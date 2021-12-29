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Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
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«Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4-5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.
«На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.
Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.
«До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4-5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.
По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.
«Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.
«Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4-5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.
В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось: спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).
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Новак назвал условие поставок газа Европе в любых объемах
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Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде», – передает РИА «Новости» слова Новака.
«Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует», – добавил он.
Он также затруднился сказать, когда закончится период высоких цен на газ в Европе.
«Трудно сказать, когда закончится период высоких цен. На мой взгляд, для этого должно быть предложение газа, которое обеспечит спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы соответствующие запасы в ПХГ, необходимые для того, чтобы надежно проходить зимний период. Если большая часть потребления в Европе будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии, тогда будет более стабильная ситуация с ценами», – сообщил Новак.
Ранее представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.
Энергетики: Киев в канун Нового года останется без света
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В Киеве и Киевской области с 28 по 31 декабря пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях, сообщается на сайте группы компаний «ДТЭК» (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).
Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области, в частности без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13.00 до 19.00 (с 14.00 до 20.00 мск), сообщает РИА «Новости».
Напомним, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тыс. тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Кадыров объяснил свои слова об Украине личным мнением
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются его личным мнением.
«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», – заявил глава Чечни в прямом эфире в социальной сети Instagram, сообщает ТАСС.
Также Кадырова спросили о наличии военных сил для решения украинской проблемы, на это он ответил, что у него нет армии.
«Армия, которая у нас есть, – это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на сто процентов уверен, что за определенное время могу собрать около ста тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.
На Украине призвали создать союзное государство с Россией
Украина и Россия должны состоять в едином союзном государстве, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Кива заявил в эфире телеканала «Россия-1», что у Москвы есть «права на территорию», составляющую нынешнюю Украину, передает РИА «Новости».
«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе – нашем славянском союзе*», – сказал он.
Депутат выразил мнение, что близкие друг другу народы должны воссоединиться и вместе противостоять Западу.
Кроме того, он высоко оценил действия российского руководства по украинскому вопросу, отметив, что политика Москвы «заслуживает уважения».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что Москву и Киев ждет новый передел собственности.
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Китайцы высмеяли позицию Европы по «Северному потоку – 2»
Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли обвинения европейских стран в адрес России по поводу ситуации с поставками газа по «Северному потоку – 2».
«Ха-ха, Германия предупредила, что если конфликт на Украине продолжит усиливаться, она не исключает полной остановки «Северного потока – 2». Эти... идиоты направляют пистолет себе в лицо и кричат: «Не бей меня, если будешь бить, я буду стрелять!» – передает комментарий одного из пользователей РИА «Новости».
Другой комментатор отметил, что «логика действительно непонятная, как будто «Северный поток – 2» вообще не имеет отношения к Европе».
При этом китайцев поразили попытки европейских стран угрожать России в условиях дефицита газа и проблем простых потребителей. «На самом деле, от холода пострадают только обычные люди, а эти олигархи не замерзнут и не будут голодать! Простые люди хотят жить и работать в мире и довольстве, но те, кто имеют деньги и власть, заигрываются в политику. Очередное доказательство лицемерия демократии западного образца», – возмутился один из читателей.
Другой пользователь задался вопросом, «о чем думают немцы». «Приставили нож к своему горлу и угрожаете России. Ради чего вы собираетесь умереть?» – написал он.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».
Она заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция», признав, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок.
Недавно канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса.
Позднее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года.
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу, поступают глупо.
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В Раде предложили обложить спецпошлиной импорт энергоресурсов из России
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Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг украинского парламента предложил ввести спецпошлину на импорт разных видов топлива из России, сообщило украинское издание «Экономическая правда».
Отмечается, что глава комитета Андрей Герус в своем обращении заявил, что спецпошлины на уровне 4-5% предлагается ввести на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – передает ТАСС слова Геруса.
Обращение Геруса, пишет СМИ, направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, главам ряда министерств и регуляторов.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России.
Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
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Газпром не заказал прокачку по «Ямалу – Европе» девятый день подряд
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Реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжаются уже девять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку в Германию со стороны Газпрома, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
Газпром накануне вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на среду. При этом возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах ночью компания также не воспользовалась, передает ТАСС.
Таким образом, холдинг уже девять дней подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.
Напомним, Газпром начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» две недели назад, а с 20 декабря и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.
В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
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На Украине зарегистрировали заявление от партии Порошенко о госизмене Зеленского
Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали заявление о государственной измене и финансировании терроризма украинским лидером Владимиром Зеленским в Госбюро расследований, документ зарегистрирован, сообщила во вторник сопредседатель фракции политсилы в парламенте Ирина Геращенко.
«Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и офис генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», – цитирует Геращенко пресс-служба партии, передает РИА «Новости».
