Самую крупную в мире устрицу выловили во Франции

На побережье города Карантек на северо-западе Франции выловили самую большую в мире устрицу весом 2,22 килограмма.

Устрица была выловлена в середине декабря. Длина раковины составляет 26,5 сантиметра, ширина – 13 сантиметров, толщина – 10 сантиметров. Весит устрица 2,22 килограмма, что на 20 грамм больше, чем ее предшественница-рекордсменка, выловленная также в Карантеке в октябре 2020 года. Для сравнения – самые большие устрицы калибра 0 весят немногим более 150 грамм, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegramme.

— Vincent Martet (@vincent_martet) December 26, 2021

По оценкам экспертов, моллюску было около 15 лет. Устрица, которая даже при таком размере остается съедобной, нашла своего покупателя в канун католического Рождества. Однако цена деликатеса не сообщается.

Напомним, что на филиппинском острове Сибуту рыбаки выловили из моря огромного кальмара длиной около двух с половиной метров.