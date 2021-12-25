Москвичам пообещали снег и морозы В дептрансе Москвы рассказали о графике работы наземного транспорта в снегопад 25 декабря 2021, 12:48 Текст: Кристина Цыцура

Несмотря на сильный снегопад в Москве, наземный транспорт столицы, а также поезда и метро будут работать в штатном режиме, сообщает департамент транспорта столицы. «Наземный транспорт работает штатно. Вместе с тем из-за неблагоприятных погодных условий и увеличения количества мелких аварий в разных районах города могут наблюдаться незначительные локальные задержки транспорта ... Снегопад не влияет на движение поездов и работу станций мосметро», – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Ситуацию на линиях метрополитена контролируют в Едином диспетчерском центре. Все водители наземного транспорта столицы прошли дополнительный инструктаж по работе в зимних условиях. «Каждый автобус, электробус и трамвай прошел тщательную проверку исправности оборудования перед выходом на линию. Диспетчеры в онлайн-режиме следят за ситуацией, при необходимости они вносят оперативные корректировки в работу маршрутов», – говорится в сообщении. Улицы, дворы, пешеходные зоны и подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК чистят от снега. Эти территории находятся под особым контролем. Водителей просят быть внимательнее, так как в городе началось очередное механизированное подметание улично-дорожной сети. В КГХ также предупредили, что в Москве возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. По данным столичного дептранса, пробки в Москве оцениваются в 6 баллов. Москвичей просят воспользоваться общественным транспортом, чтобы помочь коммунальщикам. «Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы – на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение. Много машин и около торговых центров – например, в районе ТЦ «Мега Белая Дача», «Город» (ш. Энтузиастов), ЦУМ и ГУМ», – говорится в сообщении дептранса. Синоптики предупредили, что в субботу в Москве ожидается снижение атмосферного давления, передает РИА «Новости». Максимальная температура воздуха в Москве – минус 5-7 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов мороза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный – 5-10 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду.

Синоптики дали прогноз окончания морозов в Москве 22 декабря 2021, 20:15 Текст: Алексей Дегтярев

В столице в следующие сутки морозы начнут постепенно отступать, заявили в центре погоды «Фобос». Пик полярного вторжения в городе пройден, заявили в центре РИА «Новости». «В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже минус 19-21, по области до минус 19-24. А завтра днем, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, ветры повернут с северных на западные румбы, и дневная температура в городе повысится до минус 11-13, в Подмосковье минус 9-14. В пятницу в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 7 до минус 12», - рассказал Тишковец. По его словам, суббота выдастся довольно снежной и ветреной. Циклон с запада принесет обильные снегопады с общим количеством осадков до 7 мм (около 12% месячной нормы) и атлантическое тепло, что после полудня повысит температуру воздуха до минус 4-9. При этом ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а значит, закружат метели с ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы (переметы). «В воскресенье ненастье ослабеет, но под утро похолодает до минус 13-18, в светлое время суток минус 7-12. Таким образом, несмотря на смягчение аномального холода, температурный фон так и не сумеет вернуться в свое климатическое русло. Русская зима твердо обосновалась в Европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается», - заключил метеоролог. Среда 22 декабря стала самым холодным днем в Москве за всю историю наблюдений на ВДНХ, указали в «Фобосе». Ранее в Москве заметили редкое оптическое явление «Гало-22». В московском воздухе обнаружили редкую алмазную пыль 23 декабря 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Алмазная пыль появилась в воздухе Москвы, что является редким явлением для Центральной России. Она представляет собой мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твердых осадков – алмазная пыль – явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. В российской метеорологии данное явление носит название «ледяные иглы». Алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его иногда называют также «осадками ясного неба», – передает ТАСС слова Тишковца. Синоптик уточнил, что эта пыль не опасна для людей, но может создавать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков. Ее можно заметить по кратким вспышкам, которые возникают при отражении кристаллами света. Как отмечает синоптик, в отличие от тумана, который она напоминает, пыль образуется из кристаллов льда, а не из воды. Сами кристаллы появляются при температурной инверсии, когда теплый и более влажный воздух, распространяющийся по высотам, смешивается с холодным воздухом в нижнем пограничном слое. По словам синоптика, наиболее часто это явление встречается в Антарктике и Арктике, где его можно наблюдать в среднем 316 дней в году. Ранее в столице заметили редкое оптическое явление «Гало-22». В Москве заметили редкое природное явление 22 декабря 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