В заявлении идет речь о том, что нынешняя власть Украины довела страну до энергетического кризиса и вернулась к покупке электричества у России и Белоруссии.
В пресс-службе отметили, что со вступлением Зеленского на пост президента произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также покупкой у ДНР.
Отмечается, что за время президентства около 4 млрд долларов было потрачено на уголь из России и Белоруссии.
Ранее сообщались, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года.
Киевское предприятие «Антонов» представило первый серийный самолет Ан-178
Госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило свой первый серийный самолет Ан-178, сообщил украинский телеканал «Дом».
«Мероприятия по случаю выкатки первого серийного самолета Ан-178 прошли на предприятии «Антонов», – передает сообщение ТАСС.
Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Воздушное судно построено в рамках государственного контракта на три самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины.
Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148 и Ан-158. Ан-178 может совершать полет на высоте 12,2 км и преодолевать расстояние 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч, грузоподъемность – до 18 тонн.
Серийный лайнер построен на Украине впервые с 1991 года.
Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала Перу, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. После этого начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.
В Верховной раде предложили женщинам добровольно вставать на воинский учет
Группа народных депутатов Украины выступила с предложением внести поправки в закон и сделать добровольной постановку женщин на воинский учет, сообщил депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский.
«Внес в парламент законопроект о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от «Слуги Народа» и других фракций», – написал Бужанский в Telegram, передает РИА «Новости».
Напомним, в Украине вступил в силу приказ минобороны Украины, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. В список попали 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Закон затронет сотни тысяч украинских женщин.
Позже стало известно о создании петиции за отмену воинского учета женщин. Ее электронный вариант набрал всего за пять дней необходимые 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел глава государства.
В Netflix пообещали не выставлять украинцев карикатурными персонажами
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Компания Netflix в своих будущих проектах будет корректнее изображать персонажей украинского происхождения, чтобы не задевать их чувства, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, ссылаясь на ответ стримингового сервиса на его официальное письмо.
«Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале «Эмили в Париже» достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», – передает ТАСС его слова со ссылкой на портал dev.ua.
Как отметил министр, хотя изображение украинки в сериале и является художественным образом, жители Украины имеют право высказать в связи с этим свое недовольство. «Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинского происхождения в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев. Эта ситуация поднимает важный вопрос – имидж Украины за рубежом», – сказал он.
Ранее Ткаченко возмутился образом украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix. Он назвал образ героини «карикатурным» и «оскорбительным». «Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции «Нетфликсу», – написал он в своем телеграм-канале.
Министр тогда отметил, что в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов, передает РИА «Новости».
Согласно сюжету, одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы сценария придали ее образу не самые приятные черты характера. Так, в одной из серий Петра учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина. После чего американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи. На это украинка отвечает, что не может этого сделать, так как боится, что ее депортируют из страны.
Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине
Взрыв прогремел в реанимационном отделении Косивской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, погибли два человека, обстоятельства выясняются, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
«В палате реанимационного отделения Косивской центральной районной больницы произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
По данным ведомства, в настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.
Ранее взрыв газа в жилом доме на Украине разрушил два этажа.
Постпред России при ЕС назвал пострадавших от задержки сертификации «Северного потока – 2»
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
«Пострадает в конечном итоге (от задержки в сертификации «Северного потока – 2») европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать, как говорится, дальнейшего развития событий», – цитирует его заявление на онлайн-брифинге в МИА «Россия сегодня» РИА «Новости».
По словам Чижова, для России сроки сертификации не принципиальны.
«Для нас сроки сертификации принципиального значения не имеют, потому что Газпром имеет ресурсы, во-первых, самого газа, имеет возможности его прокачки по существующему газопроводу, другое дело, что при этой прокачке, то есть, через территорию Украины главным образом, он будет стоить дороже и надежность этой прокачки будет ниже, но тем не менее такая возможность есть», – указал он.
Он подчеркнул, что Москва считает вопрос о сроках сертификации газопровода политизированным, а не техническим. Он добавил, что «четко выраженной позиции Евросоюза на сегодняшний момент нет», а также уточнил, что не может дать прогноза по срокам.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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Газпром снова не забронировал мощности прокачки газа по Ямал – Европа
Газпром не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на 29 декабря, компания делает это уже девятый день подряд, следует из данных платформы GSA Platform.
На аукционе предложили мощности по прокачке 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными. Следующая возможность бронирования появится у Газпрома на торгах ночью, передает ТАСС.
Напомним, снижать объемы бронирования транзита газа по газопроводу Ямал – Европа компания начала две недели назад, а с 20 декабря и вовсе перестала бронировать мощности прокачки газа по трубопроводу.
С 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.
В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
В Газпроме ранее заявляли, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.
Мощность трубопровода Ямал – Европа, который проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, составляет 32,9 млрд кубометров газа в год.