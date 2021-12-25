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Пушков счел заявление Качиньского о «четвертом рейхе» странным
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Слова лидера правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о создании «четвертого рейха» в Европе звучат странно, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Странно, что Ярослав Качинский только сейчас это обнаружил: федерализация Европы и создание единого супер-государства, которое вберет в себя бывшие национальные государства на федеративных началах, – это и есть суть большого европроекта», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он заявил, что именно по этой причине Британия вышла из состава Европейского союза.
Сенатор отметил, что неясно, о каком самоопределении говорит Качиньский, ведь Польша состоит в ЕС и зависима от него.
«Это и есть то «самоопределение», которое выбрала Польша», – заключил Пушков.
Напомним, Качиньский заявил о наличии признаков строительства «Четвертого рейха» в желании Германии федерализировать Евросоюз.
При этом политик пояснил, что термин «Четвертый немецкий рейх» не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к первому, то есть к Священной Римской империи.
Россия не увидела смысла в обсуждении контракта на транзит газа через Украину
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Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что поставки газа в Европу – вопрос исключительно коммерческий. Переговоры о транзите имеет смысл вести, «когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», добавил он, отметив, что «тема транспортировки в данном случае вторична».
В МИДе также указали, что «нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года». Полищук заявил, что «постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», передает РИА «Новости».
Напомним, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил, что Россия зимой может прекратить транзит газа через Украину. По его словам, физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее.
Bloomberg: Покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты
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Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как пишет «Коммерсант», информацию о том, что Газпром выполнил обязательства на год, агентству подтвердили два покупателя из Германии.
Обычно Газпром и его клиенты устанавливают минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле. Если этот объем превышен, платить приходится больше – по преобладающей рыночной цене. Осенью она сильно выросла, а в декабре на фоне ожидания холодной зимы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.
Как рассказали Bloomberg в Uniper SE и RWE AG, немецких энергетических компаниях, покупающих газ у Газпрома, на этот год поставщик свои обязательства выполнил в полном объеме.
Ранее Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на пятницу. В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
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Экс-офицер СБУ описал возможный сценарий провокации с химоружием в Донбассе
Целью для украинской провокации с химическим оружием в Донбассе может стать место массового скопления людей, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«По поводу возможных провокаций с химическим оружием на Украине. Мое мнение однозначное: такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», – заявил РИА «Новости» Прозоров.
По его прогнозу, западные и украинские СМИ «сразу же обвинят в диверсии Россию и ДНР-ЛНР, найдут кого-то, якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР». На самом деле для подобных вещей «выгоднее использовать наемников», считает экс-подполковник СБУ.
«В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства», – объяснил он. Он отметил, что опыт у западных спецслужб «в организации подобных провокаций богатый». «Вспомните хотя бы Сирию и провокации «Белых касок», – напомнил Прозоров.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности».
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Дробницкий указал на переход США в отношениях с Россией к «дипломатии раздражения»
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США понимают, что предложения Москвы по безопасности – это декларация планов России, поэтому хотят вести диалог в закрытом режиме, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее посол США в Москве Джон Салливан призвал к непубличной дипломатии между Москвой и Вашингтоном.
«У властей США вызвала раздражение именно открытая публикация российским МИДом предложений по диалогу, касающемуся безопасности. В случае, если Москва не пойдет на уступки по какому-то из пунктов, Байден вряд ли сможет выйти из этой истории победителем в глазах общественности», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
При этом, по его словам, Вашингтон понимает, что предложения России – это скорее не предложения, а фиксация планов Москвы, которые так или иначе будут реализованы.
«Также в США осознают, что их конкуренция с Россией на множестве международных плацдармов неизбежна. При этом в Белом доме отдают отчет в том, что рано или поздно США уйдут с Украины, как и ранее ушли из Афганистана. И это будет выглядеть как проигрыш Москве», – добавил эксперт.
В то же время США не могут вообще не идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет расценено как уступка давлению Москвы. «Кроме того, общественность и влиятельные политические круги в США скажут, что отказ Вашингтона от диалога с Москвой спровоцировал Россию на решительные действия в Восточной Европе», – добавил Дробницкий.
В итоге получается, что у Белого дома сейчас цугцванг, отметил политолог. «Команда Байдена пока не знает, что делать, а потому тянет время вот такими заявлениями посла Салливана, которые не имеют смысловой наполненности. Это можно назвать «дипломатией раздражения», – резюмировал американист.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что на переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО.