В столице заметили редкое оптическое явление «Гало-22», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Редкое оптическое явление «Гало-22» наблюдалось в Москве. Гало – группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», – цитирует сотрудника центра РИА «Новости». По его словам, гало обычно наблюдается вокруг солнца или луны, иногда вокруг других сильных световых источников, есть много типов такого явления, но все они обычно вызваны ледяными кристаллами в облаках. «Гало-22» наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5 градусов) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман», – пояснил эксперт. Автобус с пассажирами перевернулся в Новой Москве 22 декабря 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Рейсовый автобус попал в аварию на Калужском шоссе в столице и перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, сообщил представитель экстренных служб города. «Возле дома № 14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса № 1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», – сообщил источник РИА «Новости». На место уже выехали машины скорой помощи. Между тем собеседник ТАСС заявил, что авария с автобусом произошла на Варшавском шоссе, там столкнулись легковая машина и рейсовый автобус № 1033. «После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей», – уточнил он. О количестве пострадавших пока не сообщается. В Москве благодаря системе распознавания лиц задержали около семи тысяч человек в розыске 22 декабря 2021, 19:56 Текст: Елена Мирошниченко

Около семи тыс. человек, объявленных в розыск, задержали в Москве благодаря видеосистеме распознавания лиц, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин. «Эта система (видеонаблюдения) работает не для того, чтобы наблюдать за гражданами, а для того, чтобы пресекать преступления и находить граждан, которые находятся в уголовном розыске. <...> Благодаря этой системе количество преступлений снизилось в разы. С помощью системы распознавания лиц в Москве задержано около 7 тыс. граждан, которые находились в уголовном розыске», – сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства, в Мосгордуме, передает ТАСС. Он рассказал, что раскрытие большинства преступлений в Москве происходит именно с применением этой системы. «Все большие города, и Москва – не исключение, привлекают к себе огромное количество людей. И это не только люди, которые приезжают сюда для того, чтобы учиться и работать или отдыхать. Часть этих граждан приезжают для того, чтобы совершить преступления в большом городе и уехать безнаказанно отсюда. Наша задача – огородить москвичей от этих преступных посягательств, поэтому была создана система распознавания лиц в Москве», – сказал Собянин. Согласно презентации к выступлению мэра, на улицах, в школах, во дворах и подъездах жилых домов Москвы установлено свыше 205 тыс. камер. Кроме того, в столице ведется видеонаблюдение в общественном транспорте. Москвичей предупредили о 10-балльных пробках вечером в среду 22 декабря 2021, 16:45 Текст: Кристина Цыцура

Пробки до 10 баллов прогнозируются вечером в среду в Москве, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. «На 15.45 движение – 8 баллов. К вечеру прогнозируем 9-10 баллов. Причины (как и все последние дни) – предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, гололедица, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ», – говорится в сообщении департамента. Отмечается, что увеличится время в пути на личных машинах. Если ехать через центр, то поездка до 17.30 в среднем займет на 10% больше времени (на семь минут дольше), с 17.30 до 18.30 – +35% (на 25 минут дольше), с 18.30 до 19.30 – +45% (на 35 минут дольше). Отмечается, что движение станет свободнее после 20.30. Ранее сообщалось, что департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице еще 15 декабря. Москвичей предупредили о «барической пиле» 24 декабря 2021, 10:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Циклон «Квинтинус» принесет в Москву снегопады, метели и «барическую пилу», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос « Евгений Тишковец. «Североатлантический циклон «Квинтинус» принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19-21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется поземок – ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. По словам синоптика, в Москве снегопад зарядит в предстоящую полночь и будет валить, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы. «В результате на город обрушится как минимум до 5-7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см – это на 10 см больше нормы. При этом сохранится довольно ветреная погода (11-16 м/с), из-за чего прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1500-2000 метров», – подчеркнул он. Тишковец рассказал, что в субботу ночная температура в Москве составит минус 9-11 градусов, в Подмосковье – минус 8-13, днем в городе минус 4-6, по области – минус 3-8. Однако из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома» – когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы. «Кроме того, к полудню субботы показания барометров рухнут на самое «барическое дно» – с 740 до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Это настоящая «барическая пила», что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», – заключил метеоролог. Ранее синоптики сообщили, что днем в Москве будет от 8 до 10 градусов мороза, в ночь на субботу похолодает до 12 градусов. В Подмосковье температура опустится до 13 градусов мороза, в ночные часы – до 15 градусов. Синоптики прогнозируют в Московском регионе небольшой снег, гололедицу и юго-западный ветер с порывами до 17 м/с. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ДТП с маршруткой в Москве пострадали 10 человек 23 декабря 2021, 18:52 Текст: Алексей Дегтярев

В аварии с маршрутным такси в северо-западной части столицы пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. «Около 17.48 мск на улице Свободы в районе дома 80 произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. По предварительным данным, 10 человек обратились за помощью к медикам», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. «Предварительно, водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем, возможно проблемы с сердцем, в результате он не справился с управлением и врезался в маршрутку», – отметил он. Движение на месте аварии затруднено. В конце ноября грузовик въехал на перрон автовокзала в Липецке, погибла одна женщина. По предварительным данным, водителю машины стало плохо за рулем. «Дед Мороз» напал на косметолога в Москве за отказ в инъекции ботокса 24 декабря 2021, 09:39 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве мужчина в костюме Деда Мороза напал на косметолога и пластического хирурга Марию Беллини после того, как та отказалась делать ему инъекцию ботокса. Беллини рассказала, что «сначала в коридоре раздались крики, кто-то меня звал, я подумала, что это коллеги решили меня разыграть, открыла дверь и увидела Деда Мороза». Мужчина «вошел и попросил сделать ему процедуру ботулинотерапии бесплатно», передает «Ридус». «Я отказала, после чего у него случился нервный срыв, он превратился в какого-то разъяренного монстра, который начал крушить все в кабинете», – добавила она. Коллеги косметолога, услышав в ее кабинете крики и шум, вызвали охрану, однако «Дед Мороз» успел убежать. Косметолог уверена, что странный посетитель психически не здоров. У нее остался синяк на руке и полный разгром в кабинете. Беллини призналась, что до сих пор не может успокоиться и пребывает в тревожном состоянии. Между тем в центре, где находится ее кабинет, после случившегося усилили охрану. Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. Москвичам пообещали снег и морозы 25 декабря 2021, 06:53 Текст: Алексей Дегтярев

Столицу в субботу ожидают облачная погода и снег, а также метель и снежные заносы, сообщил Гидрометцентр России. Днем в городе температура будет держаться на отметке до семи градусов мороза, ночью станет холоднее, и столбик термометра опустится до минус 13 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. В Московской области днем морозы достигнут 10 градусов, ночью – 16. «Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы», – указали в Гидрометцентре. Ветер в субботу может достигать скорости 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба. Дептранс предупредил о серьезных заторах на дорогах Москвы 23 декабря 2021, 17:52 Текст: Алексей Дегтярев

