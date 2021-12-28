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Госдеп назвал дату встречи Совета Россия – НАТО
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Заседание Совета Россия – НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины «едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах». «В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января», – передает ТАСС слова Прайса.
«Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча [представителей России] и ОБСЕ», – добавил он.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от НАТО пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета России – альянса.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
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НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».
Фомин подчеркнул, что «Римская декларация до сих пор остается в силе».
«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия – НАТО в 2010 году в Лиссабоне», – уточнил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
В Совфеде призвали Запад выплатить России триллион долларов из-за санкций
У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», – пояснил Цеков, передает РИА «Новости».
По его словам, пусть Запад «сначала выплатит России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций».
Напомним, что Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
Ранее экономист Антон Любич прокомментировал газете ВЗГЛЯД претензии США в адрес России из-за якобы нарушения норм ВТО, отметив, что объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы. По его словам, если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы, суд разберется.
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В Кремле обозначили вопрос «жизни и смерти» для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию вопросом жизни и смерти для России.
«И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза», – цитирует его РИА «Новости».
«Молдавии и Грузии», – заметил ведущий.
«Конечно, это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас», – добавил Песков.
Пресс-секретарь также объяснил эмоциональность главы государства Владимира Путина в высказываниях о защите национальных интересов России на большой пресс-конференции тем, что на протяжении последних десятилетий Запад методично обманывал, и теперь безопасность России находится под угрозой.
«Ну, собственно, Путин сказал, наверное, действительно эмоционально. Но каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими. Почему достали, президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», – сказал Песков.
Он добавил, что «находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ».
Песков рассказал, что инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит Путину как президенту, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию.
Он отметил, что США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, они это делают: альянс проводит маневры у границ России и поставляет огромное количество техники через Грецию и по другим направлениям.
«Нет, американцы так не говорят. Американцы делают. Они делают, мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям», – добавил Песков.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Военный эксперт оценил амбиции Польши «справиться с Россией и без НАТО»
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Мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Польше заявили, что победят Россию без помощи НАТО, если Москва не будет применять ядерное оружие.
«Россия имеет огромное преимущество перед Польшей. Хотя бы потому, что превосходит ее элементарно в численности вооруженных сил, причем – в несколько раз», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, польская армия укомплектована устаревшими танками – Leopard 2 модификации A4. «В случае прямого боевого столкновения они даже близко не смогут соперничать с нашими модернизированными Т-72Б3. А «седьмую» версию Leopard поляками еще не дали западные партнеры», – напомнил собеседник.
Эксперт добавил, что силы ПВО Польши представлены американскими ЗРК Patriot, но они по всем характеристикам хуже российских систем противовоздушной обороны. «К тому же их у Польши немного. Так что от атак российских ракет они территорию Польши не защитят», – отметил аналитик.
«Про наше превосходство в авиации и говорить нечего – и технически, и количественно Воздушно-космические силы России нельзя даже сравнивать с воздушными силами Польши», – подчеркнул он. Сивков отметил, что Вашингтон мог передать Варшаве еще оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но об этом данных нет.
«Наверное, единственное, в чем Польша превосходит Россию – это противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Javelin, предоставленные опять же американцами. Наши «Корнеты» – это ПТРК второго поколения. Но о том, что это преимущество может решить исход в мало-мальски важном военном столкновении, смешно даже говорить», – сказал эксперт.
Сивков также сказал, что при сопоставлении военной мощи ВС России и Польши даже не стоит упоминать про флот и наличие у Москвы гиперзвукового
оружия. «В целом мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима для российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер
», гиперзвуковых ракет «Кинжал
», крылатых ракет «Калибр
», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его словам, важное значение имеет и глубина оперативно-стратегического построения группировок войск. «Для России эта глубина составляет до тысячи километров, Польша не имеет такой территории. Кстати, в прямом военном столкновении Польшу «раскатает» и Белоруссия, имеющая преимущество по танкам, авиации и средствам ПВО», – резюмировал Сивков.
Ранее польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в интервью wPolityce заявил, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Чуть ранее президент Польши Анджей Дуда заявил
, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
«Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж», – сказал глава польского государства.
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Пушков спрогнозировал ход переговоров между Россией и НАТО
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, который пройдет в январе, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, все они настроены против позиции России.
«В Совете Россия – НАТО Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, причем все они, пусть и в разной степени, настроены против позиции России. Иногда говорят, что даже самые убежденные противники гарантий – страны Восточной Европы – будут ориентироваться на позицию США», – написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они – наши противники, и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Пушков также отметил, что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению. «С НАТО в свое время нам удалось договориться лишь о необязывающей стороны декларации о намерениях – Основополагающем акте 1997 года, который был, по сути, дезавуирован войной альянса против Югославии вопреки позиции России. После этого, кстати, мы заморозили на год наши отношения с альянсом. Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а выдвинуть собственные требования и дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается», – резюмировал он.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин рассказал, от кого зависит ответ России на расширение НАТО
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Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов.
«Он (ответ России) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1» в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.
«Но, я надеюсь, что все-таки – и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – подчеркнул глава государства.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Стала известна дата переговоров России и НАТО
Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Столтенберг принял такое решение в качестве председателя совета, сообщил собеседник агентства «Анадолу» в НАТО.
«Мы контактируем с Россией по данному вопросу», – добавил он.
На эту же дату в Брюсселе назначено заседание начальников генштабов стран НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
В Совфеде объяснили требование России разговора с военными НАТО
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«Западные военные реально поймут, чем Россия может ответить, если НАТО не пойдет нам навстречу», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Москва потребовала от альянса, чтобы на переговорах по гарантиям безопасности присутствовали военные представители блока.
«Простые политики, к сожалению, многие вещи просто не воспринимают, поэтому участие именно военных специалистов НАТО в переговорах необходимо. Только они смогут грамотно оценить наши предложения по вопросам безопасности», – пояснил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В российской делегации также будут профессиональные военные, уточнил собеседник. «Они поговорят с иностранными коллегами на понятном обеим сторонам языке. Нам очевидны угрозы, которые исходят от военной структуры НАТО в адрес России, но нужно, чтобы их поняли военные эксперты альянса», – сказал сенатор.
«В результате они доведут опасения Москвы до своего политического руководства. Так что все это – не для красного словца. Необходимо максимальное взаимопонимание», – подчеркнул он.
«Нам действительно важно, чтобы силы НАТО представляли в том числе профессиональные военные, поскольку на встрече будут обсуждаться военно-технические аспекты стратегической безопасности», – уточнил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. «Насколько хорошо в этой связи до них будут доходить наши аргументы – это уже другой вопрос», – добавил бывший замглавы российского МИД.
Во вторник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил
, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января. «Именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», – отметил дипломат.
Для Москвы, по его словам, крайне важно получить от альянса подтверждение, что в делегации блока на переговорах будут военные представители. «Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – сказал замглавы МИД.
Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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Россия потребовала участия военных представителей НАТО в переговорах по безопасности
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В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
Рябков заявил, что может подтвердить, что «именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», передает РИА «Новости».
Говоря о возможных переговорах с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, он подтвердил, что эта дата прорабатывается.
«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», – пояснил Рябков.
Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – добавил Рябков.
Он напомнил, что накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран НАТО, где были «даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и Североатлантического альянса в целом».
«Все это требует углубленного рассмотрения», – добавил замминистра.
Он также сообщил, что Россия передала США свои соображения по повестке дня переговоров по гарантиям безопасности, однако «сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями».
«Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция (...) Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной: проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», – отметил Рябков.
Ранее агентства AFP и Reuters сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей России с ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся «сразу после новогодних каникул».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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Политолог оценил планы Молдавии по объединению с Румынией
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Объединению Молдавии и Румынии препятствуют непопулярность этой идеи у жителей обеих стран, а также проблема Приднестровья, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила объединение с Румынией, если эту идею поддержат граждане страны.
«Для объединения Молдавии и Румынии нужна прежде всего воля народа, но сейчас все опросы дают одинаковый результат: за интеграцию двух стран готовы проголосовать 25-30% молдаван. Это, как вы понимаете, нельзя назвать волей народа», – пояснил директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.
По его словам, на последних президентских выборах кандидаты, которые называли себя унианистами, получили 1-2%. Унианистские партии также не прошли в парламент, что является ярким показателем непопулярности идеи интеграции.
«Интересно, что Румыния и не помогала этим унианистским партиям, хотя для этого нужны не такие большие средства. Просто в Бухаресте тоже не хотят сажать себе на шею дополнительные несколько миллионов человек, учитывая, что уровень жизни в Румынии ощутимо выше, чем в Молдавии», – детализировал аналитик.
Кроме того, для объединения есть и внешние сложности, подчеркнул эксперт. «В Румынии есть территории, населенные преимущественно венграми. После объединения Румынии с Молдавией они, скорее всего, поднимут вопрос об объединении с Венгрией. И это уже будет грозить целостности самой Румынии», – пояснил аналитик.
Помимо этого, Румыния – унитарное государство, а в составе Молдавии уже есть автономия Гагаузия, и это тоже представляет собой нерешаемую проблему. «В Трансильвании живут болгары, которые тоже могут затребовать автономию. В общем, Бухаресту попросту не нужны такие территориальные проблемы», – заметил эксперт.
