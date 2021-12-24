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Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо
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Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо.
«По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.
Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже.
«А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин.
Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Россия не увидела смысла в обсуждении контракта на транзит газа через Украину
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Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что поставки газа в Европу – вопрос исключительно коммерческий. Переговоры о транзите имеет смысл вести, «когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», добавил он, отметив, что «тема транспортировки в данном случае вторична».
В МИДе также указали, что «нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года». Полищук заявил, что «постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», передает РИА «Новости».
Напомним, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил, что Россия зимой может прекратить транзит газа через Украину. По его словам, физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее.
Эксперт: Украинский реверс влияет на рост цен на газ в Европе
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«Киев уверяет, что он не использует российский газ, хотя на самом деле закупает его реверсом. Президент обратил внимание на то, что такая схема может влиять на рост цен», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя слова Путина о том, что газ в Европе дорожает из-за реверсной схемы продажи газа из Германии на Украину.
«Общеизвестно, что Украина получает газ по виртуальному реверсу и – в небольшом объеме – по физическому реверсу. По документам газ – как будто европейский, на самом деле – российский. Кстати, Украине он обходится очень дорого, потому что приходится покупать его по цене, близкой к биржевым индикаторам. В эту цену также входят стоимость транспортировки, налоги и так далее», – рассказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Думаю, президент обратил внимание именно на разрыв между заявлениями Украины о том, что она «не использует российский газ» и тем, что происходит на самом деле. Более того, подобная практика тоже влияет на цены», – уточнил эксперт. В этой связи он напомнил, что газопровод «Ямал – Европа» уже несколько дней не работает в своем обычном режиме. «Главная причина? Нет достаточного количества заявок со стороны покупателей из-за очень высоких цен. Компании ждут, когда цены на газ спадут, что в данных условиях благоразумно», – пояснил собеседник.
«Тем не менее, на то время, пока поставки через этот газопровод прекратились, Польша уже не может использовать виртуальный реверс и начинает прокачивать его себе физически. Условно говоря, есть некая энергетическая компания в Германии, которая хочет продать свободные объемы газа. Покупателем выступает Польша или Украина. Если часть газа ушла на Украину, то для трейдера это могло стать дополнительным аргументом для общего повышения стоимости голубого топлива», – объяснил Митрахович.
«То, что нельзя одновременно качать газ физическим реверсом через Польшу на Украину и аверсом из России в Германию – это тоже верно. В отличие от Украины, по которой проложено несколько труб, из Польши в Германию ведет всего одна. Соответственно, если газ физически пошел с Запада на Восток, то вы не можете в одной трубе столкнуть два противоположных потока. Путин обращает внимание на то, что если реверс идет из Польшу на Украину, то качать его аверсом в Германию просто невозможно», – детализировал эксперт.
«У Газпрома есть определенные контрактные обязательства, которые он выполняет. В противном случае компания получила бы не только устные обвинения со стороны Запада, но и реальный иск в суд и проиграла бы его. Но пока у Газпрома есть возможность выполнить все контрактные обязательства даже без прокачки газа через «Ямал – Европу», – указал собеседник.
«Однако, думаю, это все-таки разговор про текущий день. Вряд ли можно сказать, что эта ситуация привела бы к заметному росту цен на газ. Есть гораздо более фундаментальные вещи, которые привели к энергокризису в Европе: куча ошибок руководства ЕС, из-за которых газ стал стоить совершенно неадекватных денег. Все, что выше 400-500 долларов за тысячу кубометров газа – это суперколоссальная стоимость», – заключил Митрахович.
В четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе. «Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен. По словам президента, Газпром повысил поставки в ФРГ на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
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«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте. «Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – риторически спросил Путин. Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент допустил, что часть газа власти западных стран направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Bloomberg: Покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты
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Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как пишет «Коммерсант», информацию о том, что Газпром выполнил обязательства на год, агентству подтвердили два покупателя из Германии.
Обычно Газпром и его клиенты устанавливают минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле. Если этот объем превышен, платить приходится больше – по преобладающей рыночной цене. Осенью она сильно выросла, а в декабре на фоне ожидания холодной зимы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.
Как рассказали Bloomberg в Uniper SE и RWE AG, немецких энергетических компаниях, покупающих газ у Газпрома, на этот год поставщик свои обязательства выполнил в полном объеме.
Ранее Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на пятницу. В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
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Газпром вновь не забронировал мощности «Ямал – Европа» для транзита газа
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Газпром уже четвертый день подряд не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу на регулярной сессии суточного аукциона, это следует из результатов аукциона на платформе GSA Platform.
