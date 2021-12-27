Тела четырех человек обнаружили в квартире в Пензенской области

В городе Сердобске Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин и одной девушки, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило надзорное ведомство региона.

«Прокуратура Сердобского района Пензенской области организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации внутридомового газового оборудования в связи с обнаружением…четырех трупов в квартире восьмиквартирного жилого дома на ул. М. Горького г. Сердобска», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что по предварительным данным, трое мужчин в возрасте от 20 до 55 лет и 20-летняя женщина отравились угарным газом.

В ведомстве также добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«На контроле прокуратуры района находится расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», – пояснили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы в больницу после отравления угарным газом.