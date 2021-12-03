|
|
В Литве «босые отцы» вышли на акцию против COVID-сертификатов для детей
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Перед офисом президента Литвы в Вильнюсе на акцию протеста против введения COVID-сертификатов для детей с 12 лет собрались босые люди, которые назвали себя «босыми отцами».
«Нас будет 15 человек, будем стоять босиком, выражая солидарность мамам, начатой ими борьбой за детей… Нам нужен результат – указы о сегрегации детей должны быть отменены», – приводит слова одного из собравшихся РИА «Новости» со ссылкой на LRT.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обсудит в понедельник вопрос о выдаче «паспортов возможностей» детям с 12 лет с премьер-министром Ингридой Шимоните. «По этому вопросу я хотел бы встретиться с премьером. Мы назначили встречу на понедельник. На самом деле паспорт возможностей создает детям дополнительные вызовы и проблемы, поэтому я бы очень хотел услышать ответ, в чем его польза, когда мы говорим об этой возрастной группе», – пояснил президент.
В августе правительство Литвы одобрило ограничения для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу.
Напомним, 7 августа у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания Сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ.
По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила. В связи с беспорядками были задержаны 26 человек.
-
РФПИ объяснил задержку одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ
|
|
Всемирная организация здравоохранения все еще не одобрила российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса из-за незначительных бюрократических вопросов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сообщил, что Минздрав России «поддерживает очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ». «Как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», – сказал он. Дмитриев отметил, что «эффективность и безопасность» российской вакцины «подтверждена, не оставив сомнений, при клинических испытаниях и ее применении по всему миру», передает ТАСС.
В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V». Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
-
Бабиш сообщил о предотвращении полицией готовившегося на него покушения
|
|
И.о. главы правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция предотвратила покушение на него, которое готовилось в ответ на введенные из-за коронавируса ограничения.
Бабиш рассказал об этом после того, как в интернете один из молодых противников вакцинации с использованием нецензурных слов спросил, когда прекратят ужесточать ограничения. Молодой человек заявил, что в противном случае люди вскоре начнут убивать членов кабмина. Бабиш рассказал, что в среду в здание правительства уже приходил противник ограничений, который «хотел напасть». У нападавшего «были кинжал и пистолет», но «полиция его обезвредила на входе».
И.о. главы правительства Чехии заявил: «Конечно, люди нам угрожают, так же, как вы нам угрожаете». Ограничения вводятся «ради людей». «Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?» – приводит его слова ТАСС.
В конце ноября президент Чехии Милош Земан сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Егорешили его вернули в Центральный военный госпиталь в Праге, где он до этого проходил лечение почти месяц, но позднее перевели в резиденцию главы государства.
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами, сообщил госсекретариат Сан-Марино.
Подписание соглашения состоялось на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. В госсекретариате сообщили, что «после выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании» у него была встреча с главой МИД России. Сан-Марино считает, что соглашение об отмене виз демонстрирует «уже сложившиеся прекрасные отношения между двумя странами и обоюдное желание развивать вопросы сотрудничества», передает ТАСС.
Напомним, Лавров в сентябре указывал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения. Республика одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Инфекционист оценил необходимость модернизации вакцин из-за штамма «омикрон»
|
|
«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.
«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей. И, соответственно, отечественные разработчики уже заявляют, что готовы производить адаптированную вакцину, если это потребуется», – говорит Коновалов.
Однако для того, чтобы утверждать, что нужно менять технологическую линию по производству вакцин и таким образом отменять текущую, должны быть опубликованы данные исследований, отмечает врач.
«Любая модернизация вакцин – мера вынужденная, и сопровождается рядом проблем, поскольку приходится отменять уже выпущенные прививки и заменять их новыми вакцинными препаратами. Хотя, если того потребует ситуация, то производители не только отечественных вакцин, но и зарубежных уже объявили о своей готовности изменять технологию выпуска вакцин (обновление их состава)», – объясняет специалист.
При этом, любой новый зарегистрированный препарат требует как доклинических, так и клинических испытаний, продолжает собеседник. Поэтому даже небольшие изменения структуры препарата обязательно будут приводить к необходимости проведения дополнительных испытаний, замедляющих их активное использование в гражданском обороте.
На сегодняшний день ведется активное наблюдение за «поведением» нового штамма – «омикрон» – способен ли он «вытеснить» штамм «дельта», приводит ли он к более тяжелому течению заболевания, насколько защищены от него уже переболевшие и привитые ранее.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
У прилетевших в Россию из ЮАР пассажиров выявили коронавирус
Двое прилетевших из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Россию пассажиров сдали положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре.
«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Биоматериал пассажиров исследуют две научно-исследовательских лаборатории, информация о штаммовой принадлежности заболевания устанавливается.
Ведомство подчеркнуло, что штамм выявленного заболевания устанавливается, передает.
В пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко подтверждал, что новый штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен.
Ранее в Кремле рассказывали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Воробьев заявил о радикальном снижении новых случаев коронавируса в Подмосковье
В Московской области наблюдается существенное снижение инфицированных коронавирусной инфекцией за последнее время, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев [заражения коронавирусом], и госпитализаций [пациентов с ковидом]», – заявил Воробьев в эфире «России-1», передает ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания.
Сертификаты переболевших COVID начали переоформлять сроком на год
Сертификаты переболевших COVID-19, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, сообщили в Минцифры.
В ведомстве заявили, что «сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава», передает ТАСС.
-
Ранее в России продлили до года сертификаты переболевших коронавирусом. Также сообщалось о вероятной дате рассмотрения Госдумой проекта о QR-кодах. Первое чтение планируется на 16 декабря.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден рассказал о заболевании, которым его заразил внук
|
|
Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.
«Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», – приводит РИА «Новости» ответ Байдена журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.
