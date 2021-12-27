Лавров: Западу нельзя верить на слово

Западные страны после распада СССР не оправдали доверие России, это показало, что им нельзя верить на слово, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Все то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения СССР и выстраивания новых отношений, об этом президент не раз говорил, конечно, это был совершенно беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, стать чуть ли не союзниками, как Владимир Владимирович вспоминает периодически. Но все это, мы прекрасно понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, Лавров уточнил, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул.

«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул», – сказал министр.

Он заявил, что «главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится».

Глава МИД пояснил, что России не нужны «бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять, а потом обязательно обманет».

Между тем Лавров добавил, что Москва ждет ответа от НАТО, будут ли их военные представители включены в делегацию на переговорах с Россией по гарантиям безопасности.

«В отношении НАТО – мы предупредили их, что поскольку с 2014 года они заморозили практические мероприятия по военной линии и лишь ограничивались периодическими звонками по телефону начальнику Генерального штаба, мы сказали, что разговор будет иметь смысл, только с прямым участием военных», – сказал он.

«В нашей делегации военные на высоком уровне будут представлены. Попросили их подтвердить, правильно ли мы понимаем, что с их стороны будет сделано то же самое. Ждем ответа», – сказал министр.

Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД