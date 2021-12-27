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Лавров: Западу нельзя верить на слово
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Западные страны после распада СССР не оправдали доверие России, это показало, что им нельзя верить на слово, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Все то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения СССР и выстраивания новых отношений, об этом президент не раз говорил, конечно, это был совершенно беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, стать чуть ли не союзниками, как Владимир Владимирович вспоминает периодически. Но все это, мы прекрасно понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Кроме того, Лавров уточнил, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул.
«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул», – сказал министр.
Он заявил, что «главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится».
Глава МИД пояснил, что России не нужны «бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять, а потом обязательно обманет».
Между тем Лавров добавил, что Москва ждет ответа от НАТО, будут ли их военные представители включены в делегацию на переговорах с Россией по гарантиям безопасности.
«В отношении НАТО – мы предупредили их, что поскольку с 2014 года они заморозили практические мероприятия по военной линии и лишь ограничивались периодическими звонками по телефону начальнику Генерального штаба, мы сказали, что разговор будет иметь смысл, только с прямым участием военных», – сказал он.
«В нашей делегации военные на высоком уровне будут представлены. Попросили их подтвердить, правильно ли мы понимаем, что с их стороны будет сделано то же самое. Ждем ответа», – сказал министр.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Совфеде призвали Запад выплатить России триллион долларов из-за санкций
У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», – пояснил Цеков, передает РИА «Новости».
По его словам, пусть Запад «сначала выплатит России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций».
Напомним, что Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
Ранее экономист Антон Любич прокомментировал газете ВЗГЛЯД претензии США в адрес России из-за якобы нарушения норм ВТО, отметив, что объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы. По его словам, если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы, суд разберется.
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В Кремле обозначили вопрос «жизни и смерти» для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию вопросом жизни и смерти для России.
«И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза», – цитирует его РИА «Новости».
«Молдавии и Грузии», – заметил ведущий.
«Конечно, это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас», – добавил Песков.
Пресс-секретарь также объяснил эмоциональность главы государства Владимира Путина в высказываниях о защите национальных интересов России на большой пресс-конференции тем, что на протяжении последних десятилетий Запад методично обманывал, и теперь безопасность России находится под угрозой.
«Ну, собственно, Путин сказал, наверное, действительно эмоционально. Но каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими. Почему достали, президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», – сказал Песков.
Он добавил, что «находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ».
Песков рассказал, что инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит Путину как президенту, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию.
Он отметил, что США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, они это делают: альянс проводит маневры у границ России и поставляет огромное количество техники через Грецию и по другим направлениям.
«Нет, американцы так не говорят. Американцы делают. Они делают, мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям», – добавил Песков.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Пушков спрогнозировал ход переговоров между Россией и НАТО
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, который пройдет в январе, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, все они настроены против позиции России.
«В Совете Россия – НАТО Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, причем все они, пусть и в разной степени, настроены против позиции России. Иногда говорят, что даже самые убежденные противники гарантий – страны Восточной Европы – будут ориентироваться на позицию США», – написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они – наши противники, и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Пушков также отметил, что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению. «С НАТО в свое время нам удалось договориться лишь о необязывающей стороны декларации о намерениях – Основополагающем акте 1997 года, который был, по сути, дезавуирован войной альянса против Югославии вопреки позиции России. После этого, кстати, мы заморозили на год наши отношения с альянсом. Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а выдвинуть собственные требования и дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается», – резюмировал он.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Стала известна дата переговоров России и НАТО
Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Столтенберг принял такое решение в качестве председателя совета, сообщил собеседник агентства «Анадолу» в НАТО.
«Мы контактируем с Россией по данному вопросу», – добавил он.
На эту же дату в Брюсселе назначено заседание начальников генштабов стран НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Путин рассказал, от кого зависит ответ России на расширение НАТО
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Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов.
«Он (ответ России) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1» в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.
«Но, я надеюсь, что все-таки – и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – подчеркнул глава государства.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Чехии предложили НАТО «не дразнить медведя»
Чешская газета Parlamentni listy со ссылкой на военного аналитика Ярослава Штефеца сообщила, что Запад использовал все возможные способы унизить Россию, поэтому последнее время идет на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны.
Штефец отметил, что одним из своих недавних заявлений по поводу усиления НАТО рядом с российской границей президент России Владимир Путин дал понять, что его страну загнали в угол и она не может безмолвно наблюдать за действиями США и их союзников по альянсу, сообщает РИА «Новости».
«Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать», – отметил эксперт.
