Франция разрешила ревакцинацию от COVID через три месяца после второй прививки

С 28 декабря во Франции ревакцинироваться от коронавируса можно будет через три месяца после второй прививки, сообщил глава правительства страны Жан Кастекс.

Кастекс, представляя новые меры в связи с пандемией, заявил, что ситуация с коронавирусом «походит на фильм, который никак не кончается». При этом он отметил, что хотя бы одну дозу вакцины уже получил 91% французов, передает ТАСС.

Он сообщил, что со вторника, «по совету Высшего управления здравоохранения Франции, будет достаточным интервал в три месяца после второй дозы вакцины», чтобы «сделать третью, бустерную, дозу», передает РИА «Новости».

Министр здравоохранения страны Оливье Веран сообщил, что Франция не исключает введения четвертой дозы вакцины от COVID-19. По его словам, «четвертая доза вакцины – это вариант», страна «полностью открыта для этой перспективы».

Власти Франции пока отказались от введения режима самоизоляции, но дополнительные меры на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» вступят в силу с 3 января. Как ожидается, темпы распространения коронавируса во Франции могут превысить в начале 2022 года планку в четверть миллиона новых случаев в сутки.

Напомним, Врачи израильской больницы Шиба в понедельник первыми в мире получили четвертую дозу вакцины Pfizer. На прошлой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поручил подготовиться к масштабной операции по вакцинации четвертой дозой прививки от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, а также медицинских работников всех возрастов.