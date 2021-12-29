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Альпинисты из Подмосковья запросили помощи спасателей в горах Кабардино-Балкарии
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Группа из семи альпинистов из Подмосковья, находящаяся в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, запросила о помощи, спасатели вышли на их поиски, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 9.40 мск в среду поступило сообщение, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Известно, что на поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Что именно произошло с альпинистами, пока неизвестно.
В сентябре группа альпинистов, задумавшая подняться на Эльбрус на высоте 5400 метров, запросила помощь. Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы.
Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра. Организатор тура и один из выживших альпинистов рассказывали обстоятельства трагедии.
Умер актер Виталий Быков
Советский и белорусский актер кино и театра Виталий Быков, сыгравший в фильмах «В июне 41-го», «Кортик» и других, скончался на 81-м году жизни, сообщил Национальный академический театр имени Горького.
«Коллектив Национального академического драматического театра имени Максима Горького понес большую утрату – на 81-м году жизни скончался актер Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас», – цитирует сообщение театра РИА «Новости».
Быков родился в 1941 году в Латвии. В 1964 году он окончил Ленинградский госинститут театра, музыки и кино по специальности «актер драматического театра и кино».
Он начал работу в Национальном академическом драматическом театре имени Горького с марта 1972 года. Быков на сцене сыграл более 60 ролей. Снимался в фильмах, среди которых «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды» и «В июне 41-го».
Глава «Севмаша»: В мире нет аналогов АПЛ типа «Акула»
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Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», и в ближайшем будущем обладать не будет, заявил гендиректор северодвинского предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.
«Считаю, что АПЛ «Дмитрий Донской» – это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет», – цитирует ТАСС Будниченко.
Он также рассказал, что для строительства серии ракетоносцев проекта 941 на «Севмаше» провели масштабную реконструкцию: был построен эллинг, который до сих пор остается самым крупным крытым сооружением для строительства АПЛ в Европе. Корабелы успешно освоили передовой модульно-агрегатный метод строительства АПЛ, позволивший сократить сроки строительства этих подводных кораблей.
Подводные лодки проекта 941 «Акула» – серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта «Огайо». Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.
При создании «Акул» много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина – 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки – 23,2 тыс. тонн, подводное – 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения – до 500 метров. Надводная скорость – 13 узлов (24 км/ч), подводная – до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания – 120 суток, экипаж – 163 человека. Дальность плавания не ограничена.
Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и России.
ТК-208 «Дмитрий Донской» был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года.
29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.
Издание National Interest выбрало пять «самых продвинутых» образцов вооружений, созданных в Советском Союзе. На второе место после автомата Калашникова поместили подлодку проекта 941 «Акула», которая составляла основу советского ядерного сдерживания на море. Эти субмарины были почти втрое крупнее американских класса «Лос-Анджелес» и почти на десять тонн тяжелее лодок типа «Огайо». В СССР были построены шесть «Акул», из них продолжает использоваться только одна подлодка – «Дмитрий Донской».
На нашедшего пакет с миллионом рублей мигранта могут завести дело в Петербурге
Приезжий безработный из Узбекистана нашел на улице в Петербурге пакет с крупной суммой денег, который потеряла гостившая в городе жительница Липецка, ему грозит уголовное дело.
Женщина обнаружила пропажу 975 тысяч рублей и тут же обратилась в полицию Адмиралтейского района, сообщает российский информационный портал «Провинция.ру», передает ФАН.
Полиция вычислила нашедшего пропажу мигранта, который успел зачислить деньги на свой счет. Его задержали в хостеле с чеками, подтверждающими зачисление денег.
На мужчину составили протокол за нарушение миграционного законодательства. Мигранта отправили в изолятор, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Сахалине полицейские задержали подозреваемого в краже 3 млн рублей и золотых украшений, деньги мужчина нашел в плюшевом медведе в квартире подруги.
Санду собралась добиваться присоединения Молдавии к ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена добиваться присоединения Молдавии к Евросоюзу (ЕС).
Санду заявила телеканалу Pro TV, что, на ее взгляд, «присоединение Молдавии к ЕС реально» и «многое зависит от нас», однако «существуют и внешние вызовы, и риски, которые могут вмешаться и затормозить реформы, отвлекая наши силы», передает «Интерфакс».
На вопрос о том, не пострадают ли отношения Молдавии с Москвой Санду ответила, что такой риск существует, «но мы уважаем выбор других стран, и хотим, чтобы наш выбор тоже уважали».
«Тот факт, что мы продвигаемся в сторону ЕС, не значит, что мы не можем иметь конструктивных и прагматичных отношений с Россией. Есть примеры стран ЕС, которые поддерживают добрые отношения с Россией», – заявила она.
Ранее Санду заверила в отсутствии планов вступать в НАТО и назвала условие объединения Молдавии и Румынии.
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Во Франции умер один из знаменитых братьев-близнецов Богдановых
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В Париже на 72 году жизни умер один из двух знаменитых братьев Богдановых, шоумен русского происхождения Григорий «Гришка» Богданов, сообщает AFP со ссылкой на его агента.
«Окруженный любовью своей семьи и своих близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», – говорится в сообщении агентства, передает РенТВ.
Братья Григорий и Игорь Богдановы – французские братья-близнецы русского происхождения. Они родились от союза русского аристократа и графини с австрийскими и чешскими корнями 29 августа 1949 года в Сен-Лари. Богдановы прославились в 1970-е годы как ведущие различных научно-популярных программ. В соцсетях близнецы стали популярны за счет необычной внешности – ярко выраженных скул и подбородков. Братья публично отрицали, что прибегали к пластическим операциям, передает ТВ Центр.
Братья не воспринимали свои пластические операции, как нечто вредящее их организму. Для Гриши и Игоря это лишь образ, который они считают своей настоящей инопланетной внешностью.
Личная жизнь у родных братьев сложилась по-разному. Григорий так и не создал семью, а вот у Игоря было три жены, и от браков у него осталось шестеро детей. Нынешняя жена младше Игоря на сорок лет.
Энергетики: Киев в канун Нового года останется без света
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В Киеве и Киевской области с 28 по 31 декабря пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях, сообщается на сайте группы компаний «ДТЭК» (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).
Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области, в частности без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13.00 до 19.00 (с 14.00 до 20.00 мск), сообщает РИА «Новости».
Напомним, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тыс. тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Кадыров объяснил свои слова об Украине личным мнением
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются его личным мнением.
«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», – заявил глава Чечни в прямом эфире в социальной сети Instagram, сообщает ТАСС.
Также Кадырова спросили о наличии военных сил для решения украинской проблемы, на это он ответил, что у него нет армии.
«Армия, которая у нас есть, – это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на сто процентов уверен, что за определенное время могу собрать около ста тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.
Психологи предупредили родителей о риске раннего обучения иностранному языку
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Ребенку начинать изучать второй язык нужно, когда у него возникает потребность на нем что-то делать: общаться с родными или друзьями, играть, смотреть мультфильмы, слушать сказки, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД психологи.
«Если вы просто будете заставлять ребенка учить слова, мотивируя это тем, что когда-нибудь ему это пригодится, ребенок не будет говорить», – считает научный сотрудник факультета психологии МГУ Екатерина Ощепкова. Максимально благоприятные условия овладения языком, говорят специалисты – нахождение ребенка в соответствующей языковой среде, однако и его ближайшее окружение также должно говорить на целевом языке.
«Будьте осторожны! Нельзя начинать школьное обучение на том языке, которым ребенок владеет не слишком хорошо. Не понимая хорошо учителя, он будет все больше отставать сам, мешать другим, а его мотивация учиться очень скоро существенно снизится. Прежде чем отдавать ребенка в иноязычную школу, убедитесь, что он хорошо понимает инструкции и самые простые учебные тексты», – предупредил завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса.
Большой проблемой билингвизма является ситуация, когда дети начинают учить неродной язык очень рано, но это обучение сводится к тому, чтобы ребенок вызубрил новые слова и грамматические правила, отмечают психологи. Если не показать ему, для чего можно использовать язык, он так и останется нелюбимым предметом и набором слов, которые непонятно, как использовать.
Главное, считают специалисты, вовлекать ребенка в совместную деятельность с родителями, сиблингами, друзьями именно на иностранном языке: играть на нем в какие-то игры, смотреть и обсуждать мультфильмы. Не нужно стремиться заставить ребенка переводить с одного языка на другой, для жизни достаточно умения общаться и получать информацию на языке.
«Для полноценного освоения языка в детском возрасте и достижения позитивных результатов особенно важным является возможность его использования для общения со сверстниками, освоения новых знаний, умений и получения удовольствия (например, от просмотра мультфильма на иностранном языке, освоения новой видеоигры и т. д.)», – посоветовала профессор факультета психологии МГУ Наталья Картушина.
Если говорить о письме, то этот навык специалисты советуют сначала сформировать на одном языке, особенно если алфавиты двух языков частично пересекаются. Иначе
ребенок будет испытывать дополнительные трудности, решая, какой звук обозначает та или иная буква.
Кроме того, орфографические принципы, используемые разными языками, также очень разные. Так, для овладения английской орфографией скорее используется принцип «смотри и пиши», то есть ребенок стремится запомнить, как слово пишется целиком, а для овладения русской – фонематический анализ.
Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Вера Якупова посоветовала убедиться, что ребенок овладел письмом на одном языке: знает, как пишутся все буквы, какими буквами передаются фонемы и их сочетания, умеет находить орфограммы и применять к ним правила, не испытывает затруднений в написании хотя бы простейших текстов: письма, приглашения, рассказа о себе, и только затем начинайте развивать навык письма на другом языке.
Если у ребенка нет никаких задержек в речевом развитии, то знание двух языков только даст ему дополнительные возможности, расширит его кругозор, облегчит изучение новых языков, считают специалисты. Однако если родители заметили, что ребенку трудно говорить и на одном, и на другом языке, если в речевом развитии он отстает от сверстников, то следует ограничиться одним языком, хотя бы до того момента, когда ребенок будет говорить на нем вполне уверенно – билингвизм яляется фактором риска.
«Вполне вероятно, что ребенок-билингв до определенного возраста будет отставать в объеме словаря на каждом из языков от своих сверстников-монолингвов, однако если суммировать количество слов, которые он знает на двух языках, их окажется больше», – говорит Картушина.
Психологи называют и еще один особо негативный риск одновременного изучения ребенком сразу двух языков – полуязычие. Это когда ребенок вроде бы говорит на двух языках, но ни одним из них не овладевает на уровне литературного, нормативного языка и может выразить только очень простые смыслы.
«Необходимо помнить, что всегда, когда мы говорим об овладении языком, речь идет об овладении культурой, одно без другого невозможно. Поэтому в особой группе риска развития полуязычия – дети мигрантов, которые приезжают в другую страну, отрываясь от родной культуры, и испытывают значительные трудности вхождения в новую культуру», – пояснила Ощепкова.
Алиев и Пашинян встали рядом на совместном фотографировании лидеров СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сфотографировались рядом на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, что продемонстрировало успех урегулирования ситуации между странами.
На церемонии фотографирования лидеры саммита СНГ выстроились по алфавиту. Алиев и Пашинян не стали возражать против такого порядка и заняли места рядом.
«Наглядный успех усилий по урегулированию», – отмечают авторы Telegram-канала «RIA_Kremlinpool».
Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.
Российский лидер в рамках саммита заявил, что создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом.
Стали известны обстоятельства гибели Егора Просвирнина
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В последнюю неделю главный редактор запрещенного Роскомнадзором издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин болел, мучился бессонницей и пребывал в мрачном настроении, при этом ни о каком сознательном сведении счетов с жизнью не могло быть и речи, сообщили в Telegram-канале издания «Спутник и погром» (запрещено в России).
«Последнюю неделю Егор болел, страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа. Однако ни о каком суициде не было и речи. Несмотря на отказ нашей платежной системы и массу других рабочих проблем, главный редактор не планировал капитуляций ни в каком виде, а планы на следующий год были поистине масштабными, если не грандиозными», – говорится в официальном заявлении издания (заблокированного как «ресурс националистического толка»).
Отмечается, что в жизни Просвирнина в последнее время было немало проблем, он не планировал сдаваться, к Новому году публицист написал «яростное» обращение к русским.
Авторы публикации отмечают, что гибель националиста не носит и криминального характера. После того как его супруга вышла из дома около 15.00, он заперся на щеколду и в квартиру больше никто не заходил. Полиция не обнаружила никаких следов борьбы.
«Так что же именно произошло 27 декабря? Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем, как это делают почти все из нас в такие минуты. Пускай и почти все из нас знают, что так делать нельзя. В районе 12 часов дня произошла обычная бытовая ссора с супругой. Марина Просвирнина покинула квартиру в районе 15 часов дня, а Егор заперся изнутри. Еще через полтора часа Марине позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины. Марина вместе с матерью Егора Викторией Викторовной тут же приехали на место. К нашему общему ужасу оказалось, что погибший – Егор Просвирнин», – говорится в сообщении.
По данным ресурса, в квартире Просвирнина не обнаружено никаких предсмертных записок ни полицией, ни адвокатом, ни родными и близкими Егора.
«Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, а его смертельный полет с четвертого этажа дома на Тверской – это страшная, но случайность», – отмечают в издании.
27 декабря Просвирин выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, он был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга. Сообщалось, что в момент происшествия он был в состоянии наркотического опьянения.
Жена Просвирнина Марина Урусова сообщила, что причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» мог стать конфликт на бытовой почве. По данным «Рен ТВ», фактической причиной гибели Просвирнина стала черепно-мозговая травма от удара головой об асфальт.
В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.
Новак назвал условие поставок газа Европе в любых объемах
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Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде», – передает РИА «Новости» слова Новака.
«Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует», – добавил он.
Он также затруднился сказать, когда закончится период высоких цен на газ в Европе.
«Трудно сказать, когда закончится период высоких цен. На мой взгляд, для этого должно быть предложение газа, которое обеспечит спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы соответствующие запасы в ПХГ, необходимые для того, чтобы надежно проходить зимний период. Если большая часть потребления в Европе будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии, тогда будет более стабильная ситуация с ценами», – сообщил Новак.