Он также считает, что у Москвы нет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения, так как западные государства успели нарушить все возможные дипломатические соглашения и Венские договоренности.
«У них уже не осталось средств, чтобы еще больше уязвить и оскорбить Россию, повесить на нее всех собак», – подчеркнул аналитик. Таким образом сформировался образ России как варварского государства, угрожающего всей Европе, заключил он.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил
, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова назвала главную тему на переговорах по гарантиям безопасности
Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», – говорится в комментарии Захарова на сайте МИД.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января, сообщили в пресс-службе альянса.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия – НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», – сообщили ТАСС в пресс-службе альянса.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они – наши противники, и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
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НАТО должна официально отозвать принятое в 2008 году решение о возможности принятия в альянс Украины и Грузии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита [НАТО] восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить», – добавил Рябков.
Замминистра отметил, что всю деятельность Североатлантического альянса «надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», передает РИА «Новости».
При этом Рябков пояснил, что для России вопрос о вхождении Украины в НАТО важнее, чем для Киева.
«После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, ...вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», – сказал он.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Кремль объяснил отсутствие дедлайна по предложениям о безопасности
Москве важно как можно скорее получить ответ НАТО и США на свои предложения по гарантиям безопасности, но дедлайна по этому вопросу нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», – заявил Песков ТАСС.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
В Москве пообещали ответить военно-техническими мерами на враждебность Запада
Россия на враждебные действия Запада готова ответить адекватными военно-техническими мерами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии.
«Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема – из-за продолжения враждебных действий стран НАТО, на что российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные последует адекватный ответ, в том числе военно-технический», – передает ее слова РИА «Новости».
«Поэтому не надо придумывать, что это особые планы или тайные. Ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам сейчас приходится иметь дело и непосредственно отдельных их представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач, исходя из этого», – заявила Захарова.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Евросоюз испугался прямых переговоров Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности.
В субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия – при угрозе со стороны НАТО.
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «Москва создаст контругрозы, если страны НАТО не примут российские предложения, и – соответственно – их территория и объекты будут представлять опасность для нашей национальной безопасности».
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В Госдуме прокомментировали предложение НАТО о «нормальной» встрече с Россией
НАТО согласилась провести «нормальную» встречу с Россией, но остаются вопросы по тем целям, которые ставят перед собой западные коллеги, сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Диалог России и НАТО последние годы нельзя было назвать содержательным, но после прошедшей встречи президентов России и США «неожиданно» Альянс согласился провести нормальную рабочую встречу», – пояснил Белик, передает РИА «Новости».
По его словам, значимые темы для российской стороны – это, прежде всего, гарантии безопасности, однако только предстоит узнать, какие цели ставят перед собой западные партнеры.
«Да, есть большой вопрос – какие цели ставят наши западные коллеги. Для нас важно проговорить «красные линии», получить юридические гарантии нераспространения НАТО на восток. Мне кажется, что именно эту тему представители Альянса попытаются заболтать, увести переговоры по другому сценарию. Но у наших дипломатов есть большой опыт общения с такими сложными партнерами, мы сможем проявить необходимую настойчивость и последовательность», – резюмировал он.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Кремле заявили об отсутствии ответа НАТО по гарантиям безопасности
Москва пока не получала ответную реакцию от стран НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока фидбэка нет, пока об этом рано говорить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.
Вместе с тем представитель Кремля констатировал, что США и их союзники проводят в отношении России «весьма недружественные действия» и «весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости от наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей, так далее и тому подобное», передает ТАСС.
По его словам, «это все вызывает глубокую обеспокоенность» Москвы и вынуждает «принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности».
«А для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, здесь как раз-таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения», – подчеркнул Песков.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
-
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В Кремле предположили консультации США с Турцией по Украине
Вероятно, США будут консультироваться с Анкарой по вопросу Украины, поскольку Турция является страной НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценке роли Турции в урегулировании сложностей между Москвой и Киевом в свете недавних высказываний главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.
«Сложности же есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Москвой и Америкой, и Москвой и НАТО, а Турция в данном случае стана НАТО. Скорее всего, в том числе и с Турцией американцы будут консультироваться, это союзник США», – передает его слова ТАСС.
Ранее обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
В МИД рассказали о проработке сроков заседания России и НАТО
Сроки и формат заседания Совета Россия – НАТО в данный момент прорабатываются, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», – сказал он ТАСС.
По его словам, Москва считает принципиально важным, чтобы в заседании приняли участие высокопоставленные военные, «поскольку речь идет о вопросах военной безопасности».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД