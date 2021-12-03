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В Раде заявили, что Зеленский может объявить мобилизацию без военного положения
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Президент Украины Владимир Зеленский сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения в случае необходимости укрепления госграницы, сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Если нужно будет быстро мобилизовать какую-то группу конкретных профессий военных, чтобы усилить какие-то участки, границы, например, то для этого не нужно никаких военных сословий», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко объявил, что Зеленский собирается вести в стране военное положение с 1 декабря.
Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».
В СВР 22 ноября отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.
«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.
Ранее встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом
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Украина добровольно отдала России Крым и свой черноморский флот в 2014 году, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.
В статье для журнала Newsweek Коэн утверждает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы». «Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», – передает РИА «Новости» слова Коэна.
Аналитик выразил мнение, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе страны. Также, по словам Коэна, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
Ариэль Коэн (Валерий Коган, родился 3 апреля 1959 года в Ялте) – американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия – Евразия, Восточная Европа, Ближний Восток, отмечает «Википедия».
Напомним, в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В десятку любимых исполнителей украинцев вошли только россияне
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Российский рэпер Алишер Валиев (Моргенштерн) возглавил рейтинг любимых исполнителей на Украине, также в лидерах оказалась рок-группа из России «Король и Шут».
Сервис Spotify опубликовал ТОП-10 самых известных музыкантов в Украине. Первое место занял запрещенный на Украине Моргенштерн. Следом за ним идут рэперы из РФ kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Pharaoh, Soda Luv, GONE.Fludd, трэп-исполнитель из Тюмени Mayot, а также пережившая второе рождение рок-группа «Король и Шут».
В ТОПе самых просматриваемых музыкальных видео оказался всего один украиноязычный – «Гуси» от Wellboy, сообщает «Новое время». Зато там есть клипы других отечественных звезд – Тины Кароль, Насти Каменских, Artik & Asti, Макса Барских и Zivert. Первое место, к слову, занимает ролик на песню «Родной» Светланы Лободы – певицы, которая живет и работает в России.
Среди самых популряных блогеров – Юрий Дудь.
Напомним, рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) внесли в черный список министерства культуры и информационной политики Украины под фамилией Моргенштерн.
Моргенштерн подавал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
Напомним, впервые рэпер был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости.
В офисе Зеленского объяснили сорвавшийся в стране госпереворот
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Государственный переворот, ожидавшийся на Украине, сорван из-за заявления президента страны Владимира Зеленского, сказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан (в госпереворот), политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенное сомнение в искренности «отставников», хотя некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти», – приводит слова Подоляка Liga.net.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами».
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
Захарова заявила о полной интеллектуальной дисфункции «западных кураторов» Украины
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В настоящее время наблюдается интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в связи с высказываниями госсекретаря США Энтони Блинкена и его зама Виктории Нуланд.
«Приходят сказочные новости: украинские «источники» сообщили о том, как [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном поставили [главу МИД РФ Сергея] Лаврова на место в ходе неформального ужина, а [замгоссекретаря] Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что глава российского МИДа спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и «получил решительный ответ» главы МИД Украины и госсекретаря США.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, заявил, что Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с Россией.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
В Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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МИД Украины: Лукашенко после заявления о Крыме «сжег мосты» в отношениях с Киевом
Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Лукашенко ранее заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, это подтвердит его будущая поездка на полуостров.
«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларуссию страной, враждебной для Украины», – заявил Кулеба в интервью латышскому новостному порталу «Sargs.lv», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, якобы договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным есть, а поездка будет означать признание Крыма российским.
Украина попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО
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Украина испытывает проблемы в сфере противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) и рассчитывает на помощь Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украине от Запада необходима «любая поддержка настолько, насколько это возможно». «На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения», – уточнил Кулеба в интервью порталу латвийского министерства обороны Sargs.lv, опубликованном на сайте украинского посольства в Латвии.
Он признал, что даже при наличии средств эту проблему нелегко решить, так как «такого рода вооружения нельзя свободно покупать на рынке». При этом Кулеба упрекнул Запад в недостаточной поддержке Украины.
«Когда нужны конкретные и четкие шаги, некоторые страны, которые, по крайней мере формально, поддерживают усилия Украины, в то же время не готовы предпринять практические шаги в поддержку Украины», – отметил министр.
По его мнению, они так поступают, оглядываясь на отношения с Россией. «Многим европейским странам следует наконец-то отказаться от такого подхода. Если Берлин, Париж и другие европейские столицы решат изменить свою призму взгляда в отношениях с Украиной, ситуация изменится в позитивную сторону», – утверждал министр.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что министерство работает над усилением возможностей противовоздушной и береговой обороны страны, поскольку эти направления в настоящий момент «критически недоразвиты».
Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщило украинское ведомство.
МИД Украины сообщил, что Кулеба изложил «видение Украины о ключевых событиях 2021 года на пространстве» ОБСЕ и «их влиянии на общеевропейскую безопасность». Киев утверждает, что «ведущее место в перечне вызовов безопасности и в дальнейшем продолжает занимать вооруженная агрессии России против Украины», передает РИА «Новости».
Кулеба, как сообщила украинская сторона, заявил о «наращивании российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения». Он «призвал мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплощение комплексного пакета сдерживания» России «от новой волны агрессии». При этом «Украина внесла проект итогового решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ о налаживании постоянного мониторинга в приграничных районах, поддержанного 36 государствами-участниками».
Сам Кулеба рассказал, что на двусторонних встречах в Стокгольме обсуждал «то, каким будет комплексный пакет сдерживания России», в «какие сроки он будет сформирован». Министр заверил, что «прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания».
«Главное в том, что Россия видит. И России очень четко коммуницируют то, что происходит, какие вопросы проговариваются. И все это для них – очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера», – сказал он.
По его словам, «сейчас все идет по плану», а «разработка пакета сдерживания» ведется «по трем направлениям». Первое – «четкая коммуникация России по всем каналам открытым и закрытым о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия», заявил Кулеба. Второе – «разработка санкционного пакета, который будет вмиг применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции, это будут санкции очень тяжелые для нее экономически», сказал он. Третье – «углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления обороноспособности».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий», он будет включать в себя жесткие экономические санкции, заявил Кулеба. При этом, по его словам, Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
В МИД ЛНР заявили об отсутствии признаков подготовки Украиной наступления на Донбасс
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Власти Луганской народной республики не видят признаков подготовки Украиной наступления на Донбасс, заявил 2 декабря министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«Действительно, нагнетание есть и в практической плоскости: <...> это и обстрелы гражданской инфраструктуры, это и социальные объекты, образовательные объекты – они получают сейчас повреждения. Есть раненые среди гражданского населения, это действительно так», – сказал политик, отметив, что признаков подготовки к чему-то более серьезному нет, передает ТАСС.
По словам Дейнего, сейчас качественно отрабатывается именно информационная составляющая, речь идет о нагнетании украинской стороной ситуации в Донбассе.
Говоря по поводу реального вторжения, глава МИД заявил, что ситуацию нагнетают так сильно, что вряд ли это превратится в реальность.
Ранее сообщалось, что самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения ситуации в Донбассе может обратиться не только к России, но и к Белоруссии, заявил глава республики Денис Пушилин.
Ученые спрогнозировали сокращение населения Украины наполовину
К концу века население Украины может сократиться на 50% – до 22 млн человек, следует из прогноза ученых Национальной академии наук Украины (НАНУ).
«К концу XXI века население Украины сократится наполовину – до 22 млн. И мы пока не видим путей приостановки этого процесса», – сказал замдиректора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Александр Гладун, передает РИА «Новости».
Ученый пояснил, что в стране отсутствует отдельная демографическая политика для улучшения демографической ситуации, Большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей в первую очередь по экономическим причинам – низкая зарплата, отсутствие собственного жилья и неразвитая социальная инфраструктура. «Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей, потому что иначе рискуют потерять зарплату и полученный статус», – пояснил Гладун.
Также на Украине отмечается половой дисбаланс в пользу женщин в возрастных группах старше 35 лет из-за высокой смертности мужчин. «Во-первых, мужчины больше работают на опасных производствах, где более высокие риски. Во-вторых, мужчины составляют три четверти погибших в ДТП. В-третьих, мужчины совершают гораздо больше самоубийств, чем женщины», – объяснил исследователь.
Население Украины составляет около 41,3 млн человек.
Ранее стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Политолог, экономист Иван Лизан Ранее пояснил газете ВЗГЛЯД, что «в рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек».
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», – передает ТАСС слова Резникова в Верховной раде.
В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание инфраструктуры для строительства флота и баз военно-морского флота. Зеленский заявил, что к 2035 году в стране планируют реализовать большую программу по развитию ВМФ.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим на Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тыс. рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Напомним, адмирал Вячеслав Попов сказал газете ВЗГЛЯД, что нынешнее состояние экономики Украины не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота.
На Украине рассказали о трех направлениях пакета «сдерживания» России
Пакет сдерживания России «от агрессивных действий» включает меры по трем направлениям, это, в частности, четкая коммуникация с Москвой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в видеообращении в Facebook из Стокгольма, где он участвует в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, что «на двусторонних встречах мы продолжили работу, которую вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно, обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, в какие сроки он будет сформирован», передает ТАСС.
Отмечается, что пакет состоит из «трех направлений»: «Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам – открытым и закрытым – про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия».
Второе направление предусматривает разработку пакета санкций, который «будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции»: «Это будут санкции очень тяжелые для нее экономически».
«Третье – это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной (ее партнеров) для укрепления нашей обороноспособности», – отметил Кулеба и подчеркнул, что по всем этим направлениям «ведется активная и оживленная работа».
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Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».
При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
Против «влиятельного человека» на Украине решили активизировать расследования
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала активизацию расследования более чем 200 уголовных дел в сфере энергетики в отношении бизнеса и лиц, связанных с «влиятельным человеком».
«Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных дел для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и так далее. Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше», – передает РИА «Новости» сообщение Венедиктовой.
По ее словам, речь идет о почти всех крупных предприятиях в сфере угольной промышленности и энергетики «по орбите этого влиятельного человека». «Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен. Чтобы персонифицировать ответственность, я войду в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам», – добавила она. Венедиктова не назвала имя бизнесмена, о котором идет речь.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
Блинкен: Украина не представляет угрозы для России
Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«Несмотря на дезинформацию, которую распространяет Россия, Украина не представляет угрозу и не хочет конфликта с Россией», – цитирует РИА «Новости» Блинкена.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ затронул ситуацию на Украине.
Москва предположила увязывание США событий на Украине с графиком контактов Путина и Байдена
Российская сторона не исключает, что Вашингтон увязывает график контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с развитием ситуации на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Моя собственная интерпретация происходящего сводится к тому, что на самых верхних этажах администрации США решили присмотреться к тому, что будет делать Россия, в том числе в контексте нынешней напряженной обстановки, складывающейся вокруг Украины и в целом такого эскалационного тренда в Восточной Европе, нагнетания и политического и материального, которое осуществляет НАТО и посмотреть будет ли Россия идти на попятную в отстаивании своих интересов. В какой-то мере, наверное, ставя в зависимость от своих умозаключений на эту тему график контактов», – заявил Рябков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что не хотел бы так широко обобщать, но отметил, что такие соображения есть у МИД.
«Мы к этому относимся спокойно. В конце концов президенты – люди сверхзанятые архиважными делами. И их службы, отвечающие за графики, найдут «окна», и мы согласуем этот контакт», – сказал Рябков.
Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.