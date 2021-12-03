В Литве «босые отцы» вышли на акцию против COVID-сертификатов для детей

Перед офисом президента Литвы в Вильнюсе на акцию протеста против введения COVID-сертификатов для детей с 12 лет собрались босые люди, которые назвали себя «босыми отцами».

«Нас будет 15 человек, будем стоять босиком, выражая солидарность мамам, начатой ими борьбой за детей… Нам нужен результат – указы о сегрегации детей должны быть отменены», – приводит слова одного из собравшихся РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обсудит в понедельник вопрос о выдаче «паспортов возможностей» детям с 12 лет с премьер-министром Ингридой Шимоните. «По этому вопросу я хотел бы встретиться с премьером. Мы назначили встречу на понедельник. На самом деле паспорт возможностей создает детям дополнительные вызовы и проблемы, поэтому я бы очень хотел услышать ответ, в чем его польза, когда мы говорим об этой возрастной группе», – пояснил президент.

В августе правительство Литвы одобрило ограничения для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу.

Напомним, 7 августа у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания Сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила. В связи с беспорядками были задержаны 26 человек.