Салливан также сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
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Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин заявил о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»
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Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил, что в пятницу утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли успешно.
«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
«Это большое событие в жизни страны. И существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности», – добавил президент.
После своего поздравления президент России добавил, что намерен позвонить министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.
Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившейся на полигоне в Архангельской области.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
В Китае оценили ежегодную пресс-конференцию Путина
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Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о КНР и расширении НАТО на восток.
Газета Global Times отметила жесткую позицию Путина по вопросу расширения военного присутствия Соединенных Штатов у границ России, подчеркнув, что Китай, который сталкивается с таким же вызовом, должен придерживаться такой же твердой позиции, как и Москва, передает РИА «Новости».
«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», – говорится в статье, посвященной пресс-конференции.
Газета China Youth Daily пишет, что в ходе пресс-конференции российский президент четко обозначил «красные линии», которые страны Запада не должны пересекать.
Особое внимание Global Times также уделила словам президента о Китае: «Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России».
Новостной портал «Чжунго синьвэнван» отмечает, что российский лидер много раз упоминал Китай в ходе пресс-конференции, а слова Путина о КНР демонстрируют «истинные отношения всестороннего стратегического партнерства».
Китайские СМИ также уделили особое внимание тому факту, что пресс-конференция президента длилась почти четыре часа, за которые Путин ответил на 55 вопросов журналистов.
Напомним, на пресс-конференции Путин высоко оценил отношения России и Китая, а также назвал ошибочной политику Запада по сдерживанию Москвы и Пекина.
В Киеве возмутились образом вороватых и жадных украинцев в сериале Netflix
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Образ украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix выглядит «карикатурным» и «оскорбительным», заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции «Нетфликсу», – написал он в своем телеграм-канале.
Согласно сюжету, одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы сценария придали ее образу не самые приятные черты характера. Так, в одной из серий Петра учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина. После чего американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи. На это украинка отвечает, что не может этого сделать, так как боится, что ее депортируют из страны.
Ткаченко отметил, что Netflix хорошо знаком с Украиной и «мог бы не допускать подобных ошибок». Кроме того, министр отметил, что в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов, передает РИА «Новости».
Украинская блогер Евгения Гаврилко тоже выразила недовольство тем, как на Западе показали ее соотечественницу.«Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения», – передает «Газета.ру» ее слова, отмечая, как блогер недовольна, что украинку выставили женщиной без вкуса, глупой и склонной к воровству.
Ранее солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова решила добиться от Netflix компенсации в 10 млн рублей за использование песни «Прекрасное далеко». Артистка считает, что были нарушены ее смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Она также требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, заявил замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадим Вишняков. При этом он утверждает, что фонограмма песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница» не использовалась.
Позднее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы». Спортсменку возмутили два эпизода: во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии, во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин.
На самом деле Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.
Лавров предсказал полномасштабный конфликт в Европе при втягивании Киева в НАТО
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Курс на втягивание Украины в Североатлантический альянс с возможностью появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает угрозы безопасности России, провоцируя военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между Россией и Боснией и Герцеговиной, что «курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», передает ТАСС.
Комментируя тезис о Боснии и Герцеговине как «жертве российско-американского противостояния», министр указал, что Россия не решает свои задачи за счет чьих-либо интересов и не ставит партнеров перед абсолютно ложным выбором «или с нами, или против нас».
«Наша принципиальная позиция хорошо известна – региональным проблемам нужны региональные решения на основе инклюзивного диалога и учета позиций всех заинтересованных сторон. При этом должен отметить, что в последнее время Вашингтон избегает обсуждения с нами не только БиГ, но и балканской темы как таковой. Надеемся, что у администрации (президента США Джо) Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния», – сказал он.
Лавров напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что «на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», и «полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов».
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс якобы никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России.
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Горбачев объяснил истоки идеи расширения НАТО
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США после холодной войны решили строить новую империю, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Горбачев отметил, что распад СССР ослабил Россию, в результате «получили коллапс экономики, хаос». «Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?» – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, он подчеркнул «триумфаторские настроения на Западе, особенно в США», которым «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». «Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», – сказал Горбачев. По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».
Горбачев сказал, что в России сначала вяло реагировали, а потом решили «валить вину на Горбачева». Он отметил, что «Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению».
