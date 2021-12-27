Омбудсмен предупредила о главных рисках для детей на зимних каникулах

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в преддверии новогодних и рождественских праздников и зимних школьных каникул обратилась к взрослым, она призвала родителей больше времени проводить со своими детьми и не забывать о вопросах безопасности.

«Впереди долгожданные новогодние и рождественские праздники, зимние школьные каникулы – беззаботное время снеговиков, нарядных елок, катаний на коньках, игры в хоккей и лыжных походов, снежных крепостей и ледяных горок, и, конечно, вкусных угощений на морозе. Хочется пожелать, чтобы наши дети провели их с пользой для своего здоровья и развития, активно, весело, задорно и незабываемо. Главное – не забывать о безопасности. Берегите себя и своих детей. В этой связи хочу напомнить родителям, а также бабушкам и дедушкам несколько ключевых моментов», – приводятся слова Львовой-беловой на сайте омбудсмена.

Он отметила, что «традиционно в новогодние праздники повсюду гремят салюты. Помните, всевозможные петарды, хлопушки, бенгальские огни и салюты весьма опасны и могут травмировать ваших детей. При покупке этих изделий проверьте сертификаты соответствия и качества, и не позволяйте детям применять их самостоятельно».

«Нельзя забывать про пожарную безопасность. В зимний период многие дополнительно используют электронагревательные приборы или топят печи. Нелишним будет проверить их исправность и состояние электропроводки. Аварийная печь может стать причиной отравления угарным газом. Вызовите на дом специалистов для их проверки. Новогодние елки также могут стать причиной большой беды – они вспыхивают мгновенно, поэтому не зажигайте вблизи свечи и бенгальские огни», – подчеркнула омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что «если вы собрались приготовить угощение на открытом огне или углях, то будьте осторожны с жидкостью для розжига – она исключительно опасна, особенно если рядом дети».

Также по, ее словам, соблюдение правил безопасного поведения на льду важно помнить всем, кто собрался кататься на ледянках с горки или погонять шайбу на замерзшем пруду. «Выбирайте обустроенные места для такого досуга, тогда ваш ребенок не рискует вылететь на дорогу и оказаться под колесами автомобиля, а также провалиться в ледяную воду», – отметила омбудсмен.

«Осторожность не помешает и любителям зимних экстремальных развлечений. Дети любят прокатиться с ветерком с горок на санках или лыжах. Выбирайте трассы, которые им под силу. Убедитесь, что склоны расположены вдали от дороги, водных или промышленных объектов, строек. Несанкционированные, необорудованные горки представляют серьезную опасность для здоровья и потенциальную угрозу жизни и детей, и взрослых», – подчеркнула она.

Отдельно Львова-Белова остановилась на тюбинге, по ее словам, «это один из наиболее популярных среди детей и взрослых видов активности, и при этом опасных. К сожалению, из-за столкновений с деревьями, столбами освещения, другими конструкциями, а иногда и друг с другом, дети, нередко, получают тяжелые травмы. Не разрешайте малолетним детям самостоятельно спускаться с горок – они летят как неуправляемый снаряд. Выбирайте оборудованные специальными ограждениями и подушками безопасности трассы».

Омбудсмен сказала, что «дорога, проезжая часть – зона повышенной опасности и ответственности, поэтому обращаюсь к водителям. Помните, что в зимний период дорожная обстановка, маневренность автомобиля, его управляемость и тормозной путь намного превышают наши ожидания, а рядом могут быть дети».

«Новый год – это, традиционно, гости, друзья и родственники, веселые компании, подарки и угощения. К сожалению, в сегодняшних реалиях пандемии коронавируса будет правильно сократить количество внешних контактов. Не лишним будет помнить и о вреде злоупотребления спиртными напитками. Тем более это не допустимо, если вы планируете поехать за рулем автомобиля. Алкоголь, как известно, ослабляет внимание, может привести к агрессии и даже конфликтам, и может стать причиной многих ранее перечисленных опасных ситуаций с детьми», – указала она.

Львова-Белова призвала одевать своих детей по погоде и помнить, что на улице может быть скользко, а также регулярно просматривать погодные сводки, внимательно относитесь к предупреждениям экстренных служб и МЧС.

«Мы, взрослые, просто обязаны оградить наших детей от несчастных случаев, защитить от травм, предотвратить беду. Давайте проведем новогодние праздники в радости, вкусно, красиво, весело, полезно и без происшествий», – заключила детский омбудсмен.