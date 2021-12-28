Британского посла собрались объявить персоной нон-грата в Ливии

Палата представителей Ливии планирует объявить посла Великобритании в Триполи Кэролайн Херндалл персоной нон-грата, сообщил официальный представитель парламента Ливии Абдалла Блихак.

Данный вопрос вынесен на голосование 28 декабря. Депутаты намерены «добиться отъезда посла». Такой шаг вызван поддержкой, которую Великобритания выразила правительству Абдель Хамида Дбейбы – кабмин Дбейбы должен был сложить свои полномочия 24 декабря. Лондон также отказался признавать какие-либо параллельные структуры. Блихак не уточнил, планируются ли какие-либо действия в отношении Германии, Италии, США и Франции, которые выступили с подобными же заявлениями, передает ТАСС.

Напомним, президентские выборы в стране были запланированы на 24 декабря. В них собирается принять участие сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи. Вооруженные люди захватили правительственные здания в Триполи за восемь дней до выборов.

Верховная избирательная комиссия Ливии в среду предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться в пятницу, на 24 января 2022 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду «форс-мажора» не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам, передает РИА «Новости».

Когда стало ясно, что выборы не состоятся, Великобритания, Германия, Италия, США и Франция призвали правительство Дбейбы оставаться у власти до проведения выборов.