Однако Горбачев полагает, что «вернуться к этим идеям еще не поздно». «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», – сказал он.
Напомним, российский президент Владимир Путин говорил, что Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток. В ответ Горбачев заявил, что «в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно».
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Патриарх всего Востока благословил Россию на дело «защиты правды, мира и добра»
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Российская парламентская делегация встретилась с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X в Дамаске, сообщают информационные агентства.
В Дамаске в формате видеоконференции прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам проживания. В заседании приняли участие представители ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций. После окончания заседания делегация встретилась с Иоанном X, передает ТАСС.
Патриарх попросил передать российскому народу, что Россия делает «великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества». «И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире», – сказал он.
Патриарх напомнил, что в исторических книгах на арабском языке Россию «часто называют великой Россией». Он выступил за то, чтобы Россия «играла такую роль на международном уровне, на всех международных площадках», «способствовала торжеству правды».
Стороны обменялись подарками. Глава делегации, координатор думской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин преподнес патриарху икону Христа-Спасителя. В ответ российской стороне подарили выполненное вручную изображение известной в Сирии колокольни, к строительству которой в 19 веке приложили руку русские мастера.
Напомним, президент мусульманской Сирии Башар Асад заявлял, что в его стране могут готовить удар по антиохийскому патриарху Иоанну X, поддержавшему Москву в конфликте вокруг украинского раскола. Антиохийская православная церковь – третья в православном «табеле о рангах».
Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо
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Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо.
«По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.
Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже.
«А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин.
Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Эксперт: Для защиты Калининграда Москва должна ввести санкции против Литвы
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«Россия остается главным торговым партнером Литвы, и Москва могла бы использовать ссору Вильнюса и Пекина себе на пользу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Ранее стало известно, что ряд крупных немецких производств могут уйти из Литвы из-за прекращения импорта комплектующих из Китая.
«Если Китай будет жестко давить на своих партнеров в Германии, то немецкие концерны уйдут из Литвы. Предотвратить это явно опасное для экономики прибалтийской страны событие может только вмешательство какого-то сильного игрока, например Евросоюза. Но пока от ЕС нет никакой реакции», – сказал эксперт-китаист Василий Кашин.
По его мнению, для России имело бы смысл применить стратегию, аналогичную китайской, в ответ на угрозы Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии. Такие действия позволили бы защитить снабжение Калининградской области, полагает Кашин.
«До сих пор Россия только занималась снижением своей зависимости от портов прибалтийских стран, никаких санкций, подобных китайским, она не вводила. Но для ответа по ситуации с Белоруссией и Калининградом Москве, может быть, имело бы смысл даже скоординироваться с Пекином в русле санкционного давления на Литву», – считает эксперт.
Ранее литовское издание 15min сообщило, что прекращение китайского импорта в Литву может вынудить немецких инвесторов закрыть заводы в Прибалтике, если не будет найдено «конструктивное решение для восстановления литовско-китайских экономических отношений».
Немецкие автомобильные компании Hella и Continental имеют заводы в Каунасской свободной экономической зоне. По данным литовского министерства экономики, Германия является четвертым по величине инвестором в Литве с прямыми инвестициями в размере 1,45 млрд евро. Как указали руководители Немецко-Балтийской торговой палаты Кястутис Багдонавичюс и Флориан Шредерис в письме литовскому правительству, компании, работающие с лазерами, автомобильными деталями и другими высокотехнологичными секторами, сталкиваются с большими проблемами.
Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области, и Москва не оставит ситуацию без внимания.
Политолог Александр Носович рассказывал газете ВЗГЛЯД, что если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.
В России оценили активность военных специалистов Британии на юге Украины
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«Британские специалисты помогают Украине создавать на ее территории военные объекты, которые в дальнейшем могут быть использованы силами НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее экс-офицер СБУ Василий Прозоров рассказал о «плотно обживающих юг Украины» британцах.
«Их роль, прежде всего, сводится к содействию в укреплении силовых структур Украины. Сотрудничество в этой сфере началось после встречи Зеленского с директором Секретной разведслужбы Британии Ричардом Муром», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, на встрече, которая состоялась еще в прошлом году, был достигнут ряд договоренностей. По ним сейчас идет работа в двух направлениях. «Во-первых, британцы помогают Киеву получить интересную для него информацию о России. Во-вторых, британские военные специалисты оказывают инфраструктурную поддержку в создании ряда военных объектов на Украине. Возможно, в дальнейшем на них будут базироваться силы НАТО», – допустил собеседник.