В ходе аукциона предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющийся одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Но этого не сделали, так как предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Получилось так, что Газпром уже четвертый день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямал – Европа».
Газпром ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь.
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и Газпрома, что Газпром второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту – Ямал – Европа. <...> Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – объяснил Путин.
Газпром назвал сроки заполнения второй нитки «Северного потока – 2»
Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Первая нитка «Северного потока – 2» уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
По его словам, хотя у компании и есть надежные финансовые партнеры из-за рубежа, Россия самостоятельно его построила, причем сделала это в непростых условиях и под давлением. Тем не менее, отметил он, у компании никогда не было никаких сомнений в том, что газопровод будет построен.
«В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту – от морского газопровода «Турецкий поток». Введены газотранспортные мощности на суше – в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через «Турецкий поток» газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран», – добавил Миллер.
Также он отметил, что Греция благодаря этому газопроводу по итогам года импортирует исторический максимум российского газа.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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Западные СМИ: Путин послал сигнал умиротворения
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Западные СМИ написали про президента России Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, назвав его «хорошим тактиком», который умеет держать Запад в неведении о своих намерениях.
Отмечается, что особо западные СМИ интересовали комментарии Путина о ситуации вокруг Украины и про отношения с Западом, которые резко осложнились в последнее время. Как пишет французская газета Figaro, заявления президента России были «на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни». Газета называет Путина «хорошим тактиком», который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Однако, по мнению газеты, эта дипломатия «не исключает» внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации, передает РИА «Новости».
Как отметила другая французская газета Libération, президент послал «сигнал умиротворения» вокруг ситуации на Украине. При этом он напомнил, что Россия готова «защищаться всеми способами при малейшей угрозе безопасности».
А немецкий журнал Spiegel пишет, что тон Путина был «примирительным».
Как отмечает New York Times, Путин вновь показал, что может «контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях».
Британская газета Financial Times в свою очередь добавляет, что российский лидер ясно дал понять, что он рассматривает Украину как экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший после распада СССР.
При этом многие иностранные СМИ обратили внимание на то, что Путин выразил разочарование отношениями между Россией и Западом. Так, испанская газета Pais пишет, что российский президент обвинил Запад в разжигании напряженности и работе, направленной на то, чтобы Россия «разрушилась изнутри». А другое испанское издание Mundo отмечает, что Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России».
Кроме того, немецкое издание Handelsblatt добавляет, что о внешнеполитических вопросах Путин говорил наиболее эмоционально. По мнению газеты, президент выразил разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули». В то же время издание добавляет, что Путин похвалил реакцию Вашингтона на российские предложения по безопасности, выразил удовлетворение тем, что Россия получила заверения о проведении переговоров в начале года.
Французское издание Figaro пишет, что на данном этапе конфронтация между Россией и Западом маловероятна, однако ее угроза может возникнуть через несколько недель, если переговоры не приведут к значительным результатам.
А швейцарская Tagesanzeiger выразила мнение, что вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон».
Также некоторые иностранные СМИ отметили, что угрозы Запада ввести санкции против России не работают. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Россия «не подала ни одного признака» того, что экономические меры могут стать для нее «сдерживающим фактором». «Экономическое наказание не остановит Россию», – приводятся в статье слова бывшего директора Совета национальной безопасности по делам России Джеффри Эдмондса. По его мнению, никакие санкции «не компенсируют Москве смертельную угрозу», исходящую от вооруженных сил США, «развернутых у российских границ».
При этом, по мнению американской газеты New York Times, пресс-конференция показала, что Кремль создает образ Путина как «хорошего царя», который контролирует местных чиновников и управляет самой большой страной в мире. Издание утверждает, что пресс-конференция продемонстрировала авторитет и стойкость Путина, который отвечал на самые разные вопросы, в том числе про Деда Мороза и «культуру отмены».
А Libération пишет, что Путин хотел быть одновременно «твердым и великодушным». По оценке газеты, в ходе пресс-конференции российский президент брал то более «патерналистский и обнадеживающий тон», когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, то «более резкий», когда отвечал «западным партнерам».
Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы. Путин в целом остался доволен прошедшей большой пресс-конференцией.
Газета ВЗГЛЯД определила пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина.
Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
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Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на пятницу
Газпром во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.
Газпром продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. При этом в первой половине декабря компания бронировала по 31,4 млн кубометров, передает РИА «Новости».
