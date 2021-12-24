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Качиньский усмотрел в желании Германии федерализировать ЕС признаки «Четвертого рейха»
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Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о наличии признаков строительства «Четвертого рейха» в желании Германии федерализировать Евросоюз.
Он прокомментировал часть коалиционного соглашения ФРГ, где идет речь о желании расширить ЕС в «федеральное европейское государство».
Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что есть страны, которые «не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС», передает Euronews.
При этом политик пояснил, что термин «Четвертый немецкий рейх» не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому», то есть к Священной Римской империи.
«Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», – сказал Качиньский.
Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 год, в которую входили земли Центральной Европы, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии. Второй рейх – Германская империя, провозглашенная в 1871 году и павшая в 1918 году. Третий – нацистская Германия с 1933 по 1945 год.
Напомним, 8 декабря правительство канцлера Олафа Шольца (СПДГ) было приведено к присяге. Напомним, три партии образовали правящую коалицию, таким образом в правительство вошли представители Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/Зеленых» и Свободной демократической партии.
Россия не увидела смысла в обсуждении контракта на транзит газа через Украину
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Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что поставки газа в Европу – вопрос исключительно коммерческий. Переговоры о транзите имеет смысл вести, «когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», добавил он, отметив, что «тема транспортировки в данном случае вторична».
В МИДе также указали, что «нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года». Полищук заявил, что «постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», передает РИА «Новости».
Напомним, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил, что Россия зимой может прекратить транзит газа через Украину. По его словам, физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее.
Bloomberg: Покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты
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Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как пишет «Коммерсант», информацию о том, что Газпром выполнил обязательства на год, агентству подтвердили два покупателя из Германии.
Обычно Газпром и его клиенты устанавливают минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле. Если этот объем превышен, платить приходится больше – по преобладающей рыночной цене. Осенью она сильно выросла, а в декабре на фоне ожидания холодной зимы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.
Как рассказали Bloomberg в Uniper SE и RWE AG, немецких энергетических компаниях, покупающих газ у Газпрома, на этот год поставщик свои обязательства выполнил в полном объеме.
Ранее Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на пятницу. В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
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Экс-офицер СБУ рассказал о работе британской ЧВК на Украине
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Частная военная компания из Великобритании охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Прозоров со ссылкой на собственные источники сказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве». По его словам, на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона», передает РИА «Новости».
В создании базы участвуют британские специалисты по строительству и логистике. Охрану авиабортов и грузов осуществляют бойцы британской ЧВК, базирующиеся в гостинице «Александровская» в Николаеве.
Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М». В 2019 году он сообщил о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы. В июле 2021 года он заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.
В понедельник Киев заявил, что базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики.
США увязали переговоры с Россией по гарантиям безопасности с Украиной
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Наиболее эффективными переговоры с Россией по гарантиям безопасности станут в случае деэскалации на границе с Украиной, заявил посол США в России Джон Салливан.
Салливан заявил, что «деэскалация» подразумевает отвод российских войск от украинской границы. Кроме того, он отметил «определенные позитивные сдвиги в рамках Трехсторонней контактной группы» по Донбассу. Посол выразил надежду, что «будет достигнута договоренность о прекращении огня» в Донбассе, которая «будет сопровождаться деэскалацией по другую сторону границы, где российская сторона мобилизовала войска», пишет «Коммерсант».
«Да, понимаю, это российская территория, но это территория России, граничащая с суверенной страной, и это очень угрожает этой стране», – сказал он, добавив, что США, НАТО и ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг Украины. По его словам, «деэскалация и дипломатия должны идти рука об руку», передает ТАСС.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Неделю назад МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
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Экс-офицер СБУ описал возможный сценарий провокации с химоружием в Донбассе
Целью для украинской провокации с химическим оружием в Донбассе может стать место массового скопления людей, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«По поводу возможных провокаций с химическим оружием на Украине. Мое мнение однозначное: такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», – заявил РИА «Новости» Прозоров.
По его прогнозу, западные и украинские СМИ «сразу же обвинят в диверсии Россию и ДНР-ЛНР, найдут кого-то, якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР». На самом деле для подобных вещей «выгоднее использовать наемников», считает экс-подполковник СБУ.
«В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства», – объяснил он. Он отметил, что опыт у западных спецслужб «в организации подобных провокаций богатый». «Вспомните хотя бы Сирию и провокации «Белых касок», – напомнил Прозоров.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности».
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Дробницкий указал на переход США в отношениях с Россией к «дипломатии раздражения»
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США понимают, что предложения Москвы по безопасности – это декларация планов России, поэтому хотят вести диалог в закрытом режиме, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее посол США в Москве Джон Салливан призвал к непубличной дипломатии между Москвой и Вашингтоном.
