«Автомобилисты России» оценили планы снизить максимально допустимое число промилле в крови

Такое число промилле, которое действует на сегодняшний день для автомобилистов, выбрано с целью не допустить ошибку, когда содержание алкоголя в крови человека может повыситься не из-за выпитого спиртного, а из-за лекарств, кефира или кваса, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя соответствующее предложение зампредседателя правительства.

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин посчитал необходимым снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови автомобилистов, поскольку прослеживается определенная зависимость смертности и числа аварий. Также он рассказал, что рассматривается возможность снижения порога превышения скорости без штрафа с 20 километров в час до 10.

«Никто не доказал, что аварии с пьяными водителями связаны с этими допустимыми промилле. Как раз наоборот, статистика показывает, что, как правило, в тяжелые ДТП попадают люди сильно выпившие. То есть, содержание алкоголя в их крови сильно превышено. Поэтому никакого смысла принимать это решение нет», – говорит Похмелкин.

Он отмечает, что именно такое допустимое число промилле ввели для исключения ошибки, потому что алкоголь проявляется в организме не только при его прямом употреблении, но и из-за некоторых лекарств, кефира и кваса. Также специалист обращает внимание на то, что подобный режим действует и в других странах – это обычная практика.

«Тоже самое касается допустимого превышения скорости. Никто не доказал, что именно в этих пределах превышения совершается большее количество ДТП. Опять же, статистика показывает, что ДТП происходят тогда, когда превышение скорости гораздо выше, нежели на 20 километров в час – от 30–40 и выше», – рассказывает автоэксперт.

Кроме того, собеседник подчеркивает, что при ДТП разрешенное превышение скорости на 20 километров в час не учитывается – в аварии даже немного превысивший скорость водитель считается виновным, поэтому ответственность каждый автомобилист и так осознает.

«Это сделано для камер, чтобы на обгонах, где-то еще человек мог на законных основаниях осуществить маневр. То есть, за это не штрафуется, но в случае чего может наказываться. Просто это, например, важно на трассе, еще где-то. И, опять же, к этому привыкли, и это соблюдается. А изменения повлекут кошмарную дезорганизацию дорожного движения. Штрафов однозначно соберется больше. Если задача такая, тогда, да, это нужно делать. А если задача – безопасность дорожного движения, то смысла в этих предложениях нет», – заключил Похмелкин.

Ранее в правительстве собрались радикально ужесточить наказание за езду в пьяном виде, которое будет зависеть от степени опьянения. Так, граждане за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом виде могут быть привлечены к уголовной ответственности, а нарушителей-рецидивистов намерены пожизненно лишить прав. Кроме того, лишение прав будет распространяться на все виды транспорта: колесного, самоходного, водного, авиационного и железнодорожного.