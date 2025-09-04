Полиция задержала самопровозглашенную «Королеву Канады»

В Канаде задержали самопровозглашенную «Королеву Канады» Роману Дидуло

Tекст: Денис Тельманов

Канадская национальная полиция провела задержание Романы Дидуло, которая объявила себя «королевой Канады», и 15 ее сторонников, сообщает ТАСС, ссылаясь на The Globe and Mail.

Операция проходила в изолированном поселке провинции Саскачеван, где группа обустроила «королевский двор» в заброшенном школьном здании и трейлерах.

Поводом для операции стала информация о возможном наличии у сообщества огнестрельного оружия. Однако в ходе обысков полицейские обнаружили только четыре копии пистолетов. Все задержанные, включая Дидуло, взяты под стражу на сутки, официальных обвинений пока не выдвинуто.

Дидуло стала известна благодаря продвижению конспирологических идей в соцсетях и созданию движения «Королевство Канада», где провозгласила себя абсолютным монархом.

В 2022 году во время протестов против коронавирусных мер она появилась в Оттаве, заявив о себе как о правительнице страны. По информации СМИ, Дидуло родилась на Филиппинах и переехала в Канаду в 1990 году. При этом Канада официально находится под управлением британского монарха Карла III.