В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслировали местные телеканалы, отчетливо слышно, как Байден хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.
-
Напомним, в США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Всего в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тысяч скончались.
Ранее в США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Итальянец явился на прививку от COVID-19 с «силиконовой рукой»
В городе Биелла (Пьемонт, Италия) местный житель хотел обмануть сотрудников центра вакцинации от коронавируса силиконовой накладкой на плече, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в четверг вечером. 50-летний мужчина в явился на прививку с силиконовой накладкой на плече. Цвет и структура материала походили на настоящую кожу, но медсестра заметила обман и попросила итальянца обнажить руку. Тот в ответ попытался убедить медсестру закрыть глаза на его трюк, передает РИА «Новости» со ссылкой на la Stampa.
Президент региона Альберто Чирио и региональный министр по вопросам здравоохранения Луиджи Икарди заявили, что «история на грани смешной», но проступок мужчины является «очень серьезным» и «неприемлемым перед лицом жертвы, которую пандемия заставляет все общество платить человеческими жизнями, а также социальными и экономическими затратами». Местное управление здравоохранения сообщит о данном случае в прокуратуру.
Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Минздрав подтвердил отсутствие в России штамма «омикрон»
|
|
Новый штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В России нет пока случаев», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.
Он уточнил, что проводится мониторинг, идет отбор проб, в том числе у тех, кто приезжает из-за рубежа.
По словам министра, волна заболеваемости коронавирусом в России идет вниз: «В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам», – сказал Мурашко на форуме «Мы вместе».
Он рассказал также, что Россия отправила запрос на получение образца нового штамма коронавируса «омикрон», на получение штамма нужно определенное время.
Ранее в Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 32,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2555 (7,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3304, Санкт-Петербурге – 2609, Московской области – 1813.
Всего в стране выявлено 9 736 037 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1217 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 278 857 человек.
Накануне, 2 декабря, в России выявили 33 389 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 459.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Установлена способность омикрон-штамма увеличивать риск повторного заболевания COVID-19
Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», говорится в исследовании южноафриканских ученых, которое было опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
Отмечается, что в ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность «омикрона» обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19. При этом во время распространения штаммов «дельта» или «бета» большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заражения зафиксировано не было. Отмечается, что в таком случае штамм «омикрон» может также обходить иммунитет, приобретенный после вакцинации.
«Доказательства на уровне населения предполагают, что штамм «омикрон» связан со значительной способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Напротив, не было доказательств на уровне населения об иммунном обходе при штаммах «бета» или «дельта». Это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения», – передает РИА «Новости» текст исследования.
Повторное заражение при штамме «омикрон» в три раза более вероятно, чем при других вариантах, сообщили южноафриканские ученые.
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России назвали абсолютного лидера по коллективной вакцинации
Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва и Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%», – передает ТАСС ее слова.
По словам Голиковой, новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее. «Данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне. Это означает, что вирус продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее», – добавила она.
Однако Голикова отметила, что эпидситуация по коронавирусу ухудшилась в четырех регионах России: Калужской, Ростовской, Челябинской областях, Калмыкии. «Более напряженной стала эпидобстановка в четырех субъектах Российской Федерации. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня», – сказала вице-премьер.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте – для междугородных и международных перевозок. Рассмотрение проектов планируется на 16 декабря.
Данный законопроект уже готовы поддержать в партии «Единая Россия», его также одобрили парламенты Ростовской, Оренбургской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Омской, Магаданской, Московской, Челябинской, Волгоградской, Калининградской, Псковской областей, Северной Осетии, Приморского, Пермского и Хабаровского краев, Коми, Татарии, Чувашии, Удмуртии.
В Греции сократили срок ревакцинации до трех месяцев
Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с шести месяцев до трех срок между второй и третьей прививками от коронавируса, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.
Решение приняли из-за появления нового штамма «омикрон» и выявленных случаев в Греции. Переболевшие коронавирусом будут получать бустерную вакцину через три месяца после выздоровления, передает РИА «Новости».
По словам Фемистоклеуса, опасность заражения «омикроном» с наступлением зимы делает необходимым повышение защиты от COVID-19 с помощью бустерной прививки. Записаться на третью прививку можно с вечера пятницы.
«У нас достаточно возможностей для приема на прививки, их можно делать и в воскресенье», – сказал Фемистоклеус, добавив, что в декабре можно будет сделать 3 млн прививок, записаны сейчас 1,5 млн человек и есть возможность записать еще 1,5 млн.
Фемистоклеус отметил и замечание, касающееся того, что Европейское агентство лекарственных средств считает, что третья прививка может быть сделана минимум через полгода после вакцинации.
Генсек ответил, что Комитет вакцинации принимал решение на основании имеющихся данных. Он привел в пример Великобританию, где делать бустерную прививку можно через три месяца.
В Греции проживает 11 млн человек, вакцинацию прошли 6,6 млн, что составляет 63% населения.
Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря обеспечить разработку плана действий по борьбе с новым штаммом коронавируса, а также до 10 декабря выделить дополнительные средства для его реализации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
У твержден перечень поручений по итогам 13-го инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», который проходил 30 ноября – 1 декабря.
«Правительству России... обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», – говорится в документе на сайте президента.
-
Кроме того, президент России поручил правительству до 10 декабря выделить дополнительные средства для реализации плана по борьбе с новым штаммом коронавируса.
«Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории РФ нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)... Выделить дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета для реализации плана действий, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 настоящего перечня поручений», – говорится в перечне поручений.
Срок выполнения поручения – 10 декабря 2021 года. Ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее Минздрав подтвердил отсутствие в России штамма «омикрон».
Напомним, Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил об опасности штамма «омикрон» для мировой экономики. Глава государства подчеркнул, что мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления. По его словам, инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики ряда стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД