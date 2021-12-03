Частные компании Украины задолжали России более 1 млрд долларов

Долг частных украинских компаний перед Россией составляет 1,1 млрд долларов по состоянию на 1 июля, Россия входит в десятку кредиторов предпринимателей страны, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

Уточняется, что по географической структуре долги реального сектора по негарантированным кредитам доля России с начала года увеличилась с 2,5% до 2,6%, передает ТАСС.

По итогам первого полугодия, общая сумма долга частных предприятий Украины составила 43 млрд 964 млн долларов. В лидерах стран, которым должны украинские бизнесмены, находится Кипр – около 21 млрд долларов, в списке есть Великобритания и Нидерланды. Россия находится на восьмом месте.

Основная валюта заимствований – доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, говорится в релизе Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Киев начал переговоры с Еврокомиссией по поводу выделения финансовой помощи стране на сумму менее 1,2 млрд евро.