения Москвы «не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», а «создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье».
Антонов заявил, что «европейская безопасность» оказалась «на распутье», «и в каком ключе дальше будут развиваться события, зависит от готовности западных коллег к предметному диалогу». Он предупредил, что «попытки «темнить» с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».
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Философ объяснил необходимость изучения ада Российской академией наук
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Названия философских исследований могут таить в себе много различных аспектов, в том числе, которые касаются современности, сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), член совета Вольного исторического общества Андрей Тесля, объясняя необходимость связанных с изучением ада научных работ.
На портале государственных закупок сообщили, что Московский институт философии Российской академии (Рнаук АН) за несколько последних месяцев заказал ряд исследований, в названиях которых фигурировали слова «ад» и «зло». Например, «Является ли злом существование ада». В общей сумме затраты составляют почти 3 млн рублей. Отмечается, что ряд договоров о выполнении некоторых научных работ уже был исполнен.
«Заголовки очень широкие и могут обозначать бог знает какие темы. Под такими формулировками могут подразумеваться разные конкретные задачи, начиная от в высшей степени актуальных, востребованных, и заканчивая совершенно никчемными. Поэтому, чтобы вообще говорить об актуальности и значимости какой-либо темы, то нужно открывать конкретную заявку. В данном случае предмет обсуждения отсутствует», – говорит Тесля.
Он объясняет, что актуальность данных тем общество, которое абсолютно чуждо от подобных исследований, определяет по названиям. А это абсолютно неправильно.
«Если, например, в виде грантовой заявки будет тема «Как возможны априорные синтетические суждения», то можно легко покатиться со смеху. Мол, какой чепухой люди занимаются. Но это, если забыть о том, что именно так сформулирован вопрос критического разума Иммануила Канта. И за счет того, что у Канта в глазах обывателя уже имеется авторитет, он здесь почтительно замирает. А так можно легко собрать перечень ключевых философских вопросов, особенно за XIX – XX века, убрать авторов и поставить на оценку обывателю, который будет уверен, что перед ним какая-то чушь», – говорит Тесля.
Получается, отмечает философ, парадоксальный эффект: формулировка научной темы должна быть наукообразной, зубодробительной и непонятной обывателю. Однако если все слова по отдельности в ней ясны, то создается ощущение, что и сама проблема понятна. А из-за этого пропадает ощущение ее важности. Поэтому в ситуации с Институтом философии РАН люди полагают, что сформулированные в госзакупках названия работ – очевидная нелепость, хотя по названию невозможно различить, где содержится нечто осмысленное, а где сомнительное.
Тесля считает, что если говорить о современных философско-теологических исследованиях, то аналитическая теология – это одно из наиболее бурно развивающихся направлений последних трех десятилетий в мире. Но при этом подобных исследований практически нет в России.
«Такие темы могут затрагивать как исторические аспекты, так и актуальные. Например, возьмем вопросы, связанные с той же самой проблематикой ада. Понятно, что она историко-философская только в основе – это первое, что можно сказать. Но ведь проблематика ада и то, насколько сам ад причастен благу – это огромный пласт не только сугубо теологических дискуссий, но и целый ворох вопросов, связанных с этикой», – говорит собеседник.
По словам философа, можно легко себе представить такое исследование, где содержится большой пласт историко-богословских суждений по данному вопросу, имеется целый ряд аналитических направлений философии, которые занимаются проблематикой языка, логики. Дальше возникает вопрос: а если посмотреть на это через аппарат аналитической философии, на существующую аргументацию, например, на рассуждения философа Аврелия Августина, то сохранят ли суждения свою силу? Утратят? Станут бессмысленным? Или вообще появятся совершенно новые аспекты? Именно для ответов на подобные вопросы необходимы такого рода научные исследования.
«В моем примере, это задача, во многом связанная с тем, что у нас происходит переход из одного философского языка в другой, и, соответственно, ведется работа с областью бессмысленных суждений и так далее. Появляется целая куча разных сюжетов. И в этом плане это может быть рядовая работа института РАН, которая при этом очень важна, так как является некой наработкой материала», – объяснил Тесля.
Жители грузинских селений в горах поклялись на иконе прекратить майнинг
Жители горной Сванетии по древней традиции поклялись на иконе в церкви Святого Георгия в Местиа не заниматься майнингом криптовалют, в противном случае они предадут память предков, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В грузинском высокогорье стоимость электроэнергии ниже, чем в других регионах, или за нее вообще не взимают оплату, в связи, с чем здесь появилось много майнинговых ферм, а это привело к проблемам с поставками электричества и начались веерные отключения.
По традициям, нарушивший клятву, предаст память предков и опозорит себя. Местные говорят, что иного выхода не было, пришлось приносить клятву как крайнюю меру.
Кроме жителей гор, страдали и туристы, которые стали реже подниматься в этот красивейший регион Грузии из-за проблем со светом.
На Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива
Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза, сообщается на сайте украинского интернет-ресурса, посвященного рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики Enkorr.
По данным Enkorr, с 23 декабря было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Кроме того, с рынка ушло около 50 частных заправок.
Директор «Укравтогаза» Александр Ватажишин сообщил, что родажи автогаза упали на 90% и всего планируется закрыть 66 точек.
«Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45», – сообщил он Enkorr.
По словам Ватажишина, неизвестно, когда возобновится работа станций, поскольку «за 45 гривен (1,6 доллара) мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
Премьер Польши заявил об ответственности Брюсселя за высокие цены на газ
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Евросоюз частично несет ответственность за высокие цены на газ и энергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В ходе интервью политик упомянул газопровод «Северный поток – 2» в качестве элемента газового шантажа.
«Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе», – указал премьер, передает ТАСС.
Российская сторона не раз отмечала, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с партнерами из других стран.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Теперь необходимо получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.
Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа.
Названа цель полета самолета ВВС США над востоком Украины
Американский самолет-разведчик, совершивший в четверг полет над востоком Украины, собирал данные о военной обстановке на месте, сообщили источники.
CNN сообщает, что «полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США», передает РИА «Новости».
Полет состоялся в день телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.
Напомним, на днях самолет ВВС США E-8 JSTARS совершил полет над восточной территорией Украины. В четверг стало известно, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа». В начале декабря RC-135W заметили над Донбассом.
Шендерович, Гельман и Толоконикова внесены в список иноагентов
В список иностранных агентов Министерством юстиции России внесены журналист Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и другие.
«30 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна», – сообщается на сайте ведомства.
Решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти, добавили в министерстве.
«Согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», – подчеркнули в Минюсте.
В ноябре Минюст внес в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, фонд «Иркутский союз библиофилов*» и организацию «Честные выборы*».
В офисе Зеленского назвали причину массового оттока украинцев из страны
Украинцы массово уезжают с Украины из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив для себя и своих детей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет... Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», – сказал он в интервью сайту «Факты».
По его словам, тренд на миграцию набирал актуальность много лет.
Ранее сообщалось, что число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев.
В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена
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Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена в четверг произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что разговор двух лидеров состоится за полчаса до полуночи, передает ТАСС.
«Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по мск) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», – передает слова Пескова РИА «Новости».
«Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что «любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».
По словам Пескова, Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
«Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров упомянутых выше», – сказал пресс-секретарь.
МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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