«У властей США вызвала раздражение именно открытая публикация российским МИДом предложений по диалогу, касающемуся безопасности. В случае, если Москва не пойдет на уступки по какому-то из пунктов, Байден вряд ли сможет выйти из этой истории победителем в глазах общественности», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
При этом, по его словам, Вашингтон понимает, что предложения России – это скорее не предложения, а фиксация планов Москвы, которые так или иначе будут реализованы.
«Также в США осознают, что их конкуренция с Россией на множестве международных плацдармов неизбежна. При этом в Белом доме отдают отчет в том, что рано или поздно США уйдут с Украины, как и ранее ушли из Афганистана. И это будет выглядеть как проигрыш Москве», – добавил эксперт.
В то же время США не могут вообще не идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет расценено как уступка давлению Москвы. «Кроме того, общественность и влиятельные политические круги в США скажут, что отказ Вашингтона от диалога с Москвой спровоцировал Россию на решительные действия в Восточной Европе», – добавил Дробницкий.
В итоге получается, что у Белого дома сейчас цугцванг, отметил политолог. «Команда Байдена пока не знает, что делать, а потому тянет время вот такими заявлениями посла Салливана, которые не имеют смысловой наполненности. Это можно назвать «дипломатией раздражения», – резюмировал американист.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что на переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО.
Салливан также сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
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Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Китае оценили ежегодную пресс-конференцию Путина
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Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о КНР и расширении НАТО на восток.
Газета Global Times отметила жесткую позицию Путина по вопросу расширения военного присутствия Соединенных Штатов у границ России, подчеркнув, что Китай, который сталкивается с таким же вызовом, должен придерживаться такой же твердой позиции, как и Москва, передает РИА «Новости».
«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», – говорится в статье, посвященной пресс-конференции.
Газета China Youth Daily пишет, что в ходе пресс-конференции российский президент четко обозначил «красные линии», которые страны Запада не должны пересекать.
Особое внимание Global Times также уделила словам президента о Китае: «Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России».
Новостной портал «Чжунго синьвэнван» отмечает, что российский лидер много раз упоминал Китай в ходе пресс-конференции, а слова Путина о КНР демонстрируют «истинные отношения всестороннего стратегического партнерства».
Китайские СМИ также уделили особое внимание тому факту, что пресс-конференция президента длилась почти четыре часа, за которые Путин ответил на 55 вопросов журналистов.
Напомним, на пресс-конференции Путин высоко оценил отношения России и Китая, а также назвал ошибочной политику Запада по сдерживанию Москвы и Пекина.
США отказались идти на компромисс с Москвой по НАТО
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На переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
Салливан сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
США и их союзники хотят без промедления начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности, но нельзя предсказать, сколько продлится такой диалог, заявил Салливан, заверив, что США «не стремятся замедлить этот процесс». Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более что один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
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«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам», – сказал он, добавив, что США «не собираются поступаться принципами и ценностями».
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
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Лавров предсказал полномасштабный конфликт в Европе при втягивании Киева в НАТО
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Курс на втягивание Украины в Североатлантический альянс с возможностью появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает угрозы безопасности России, провоцируя военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между Россией и Боснией и Герцеговиной, что «курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», передает ТАСС.
Комментируя тезис о Боснии и Герцеговине как «жертве российско-американского противостояния», министр указал, что Россия не решает свои задачи за счет чьих-либо интересов и не ставит партнеров перед абсолютно ложным выбором «или с нами, или против нас».
«Наша принципиальная позиция хорошо известна – региональным проблемам нужны региональные решения на основе инклюзивного диалога и учета позиций всех заинтересованных сторон. При этом должен отметить, что в последнее время Вашингтон избегает обсуждения с нами не только БиГ, но и балканской темы как таковой. Надеемся, что у администрации (президента США Джо) Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния», – сказал он.
Лавров напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что «на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», и «полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов».
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс якобы никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России.
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Горбачев объяснил истоки идеи расширения НАТО
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США после холодной войны решили строить новую империю, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Горбачев отметил, что распад СССР ослабил Россию, в результате «получили коллапс экономики, хаос». «Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?» – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, он подчеркнул «триумфаторские настроения на Западе, особенно в США», которым «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». «Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», – сказал Горбачев. По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».
Горбачев сказал, что в России сначала вяло реагировали, а потом решили «валить вину на Горбачева». Он отметил, что «Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению».
Однако Горбачев полагает, что «вернуться к этим идеям еще не поздно». «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», – сказал он.
Напомним, российский президент Владимир Путин говорил, что Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток. В ответ Горбачев заявил, что «в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно».
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Патриарх всего Востока благословил Россию на дело «защиты правды, мира и добра»
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Российская парламентская делегация встретилась с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X в Дамаске, сообщают информационные агентства.