«Но речь не идет о развертывании британцами военной базы, – подчеркнул он. – Ее создание подразумевает наличие соответствующих межправительственных соглашений. У базы есть свой особый статус, как у посольства».
«Формально на Украине пока нет иностранных баз, – продолжил Коротченко. – Британцы помогают в создании именно военных объектов – они же объекты военного назначения или инфраструктуры, которые в перспективе могут быть переформатированы и в другом варианте использованы».
Собеседник призвал не преувеличивать роль Лондона в усилении напряженности вокруг Украины. «Шапками никого закидывать не надо: если угодно, войну на Украине разжигает действующая власть. Она успешно с этим справляется, причем как минимум с 2014 года», – заключил эксперт.
Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.
Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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На Украине приказ о военном учете женщин назвали «приветом сменщику» Зеленского
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«Решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ, сделавший большинство женщин в стране военнообязанными.
«Слухи об этом ходили давно, но сейчас всё начали делать в самом идиотском виде, причем с очевидной коррупционной составляющей. Я имею в виду угрозы штрафами для уклонисток», – пояснил глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
По его мнению, решение было принято теми «полководцами», которые «страдают административным самообманом». «Одно дело – двигать фигурки на карте, другое – реально управлять ситуацией. А у нас пару лет назад даже в самой патриотичной Тернопольской области призыв составил всего 18% от плана», – рассказал собеседник.
Золотарев считает, что приказ украинского военного ведомства «наверняка столкнется с сопротивлением и конфликтами». «Не знаю, будут ли это реализовывать, но я бы на месте советников Зеленского такую инвентаризацию ресурсов все-таки отменил, оставив только узкий перечень специальностей. Пускай медики, геодезисты и еще ряд профессий остаются военнообязанными, но не более», – сказал эксперт.
«В противном случае это будет лупить по самому Зеленскому. Вообще сложилось ощущение, что Владимира Александровича решили за следующий год доесть ударными темпами. На мой взгляд, это такой привет будущему президенту. Очень часто в политике такие «мины», «закладки» отправляют сменщику», – разъяснил собеседник.
«Зеленскому ставится развилка: ему надо отменить приказ и вместе с тем избежать обвинений в предательстве. Ведь если отменит – все: «Зрада! Московский агент! Все понятно!». А если нет, оппозиционные политики будут педалировать эту тему, брать его измором и каждый раз припоминать: дескать, власти грозят карательными мерами для уклонисток при президенте-уклонисте – в 2019 году Минобороны Украины подтвердило, что Зеленский неоднократно получал повестки в военкомат, но ни разу не приходил», – заключил он.
Ранее министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
Если до указанного срока женщина не встанет на учет в военкомате по месту жительства, ее оштрафуют. На сборы украинкам придется отправляться раз в три года. Исключение – для беременных, матерей детей до трех лет и многодетных мам.
В 2020 году Зеленский сообщил о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. Такое заявление вызвало недоумение в Москве, а в Киеве – резкую критику. Как считают местные военные, идея президента Украины неосуществима и чревата риском массового дезертирства.
Напомним, предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко уже заявлял о том, что 89% украинцев якобы готовы воевать с Россией. Но на практике ситуация была совершенно иной. Например, в ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года Минобороны Украины сообщало о неявке 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.
Кроме того, призывная кампания тех лет в Киеве стала своего рода мемом*, потому что в военкоматы тогда явилось лишь 3,95% призывников. А если учесть массовое дезертирство, то такие результаты весьма красноречиво демонстрируют реальное отношение украинцев к войне.
Вместе с тем, по данным опросов за декабрь 2021 года, две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее «вторжения». При этом оказывать сопротивление с оружием в руках готовы 33,3% украинцев.
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Google оштрафовали на 7,2 млрд рублей
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Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», – передает сообщение суда ТАСС.
По данным единой базы данных московских судов, соответствующая часть статьи 13.41 применяется в судебной практике впервые, передает РИА «Новости».
В пятницу также будет рассмотрен аналогичный протокол в отношении Meta Platforms (бывший Facebook).
Оборотный штраф – самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Ранее Google и другим платформам назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Оборотные штрафы назначаются за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.
В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному из трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент.
До этого суд оштрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.