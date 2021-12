Члены клуба «Эльбрус» вручили детям подарки в рамках акции «Елка желаний» Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря и новогодние праздники Россияне рассказали о планах на новогодние каникулы 30 декабря 2021, 13:12 Текст: Наталья Ануфриева

На предстоящих новогодних каникулах с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению, следует из исследования компании Vox populi. Большинство россиян (78%) собираются провести Новый год с семьей, преимущественно дома или в городе своего проживания (69%), следует из исследования, опубликованного на сайте Vox populi. При этом молодежь в возрасте 25-34 года чаще имеет другие планы – провести новогодние каникулы дома планируют меньшая доля этой аудитории (63%). Более половины населения (54%) в новогодние каникулы намерены посетить друзей, знакомых или родных, особенно это характерно для аудитории в возрасте до 55 лет. Россияне старше 55 лет чаще не имеет планов заниматься какими-либо активностями. Второе место по популярности занимают планы «съездить на природу, в лес, посетить природные достопримечательности» – его отмечают 34% опрошенных, а на третьем месте находятся активности, с вязанные с культурным досугом (17%) – «посещение культурных событий (концертов, театров, музеев, выставок)». Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще отдает предпочтение культурному досугу (23%), чем респонденты старшего возраста. При этом планируемые активности не всегда соотносятся с желаемыми форматами отдыха. Например, наиболее предпочитаемыми видами отдыха для населения являются: экскурсионные туры, посещение исторических мест (46%), пляжный отдых (45%), культурный отдых (посещение музеев, выставок, концертов) (32%), оздоровление и SPA (24%). Отмечается, что женщины более склонны отдавать предпочтение к культурному отдыху, оздоровлению и морским круизам в отличие от мужчин, но в равной степени предпочитают гастрономические туры (8%) Исследование проведено методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди пользователей Сети старше 18 лет и взвешено в соответствии с социально-демографическими параметрами интернет-аудитории. Дата проведения опроса: 15-25 декабря. Объем выборки – 1 тыс. 257 респондентов, ошибка выборки – 2,8%. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила о главных рисках для детей на зимних каникулах.

Диетолог рассказала, чем заменить майонез в новогодних блюдах 27 декабря 2021, 15:54

Текст: Татьяна Косолапова

Майонез очень калорийный продукт, поэтому в блюдах для новогоднего стола его лучше заменить греческим йогуртом или растительным маслом, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России врач-диетолог Наталья Круглова. «Майонез очень калорийный родукт. Тем более что, как правило, его используют в больших количествах, что в целом сильно увеличивает калорийность праздничного ужина. Вместо него лучше использовать йогурт, предпочтительнее греческий, поскольку он не имеет такой кислинки, как обычный йогурт. Туда можно добавить соль и небольшое количество специй по вкусу», – говорит Круглова. Некоторые салаты хорошо заправлять растительными маслами, продолжает диетолог, но необходимо контролировать количество – не больше одной чайной ложки на порцию. Это тоже станет полезной альтернативой майонезной заправке. «Отдельно хочу сказать про домашний майонез – это не лучший вариант, потому что для него используются сырые яйца, а значит, есть риск сальмонеллеза. Поэтому домашний майонез – не очень хорошая альтернатива. Либо же, если без майонеза никак не обойтись, можно использовать тот, что промышленного выпуска, но отдавать предпочтение легким, в которых снижено количество жира. В целом это тоже может быть приемлемым вариантом», – считает специалист. Однако она отмечает, что майонез может стимулировать аппетит, в том числе за счет соли, которая входит в его состав, поэтому, если блюдо заправлено им, человек, скорее всего, съест больше, чем нужно его организму. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД порекомендовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией, в новогоднюю ночь отдать предпочтение блюдам из курицы или рыбы, салатам, заправленным йогуртом, и квашеной капусте. Кличко поздравил жителей Киева с наступающим 2222 годом 27 декабря 2021, 22:39

Текст: Антон Антонов

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей города сначала с 2220 годом, но затем «исправил» оговорку и поздравил их с 2222-м. Как пишет «Страна.ua», Кличко «перенес человечество в далекое будущее». «С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый… – начал он, но, видимо, понял, что ошибся, и продолжил: – Две тысячи двести двадцать второй год». Напомним, Виталий Кличко известен своими оговорками, причем это не первая его «зимняя» оговорка. Так, в 2014 году он просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле. А в начале декабря 2021 года Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом. Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск 29 декабря 2021, 16:12

Текст: Наталья Ануфриева

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года. Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб». Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок. При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая. «Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС. Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря. По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году. Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты. В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов. В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля. На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам». Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск. Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год 29 декабря 2021, 11:22 Текст: Александра Юдина

Статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости россияне считают самыми бесполезными подарками на Новый год, однако 88% россиян их никогда не передаривали, согласно результатам опроса ВЦИОМ. «Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще – кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ. Согласно исследованию, около 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству респондентов не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки, об этом рассказал 71% опрошенных, а 27% такие подарки получали. «Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%)», – следует из опроса. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в виде телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала газете ВЗГЛЯД, что по этикету передаривать подарки нельзя. Однако есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так». Специалист по этикету рассказала, кому можно передарить ненужный подарок 28 декабря 2021, 00:33

Текст: Татьяна Косолапова

По этикету передаривать подарки нельзя. Но есть один вариант, при котором не запустится цикл, когда передаренный подарок начнет ходить по рукам, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. «Мы должны спокойнее относиться к тому, что наш презент может не подойти. У меня самой был случай, когда я подарила близкой подруге серьги с очень красивыми розовыми морганитами. После этого я ни разу ее в них не видела, из чего сделала вывод, что ей мой презент не понравился. Но не нужно убиваться из-за этого или обижаться, к этому нужно относиться спокойно», – рассказывает Холгова. Она подчеркивает, что ни в коем случае нельзя у человека спрашивать, понравился или не понравился подарок. Если человек не носит подарок, значит он ему, очевидно, не понравился. В таком случае следует просто сделать для себя определенные выводы, но не затрагивая данную тему. «Тем, кому подарили не понравившийся подарок, нельзя подавать вида. Превозмогать себя, нося его и демонстрируя, тоже не нужно. Также нельзя передаривать подарки – этикет это запрещает. Единственное, кому можно передарить какой-то подарок – бабушке, которая не общается ни с кем из круга друзей этого человека. Только тогда не запустится этот ужасный цикл, когда подарок начнет ходить по рукам. Но, опять же, это не по этикету, но есть простая жизнь, которая вносит коррективы», – говорит специалист. Кроме того, эксперт делится, что есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так». «Не стоит притворяться, что вы вложили в эту, условно, кофемолку, душу, потратили время на ее выбор. Лучше просто отдать», – советует Холгова. Вишлисты на Новый год составлять также считается неуместным, продолжает собеседник. Однако в зависимости от того, какие между людьми сложились отношения, допустимо спросить, что хочет получить человек в качестве подарка. Такой вопрос можно задать близким друзьям или родственникам. «В этикете подарок – вещь сложная и очень трудозатратная, нужно потратить очень много сил, энергии и времени, чтобы подумать, что действительно может порадовать и удивить адресата. Но, опять же, всегда есть возможность того, что человек не угадает. Но с этим ничего не поделаешь, это нормально» – заключила специалист. Ранее главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал, что любит не только сам дарить подарки, но и получать их. Особенно ему нравятся те, что сделаны своими руками. В Госдуме ответили на предложение Жириновского отменить новогодние каникулы 28 декабря 2021, 14:12

Текст: Татьяна Косолапова

«Лишать россиян новогодних праздников, конечно, будет неправильно», – заявила газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского позволить россиянам присоединить новогодние выходные к отпускам. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо отменить россиянам новогодние каникулы, поскольку это период экстремального скачка смертности. Вместо них депутат предложил прибавить 15 дней к 28 обычным отпускным, только граждане сами выберут, когда именно им отдохнуть. Например, по его мнению, люди могут добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю. «Новогодние каникулы уже стали доброй традицией россиян. Граждане на эти дни планируют семейный отдых с родными, близкими, потому что Новый год – это семейный праздник. Поэтому здесь сложилась долговременная традиция, ломать ее будет уже не совсем правильно», – говорит Цунаева. Она отметила, что не знает, откуда у лидера ЛДПР такие цифры по смертности в новогодний период, подчеркнув, что не видела нигде подобных данных. Кроме того, депутат обращает внимание на то, что Трудовой кодекс подразумевает самые разные отпуска у разных категорий граждан (у военнослужащих, учителей, медицинских работников). Поэтому пересмотр дополнительных отпусков может создать определенные трудности. «По моему мнению, лишать россиян новогодних праздников, конечно, будет неправильно», – заключила собеседник. В сентябре первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил важность новогодних каникул для семей с детьми, поскольку в праздники они могут все вместе собраться для торжества и провести друг с другом время. Также он назвал удачно подобранным календарем утвержденный правительством РФ перенос выходных дней в 2022 году. «Одноклассники» выяснили самое популярное блюдо россиян для новогоднего стола 28 декабря 2021, 19:01

«Одноклассники» выяснили самое популярное блюдо россиян для новогоднего стола 28 декабря 2021, 19:01

В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. «Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости». В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре. Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы. В Роскачестве назвали правила выбора вина к новогоднему столу 29 декабря 2021, 09:17 Текст: Александра Юдина

Выбор вина на новогодний стол – приятный, но иногда затруднительный процесс: наименований достаточно много, поэтому прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения, сообщили в пресс-службе Роскачества. При выборе вина в магазине надо обращать внимание на температуру в помещении. «По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 С. Если бутылка на ощупь заметно теплая – это повод отказаться от покупки», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В Роскачестве добавили, что дома вино надо хранить подальше от батареи и не ставить на балкон, иначе оно, как минимум, потеряет в качестве. Не менее важную роль играет и температура подачи: для игристых вин – 7-10 градусов Цельсия, то есть чем слаще, тем холодней; для белых вин – 10-11 градусов, а для красных – 12-14 градусов Цельсия. Эксперты уверены, чтобы распознать напитки на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, важно изучить этикетку: там должно быть отмечено, что «продукция не является вином». А на контрэтикетке указывается место происхождения винограда – например, Кубань или Крым. «Если такой надписи нет, и текст под лупой не разберешь – это вообще не вино», – сказали в Роскачестве. Уточняется, что для недорогих вин, стоимостью до 400-500 рублей (особенно для белых), имеет значение и дата розлива: лучше всего, если белое или игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное – за год. А если выбирать между импортным и отечественным, то качественный продукт за разумные деньги – это про российское вино. Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним. «Мы советуем обращать внимание на отечественные вина с маркировкой ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются в непосредственной близости к виноградникам», – сообщила она. Ранее «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe узнали, какой бюджет планируют потратить пользователи Рунета в новогоднюю ночь и как подбирают блюда для новогоднего стола. В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. По данным опроса, 84% участников опроса предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. Мишустин назвал новогодние праздники возможностью вакцинироваться от COVID-19 28 декабря 2021, 19:15 Текст: Вера Басилая

Новогодние праздники дают возможность отдохнуть, а также вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. «Конечно, январские выходные – это возможность отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой», – цитирует ТАСС слова Мишустина. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. До этого Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новогодний концерт от ВКонтакте покажут на главных уличных экранах столицы 28 декабря 2021, 18:23 Шоу «STAR Трек: Новый Год ВКонтакте» покажут на фасадах кинотеатра «Октябрь» и гостиницы «Космос», а также на Таганской площади. Трансляция начнется 1 января в 17.00. Шоу можно смотреть онлайн в сообществе «Официальные страницы». Ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят в нем артисты, которых часто слушают ВКонтакте. Например, дуэт HammAli & Navai, чья «Птичка» стала треком года в VK Музыке, а также Big Baby Tape – релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов. Свои хиты исполнит и группа «Руки вверх!». Также выступят исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На сцену выйдет группа «Ленинград», а Сергей Шнуров представит свой новый проект «Зоя». Кроме того, с Новым годом пользователей ВКонтакте поздравят прямо с МКС. В праздничном концерте примут участие и блогеры. В VK Звонках они пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками. Карина Кросс и Женя Ершов проверят свою интуицию, Ваня Дмитриенко попробует узнаваемо сыграть популярные треки на нестандартных инструментах, а ведущие шоу Владимир Маркони и Алла Михеева выяснят, кто из них лучший в «Крокодиле». В Роспотребнадзоре высказались о проведении детских мероприятий в ТЦ 29 декабря 2021, 18:59 Текст: Кристина Цыцура

В ведомстве заявили, что не рекомендуют проводить детские новогодние праздники в торговых и выставочных центрах, а новогодние корпоративные мероприятия – в закрытых помещениях. «Исключить проведение в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров анимационной новогодней программы для детей с проведением конкурсов и выступлением артистов», – передает ТАСС со ссылкой на документ. Также в документе регламентирована работа катков. Отмечается, что пропуск по билетам должен быть организован так, чтобы не допускать массового скопления людей на катке, в пунктах проката и раздевалках. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ограничить контакты ради хорошего празднования Нового года, а в ресторанах не проводить «шведские столы». Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря и новогодние праздники 30 декабря 2021, 13:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в последний день 2021 года не планирует публичных мероприятий, но этот день также не будет полным выходным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У президента нет [в планах на 31 декабря] никаких официальных и публичных мероприятий. Такой – полурабочий нерабочий день президента, стандартный», – цитирует Пескова ТАСС. Он пояснил, что полностью выходного дня у главы государства «просто не может быть по определению». На новогодних же каникулах Путин намерен проводить рабочие встречи, сказал представитель Кремля, однако они не планируются публичными. Ранее президент России направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством. Также российский лидер отдельно поздравил американского коллегу Джо Байдена. В МЧС назвали правила безопасности при установке елки 30 декабря 2021, 08:21 Текст: Александра Юдина