В Дамаске в формате видеоконференции прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам проживания. В заседании приняли участие представители ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций. После окончания заседания делегация встретилась с Иоанном X, передает ТАСС.
Патриарх попросил передать российскому народу, что Россия делает «великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества». «И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире», – сказал он.
Патриарх напомнил, что в исторических книгах на арабском языке Россию «часто называют великой Россией». Он выступил за то, чтобы Россия «играла такую роль на международном уровне, на всех международных площадках», «способствовала торжеству правды».
Стороны обменялись подарками. Глава делегации, координатор думской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин преподнес патриарху икону Христа-Спасителя. В ответ российской стороне подарили выполненное вручную изображение известной в Сирии колокольни, к строительству которой в 19 веке приложили руку русские мастера.
Напомним, президент мусульманской Сирии Башар Асад заявлял, что в его стране могут готовить удар по антиохийскому патриарху Иоанну X, поддержавшему Москву в конфликте вокруг украинского раскола. Антиохийская православная церковь – третья в православном «табеле о рангах».
Путин заявил о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»
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Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил, что в пятницу утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли успешно.
«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
«Это большое событие в жизни страны. И существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности», – добавил президент.
После своего поздравления президент России добавил, что намерен позвонить министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.
Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившейся на полигоне в Архангельской области.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
В России оценили активность военных специалистов Британии на юге Украины
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«Британские специалисты помогают Украине создавать на ее территории военные объекты, которые в дальнейшем могут быть использованы силами НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее экс-офицер СБУ Василий Прозоров рассказал о «плотно обживающих юг Украины» британцах.
«Их роль, прежде всего, сводится к содействию в укреплении силовых структур Украины. Сотрудничество в этой сфере началось после встречи Зеленского с директором Секретной разведслужбы Британии Ричардом Муром», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, на встрече, которая состоялась еще в прошлом году, был достигнут ряд договоренностей. По ним сейчас идет работа в двух направлениях. «Во-первых, британцы помогают Киеву получить интересную для него информацию о России. Во-вторых, британские военные специалисты оказывают инфраструктурную поддержку в создании ряда военных объектов на Украине. Возможно, в дальнейшем на них будут базироваться силы НАТО», – допустил собеседник.
«Но речь не идет о развертывании британцами военной базы, – подчеркнул он. – Ее создание подразумевает наличие соответствующих межправительственных соглашений. У базы есть свой особый статус, как у посольства».
«Формально на Украине пока нет иностранных баз, – продолжил Коротченко. – Британцы помогают в создании именно военных объектов – они же объекты военного назначения или инфраструктуры, которые в перспективе могут быть переформатированы и в другом варианте использованы».
Собеседник призвал не преувеличивать роль Лондона в усилении напряженности вокруг Украины. «Шапками никого закидывать не надо: если угодно, войну на Украине разжигает действующая власть. Она успешно с этим справляется, причем как минимум с 2014 года», – заключил эксперт.
Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.
Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Google оштрафовали на 7,2 млрд рублей
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Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», – передает сообщение суда ТАСС.
По данным единой базы данных московских судов, соответствующая часть статьи 13.41 применяется в судебной практике впервые, передает РИА «Новости».
В пятницу также будет рассмотрен аналогичный протокол в отношении Meta Platforms (бывший Facebook).
Оборотный штраф – самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Ранее Google и другим платформам назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Оборотные штрафы назначаются за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.
В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному из трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент.
До этого суд оштрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.
В Киеве возмутились образом вороватых и жадных украинцев в сериале Netflix
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Образ украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix выглядит «карикатурным» и «оскорбительным», заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции «Нетфликсу», – написал он в своем телеграм-канале.
Согласно сюжету, одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы сценария придали ее образу не самые приятные черты характера. Так, в одной из серий Петра учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина. После чего американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи. На это украинка отвечает, что не может этого сделать, так как боится, что ее депортируют из страны.
Ткаченко отметил, что Netflix хорошо знаком с Украиной и «мог бы не допускать подобных ошибок». Кроме того, министр отметил, что в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов, передает РИА «Новости».
Украинская блогер Евгения Гаврилко тоже выразила недовольство тем, как на Западе показали ее соотечественницу.«Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения», – передает «Газета.ру» ее слова, отмечая, как блогер недовольна, что украинку выставили женщиной без вкуса, глупой и склонной к воровству.
Ранее солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова решила добиться от Netflix компенсации в 10 млн рублей за использование песни «Прекрасное далеко». Артистка считает, что были нарушены ее смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Она также требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, заявил замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадим Вишняков. При этом он утверждает, что фонограмма песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница» не использовалась.
Позднее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы». Спортсменку возмутили два эпизода: во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии, во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин.
На самом деле Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.