Ранее представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.
Россиянам напомнили об изменениях в правилах выплаты пенсий в 2022 году
С 1 января 2022 года в России изменятся правила выплаты пенсий, сообщили СМИ.
Одним из главных нововведений станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. В настоящее время до 50% пенсии может быть удержана по судебным листам за долги.
«После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», – передает «Российская газета» слова адвоката Ольги Сулим.
С Нового года также расширится перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.
Сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий гражданину, который потерял работу и не может найти новую, тогда как до пенсии ему осталась пара лет.
Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты.
Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и одновременно получающим пенсию по потери кормильца, будет автоматически подобран более выгодный вариант выплаты.
Сельская надбавка будет сохраняться, если пенсионер переехал из сельской местности.
Кроме того, с 1 января мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет начнут раз в три года получать информацию от Пенсионного фонда России о предполагаемом размере пенсионного содержания.
Ранее в ПФР напомнили об условиях назначения пенсии в 2022 году.
Депутата Рашкина лишили водительских прав
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Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина лишили прав на управление транспортным средством.
«Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании... Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и штрафа в сумме 30 тыс. рублей», – цитирует сообщение судебного участка № 1 Лысогорского района Саратовской области РИА «Новости».
Рашкина признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Также ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».
Ранее сообщалось, что СК просит суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.
2 декабря депутат от КПРФ Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Госдуме и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе за то, что его адвокатов не пустили на заседание.
Следствие просило о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23.00 до 7.00.
До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против депутата о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три–пять лет, либо лишение свободы на три–пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокурор Игорь Краснов обращался к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.
Политолог оценил планы Молдавии по объединению с Румынией
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Объединению Молдавии и Румынии препятствуют непопулярность этой идеи у жителей обеих стран, а также проблема Приднестровья, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила объединение с Румынией, если эту идею поддержат граждане страны.
«Для объединения Молдавии и Румынии нужна прежде всего воля народа, но сейчас все опросы дают одинаковый результат: за интеграцию двух стран готовы проголосовать 25-30% молдаван. Это, как вы понимаете, нельзя назвать волей народа», – пояснил директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.
По его словам, на последних президентских выборах кандидаты, которые называли себя унианистами, получили 1-2%. Унианистские партии также не прошли в парламент, что является ярким показателем непопулярности идеи интеграции.
«Интересно, что Румыния и не помогала этим унианистским партиям, хотя для этого нужны не такие большие средства. Просто в Бухаресте тоже не хотят сажать себе на шею дополнительные несколько миллионов человек, учитывая, что уровень жизни в Румынии ощутимо выше, чем в Молдавии», – детализировал аналитик.
Кроме того, для объединения есть и внешние сложности, подчеркнул эксперт. «В Румынии есть территории, населенные преимущественно венграми. После объединения Румынии с Молдавией они, скорее всего, поднимут вопрос об объединении с Венгрией. И это уже будет грозить целостности самой Румынии», – пояснил аналитик.
Помимо этого, Румыния – унитарное государство, а в составе Молдавии уже есть автономия Гагаузия, и это тоже представляет собой нерешаемую проблему. «В Трансильвании живут болгары, которые тоже могут затребовать автономию. В общем, Бухаресту попросту не нужны такие территориальные проблемы», – заметил эксперт.
Отдельно собеседник коснулся проблемы Приднестровья, напомнив, что Румыния является членом НАТО, а в альянс не берут страны с нерешенными территориальными конфликтами.
«Стоит отметить, что идея вступления в Североатлантический альянс среди части населения Молдавии обсуждается только из-за напряженности на российско-украинской границе. НАТО рассматривается как «зонтик» от Москвы. Но эту мысль поддерживает не подавляющая часть населения», – пояснил собеседник.
В такой ситуации молдавские политики, настроенные прорумынски, предлагают сейчас альтернативный вариант: объединение в рамках Евросоюза, напомнил политолог. «Тогда между странами исчезнет граница и в общем будет достигнут интеграционный эффект. Но пока и эта тема неактуальна», – заключил Андриевский.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.
Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.
«Посмотрим, как будут развиваться события», – указала политик, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.
При этом Санду также заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, нейтральный статус государства зафиксирован в конституции.
Напомним, у Молдавии и НАТО есть индивидуальный план партнерства. В Кишиневе работает информационный центр НАТО и бюро по связям с альянсом. Более половины жителей Молдавии при этом выступают против вхождения страны в НАТО.
В свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский предложил Кишиневу срочно начать переговоры о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт. Москва идею поддержала, а молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали, сообщает «Коммерсант».
В августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.
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Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток – это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», – передает РИА «Новости» слова Борреля в интервью немецкому изданию Welt.
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.