Новогоднюю елку в целях безопасности не стоит ставить у выхода из помещения и около батареи, лучше не использовать рядом с ней свечи и бенгальские огни, сообщили в пресс-службе МЧС. «Не рекомендуется ставить елку у выхода из помещения: в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду. Рядом стоит поместить огнетушитель на случай любой внештатной ситуации и разобраться в его использовании», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Также в МЧС добавили, что при установке новогодней елки важно убедиться в ее устойчивости. «Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней. При выборе искусственной елки отдавать предпочтение изделиям с противопожарной пропиткой», – посоветовали специалисты ведомства. Эксперты добавили, что не стоит использовать легко воспламеняющие украшения и электрогирлянды, поскольку это сопряжено с потенциальной опасностью возгорания. Гирлянды должны иметь предохранитель, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки, отмечают в МЧС. «Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с «дождиком», потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку», – сказали в пресс-службе. Кроме того, по словам специалистов, если есть сомнения в качестве украшения (например, в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или обнаружились явные повреждения), то использовать его нельзя, а на ночь и перед тем как уйти из дома нужно отключать гирлянды. Ранее токсиколог рассказал, что эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию, также на дереве могут жить насекомые, которых трудно вывести. Первый признак, что с вашей елкой что-то не так, если неожиданно у кого-то из членов семьи появляются такие симптомы, как зуд и першение в носу, слезотечение, кашель, боль в груди, проблемы со сном. Члены клуба «Эльбрус» вручили детям подарки в рамках акции «Елка желаний» 30 декабря 2021, 10:20 Текст: Александра Юдина

Победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – исполнили мечты детей, загаданные ими в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Открытки с именами ребят «Лидеры России» сняли с елки на предновогодней встрече клуба «Эльбрус» в Петербурге. Как отметил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, проект «Мечтай со мной», который также входит в президентскую платформу, один из самых трогательных и душевных. По его словам, ежегодно собираются тысячи желаний по всей стране, и участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» с удовольствием осуществляют детские мечты. Сам Антон Сериков – постоянный участник акции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «В этот раз я вручил подарок маленькому Саше из Санкт-Петербурга – он мечтал о наборе LEGO. Вместе с Екатериной Некрасовой – победительницей конкурса «Большая перемена» – решили добавить новогоднего настроения и выступили в роли Деда Мороза и тигренка – символа наступающего года. Испытанные эмоции не передать словами, просто присоединяйтесь к акции «Елка желаний»!», – сказал Сериков. Председатель клуба «Эльбрус», депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Дьяконова также успела вручить новогодний подарок. «Кукла, которую просила Аделина из Башкортостана, добралась до своей хозяйки! Как же здорово, что проект «Мечтай со мной» положил начало такой доброй традиции, как акция «Елка желаний». Это большое счастье, что каждый желающий может в предновогодние дни побыть помощником Деда Мороза и исполнить детскую мечту. Мы в клубе «Эльбрус» с большим трепетом относимся к этой акции, и отрадно, что Лидеры России ответственно подходят к процессу. Кто-то осуществляет сразу несколько желаний, многие лично поздравляют ребят и устраивают новогодние представления», – рассказала она. Настоящую новогоднюю сказку организовал победитель конкурса «Лидеры России», исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов. Он осуществил мечту Родиона из села Хватовка Саратовской области, который мечтает стать машинистом. Благодаря Алексею Родион впервые прикоснулся к миру железных дорог: отправился в путешествие на поезде, побывал в кабине машиниста и современном инновационном подвижном составе, посетил экскурсию, где узнал о профессиях железнодорожного транспорта, и в железнодорожном музее под открытом небом. Победитель конкурса «Лидеры России», депутат Госдумы VIII созыва Александр Спиридонов в этом году снял с «Елки желаний» четыре шарика с детскими просьбами к Деду Морозу. Александр уже вручил подарки, среди которых были планшет для обучения, развивающие игрушки и куклы. «Помню, как в детстве тоже писал свои пожелания, а родители, естественно, передавали письмо Деду Морозу. Мое желание по волшебству исполнялось, и я чувствовал, что мир добрый. Это ощущение очень важно, и проект «Елка желаний» позволяет сохранить для детей волшебство новогодних праздников», – рассказал он. Всего в рамках встречи клуба «Эльбрус» в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 декабря, Лидерами России было снято с новогодней елки 55 открыток с желаниями детей. Большинство желаний уже исполнено, а подарки продолжают добираться до своих адресатов. В этом году, помимо участия в акции «Елка желаний», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» присоединились к акции «Новый год в каждый дом», организованной движением #МЫВМЕСТЕ. Лидеры России в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставили более 20 подарков детям и поздравили 12 семей с праздником. В акции приняли участие победители конкурса «Лидеры России» Дмитрий Афанасьев, Олег Калинский, Даниил Жилкин, Дарья Сенькина, Андрей Протопопов, Дмитрий Баженов, Михаил Кузнецов, а также финалисты конкурса Мария Гладышева, Андрей Лилеев, Анжелика Куминова и Елена Чугонова. Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.