Отдельно собеседник коснулся проблемы Приднестровья, напомнив, что Румыния является членом НАТО, а в альянс не берут страны с нерешенными территориальными конфликтами.
«Стоит отметить, что идея вступления в Североатлантический альянс среди части населения Молдавии обсуждается только из-за напряженности на российско-украинской границе. НАТО рассматривается как «зонтик» от Москвы. Но эту мысль поддерживает не подавляющая часть населения», – пояснил собеседник.
В такой ситуации молдавские политики, настроенные прорумынски, предлагают сейчас альтернативный вариант: объединение в рамках Евросоюза, напомнил политолог. «Тогда между странами исчезнет граница и в общем будет достигнут интеграционный эффект. Но пока и эта тема неактуальна», – заключил Андриевский.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.
Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.
«Посмотрим, как будут развиваться события», – указала политик, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.
При этом Санду также заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, нейтральный статус государства зафиксирован в конституции.
Напомним, у Молдавии и НАТО есть индивидуальный план партнерства. В Кишиневе работает информационный центр НАТО и бюро по связям с альянсом. Более половины жителей Молдавии при этом выступают против вхождения страны в НАТО.
В свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский предложил Кишиневу срочно начать переговоры о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт. Москва идею поддержала, а молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали, сообщает «Коммерсант».
В августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.
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Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
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НАТО должна официально отозвать принятое в 2008 году решение о возможности принятия в альянс Украины и Грузии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита [НАТО] восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить», – добавил Рябков.
Замминистра отметил, что всю деятельность Североатлантического альянса «надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», передает РИА «Новости».
При этом Рябков пояснил, что для России вопрос о вхождении Украины в НАТО важнее, чем для Киева.
«После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, ...вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», – сказал он.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Чехии предложили НАТО «не дразнить медведя»
Чешская газета Parlamentni listy со ссылкой на военного аналитика Ярослава Штефеца сообщила, что Запад использовал все возможные способы унизить Россию, поэтому последнее время идет на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны.
Штефец отметил, что одним из своих недавних заявлений по поводу усиления НАТО рядом с российской границей президент России Владимир Путин дал понять, что его страну загнали в угол и она не может безмолвно наблюдать за действиями США и их союзников по альянсу, сообщает РИА «Новости».
«Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать», – отметил эксперт.
Он также считает, что у Москвы нет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения, так как западные государства успели нарушить все возможные дипломатические соглашения и Венские договоренности.
«У них уже не осталось средств, чтобы еще больше уязвить и оскорбить Россию, повесить на нее всех собак», – подчеркнул аналитик. Таким образом сформировался образ России как варварского государства, угрожающего всей Европе, заключил он.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил
, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Лавров: Западу нельзя верить на слово
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Западные страны после распада СССР не оправдали доверие России, это показало, что им нельзя верить на слово, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Все то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения СССР и выстраивания новых отношений, об этом президент не раз говорил, конечно, это был совершенно беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, стать чуть ли не союзниками, как Владимир Владимирович вспоминает периодически. Но все это, мы прекрасно понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Кроме того, Лавров уточнил, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул.
«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул», – сказал министр.
Он заявил, что «главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится».
Глава МИД пояснил, что России не нужны «бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять, а потом обязательно обманет».
Между тем Лавров добавил, что Москва ждет ответа от НАТО, будут ли их военные представители включены в делегацию на переговорах с Россией по гарантиям безопасности.
«В отношении НАТО – мы предупредили их, что поскольку с 2014 года они заморозили практические мероприятия по военной линии и лишь ограничивались периодическими звонками по телефону начальнику Генерального штаба, мы сказали, что разговор будет иметь смысл, только с прямым участием военных», – сказал он.
«В нашей делегации военные на высоком уровне будут представлены. Попросили их подтвердить, правильно ли мы понимаем, что с их стороны будет сделано то же самое. Ждем ответа», – сказал министр.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января, сообщили в пресс-службе альянса.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия – НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», – сообщили ТАСС в пресс-службе альянса.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они – наши противники, и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Швейцария предложила принять у себя саммит Россия – НАТО
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Швейцария готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия – НАТО, запланированного на 12 января, если это потребуется, заявил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД Швейцарии) Валентин Кливаз.
«Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки, или оказание помощи в организации конференций и встреч», – цитирует РИА «Новости» слова Кливаза.
Он отметил, что из-за «конфиденциальности МИД не комментирует конкретные события или запросы» от сторон.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата проведения Совета Россия – НАТО еще будет подтверждаться и переподтверждаться.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
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