В столице пробки в девять баллов образовались в четверг еще до вечернего часа пик, сообщил департамент транспорта города. «Движение на 17.15 – девять баллов. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД», – сообщается в Telegram-канале департамента. Средняя скорость машин на МКАД сейчас составляет 27 км/ч, на ТТК – 17 км/ч, на Садовом кольце – 17 км/ч. Вечером в среду департамент прогнозировал пробки до 10 баллов. Участников террористической группировки приговорили в Москве 24 декабря 2021, 14:37 Текст: Вера Басилая

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к срокам лишения свободы от 11 до 18 лет восьмерых создателей и участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир*». Все они являются приезжими из Средней Азии, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. «Суд признал Марифджона Мамадалиева и Икболжона Султонова виновными в создании террористической организации и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки 16 и 18 лет колонии соответственно. Также Абдуллаев Камалдин, Кимсанов Фарходжон, Маликов Маруфжон, Тухтасинов Икромиддин, Холдаров Гуломжон и Холматов Азизбек признаны виновными в участии в террористической организации и приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 12 лет», – приводит ТАСС слова Жирновой. Она также отметила, что почти все осужденные первые четыре года проведут в тюрьме. Как следует из материалов дела, все восемь осужденных приехали в столичный регион из Узбекистана и Киргизии и зарабатывали тем, что делали ремонт квартир и домов. Мамадалиев и Султонов создали террористическую ячейку, в которую вошли остальные подсудимые. Они проводили свои собрания на съемной квартире, где читали запрещенную в России литературу. Два года назад все они были задержаны. В основу обвинения легли показания засекреченного свидетеля, также приезжего из Средней Азии, которому предлагали вступить в эту ячейку, но он отказался. Уликой против осужденных также стала аудиозапись одной из встреч их организации. Осужденные свою вину в инкриминируемом преступлении не признали. По словам адвокатов, обвинение не представило в суде экземпляров якобы запрещенной литературы, которую читали осужденные. Кроме этого, защитники подчеркнули, что в ходе обысков у обвиняемых не было найдено оружия, а это говорит о том, что они не планировали совершать теракты. Ранее сообщалось, что в октябре ФСБ раскрыла ячейку террористической организации в Москве и Владимирской области. Также сотрудники ФСБ пресекли в Московском регионе деятельность запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир*», задержаны два ее главаря и шестеро активных участников. Власти Москвы решили не вводить новые ограничения из-за коронавируса 24 декабря 2021, 08:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется, в нерабочих днях перед Новым годом нет необходимости, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Уже примерно понятно, что «дельта»-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом. Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», – цитирует РИА «Новости» Ракову. По ее словам, это говорит о том, что сейчас нет никакой необходимости в нерабочих днях. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и благополучная. «На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель», – сказала Ракова. Она отметила, что за первые четыре дня этой недели заболеваемость снизилась еще 15%. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в случае введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом перед Новым годом, власти объявят о них заранее. Синоптики рассказали о погоде в столице 23 декабря 2021, 06:19 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики. По данным синоптиков, днем в Москве будет минус 13 градусов, а ночью – минус 14 градусов. В Подмосковье в дневные часы ожидается до 16 градусов мороза, ночью – до 17 градусов. Скорость западного и юго-западного ветра не превысит в четверг 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы и оранжевый из-за низкой температуры сохранятся в Москве и Подмосковье до 11.00 мск пятницы. «Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы», – уточняется на сайте. Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба, передает ТАСС. Синоптики рассказали о погоде в столице 24 декабря 2021, 06:19 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с небольшим снегом и порывами ветра до 17 м/с ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в Москве будет от 8 до 10 градусов мороза, в ночь на субботу похолодает до 12 градусов. В Подмосковье температура опустится до 13 градусов мороза, в ночные часы – до 15 градусов. Синоптики прогнозируют в Московском регионе небольшой снег, гололедицу и юго-западный ветер с порывами до 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве и Подмосковье до 6.00 мск субботы, а оранжевый из-за низкой температуры – до 12.00 мск субботы. «Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы», – уточняется на сайте. Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба, передает ТАСС.