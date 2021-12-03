Рогозин заявил о переломной ситуации на Байконуре

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о переломной ситуации на космодроме Байконур, где нужно строить новые стартовые площадки.

«На Байконуре ситуация такая, переломная. Мы когда входили в договор аренды 25 лет назад, там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».

Рогозин пояснил, что среди оставшихся стартов – два для ракет «Протон», которые должны быть выведены из эксплуатации после 2024 года, и один для ракет «Союз», построенный еще в 1961 году и используемый в том числе и по пилотируемой программе. Расчетный ресурс этой площадки составлял 25 пусков, но уже выполнено более 400, отметил гендиректор госкорпорации.

«Для того чтобы Байконур продолжал свое развитие, лозунгов недостаточно, уверений в дружбе недостаточно. Необходимы стартовые комплексы», – добавил он.

«Первой ласточкой» он назвал проект «Байтерек» – модернизируемый совместно Россией и Казахстаном старт под ракеты «Зенит». После модернизации с него будут запускать новые российские «Союзы-5». Рогозин призвал все страны-участницы ЕАЭС запускать свои полезные нагрузки на этой ракете, когда она будет готова.

Рогозин считает также, что 2028 год будет критичным для продолжения работ на Международной космической станции (МКС).

«2028 год будет очень критичен для дальнейшей работы МКС, поэтому мы приступили уже к развертыванию работ по Российской орбитальной служебной станции», – передает ТАСС слова Рогозина.

В 2018 году Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. При этом Казахстан откладывал модернизацию Байконура для «Союза-5».

Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.