В Газпроме сообщали, комментируя динамику поставок по «Ямалу – Европе», что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок, как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
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Отбор газа из ПХГ Европы сохранился на рекордном уровне
В среду отбор газа из подземных хранилищ Европы показал рекордный уровень для 22 декабря за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Отбор газа в 775,5 млн кубометров является максимальным с начала нынешнего отопительного сезона в Европе. Общая наполненность европейских ПХГ накануне снизилась до 57,5% (около 62 млрд кубометров), передает ТАСС.
Во вторник отбор газа стал рекордным для 21 декабря. Напомним, цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1600 долларов за 1 тыс. кубометров. 21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов.
Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Цена газа в Европе опустилась ниже 1450 долларов
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу упала на 7% до отметки ниже 1450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понизилась до 1441 доллара за тысячу кубометров, или 123 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%.
Ранее стало известно, что покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты.
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Депутат: Путин лично настоял на либеральной формуле закона об иноагентах в России
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«Когда в России начали разработку закона об иноагентах, именно Путин дал четкий сигнал, что его нужно сделать либеральнее американского аналога» – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее, выступая на большой пресс-конференции, президент Путин рассказал об отличиях российского и американского вариантов закона об иностранных агентах.
«Открою маленькую тайну: где-то в 2012 году, когда у нас пошли первые обсуждения этого закона, было много желающих скопировать опыт Штатов, сделать просто кальку по американскому образцу. То есть предполагалось, что у нас тоже будут запрещать иноагентам работать, открывать в их отношении уголовное преследование», – рассказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«И никто иной как Путин, указал, что считает такой подход неправильным, что цель должна быть иной, не связанной с запретами и «уголовкой». В результате в России была принята более либеральная формула этого закона», – отметил собеседник.
По словам Морозова, российский вариант закона предполагает «окрашивание» организации, политическую работу которой финансируют из-за границы. «Если ты заботишься о собаках и тебе поступают зарубежные средства – это твое дело, тебя не тронут», – пояснил парламентарий.
«Но в случае, если ты открыто занимаешься политикой и получаешь иностранные деньги, ты просто должен это финансирование указывать и действовать в особом режиме, – добавил Морозов. – Конечно, для таких иноагентов действуют более строгие нормы отчетности. Говорят, что очень накладно каждый раз снабжать информацию лейблом «иноагент». Это действительно усложняет работу, но уж точно не означает ее запрета».
Морозов напомнил, что в России организации-иноагенты благополучно продолжают работу. «Левада-центр*», движение «Голос» (признано иноагентом), издание «Медуза**» и другие. Все они просто «окрашены», не более того», – заключил депутат.
В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции журналист BBC спросил президента Владимира Путина о том, почему в России растет число СМИ-иноагентов. Большинство из них попали в реестр всего за полгода, обратил внимание работник прессы.
В ответ Путин отметил, что в России, как и в США, где еще с 30-х годов действует аналогичный закон, меньше одного процента таких организаций. «Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%», – указал глава государства.
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«А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – разъяснил глава государства.
Сенатор: Путин четко подтвердил, что социальные программы не будут свернуты
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Президент на пресс-конференции обозначил, что Россия последовательно строит социальное государство, несмотря на непростой экономический климат в мировой экономике и санкции, которые сохраняются в отношении нашей страны, – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя основные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
«На большой пресс-конференции президента были озвучены очень серьезные установки – оживление экономики, вопросы удержания под контролем инфляции, поддержка бизнеса, деловой среды, поддержка граждан, поддержка семей с детьми», – перечислил замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, бывший эмиссар МИД России по правам человека.
«Президент обозначил, что мы последовательно строим социальное государство, и эта серьезная работа будет продолжена, – отметил сенатор. – Эта установка находится в контрасте с западными странами, которые в последние годы ушли от парадигмы социального государства – даже те страны, кто, собственно, следовал этой парадигме. Россия же идет в этом направлении, несмотря на непростой экономический климат в мировой экономике и санкции, которые сохраняются в отношении нашей страны. В конечном итоге, основная функция государства – это благополучие граждан, и президент об этом сказал».
Внешняя политика тоже рассматривается Владимиром Путиным как способ обеспечения благополучия граждан, подчеркнул политик. «Глава государства очень четко говорит о том, что интересы государства неотделимы от интересов граждан. Когда мы говорим о безопасности – это безопасность наших граждан. Когда мы говорим о неправомерности санкций и обеспечении экономических интересов нашей страны – это, в первую очередь, забота о благополучии граждан», – указал Долгов.
При этом президент полностью владеет вопросами внутренней повестки, что позволяет ему давать четкие установки правительству, конкретным чиновникам, законодателям по решению злободневных вопросов развития нашей страны, отметил сенатор.
В своем выступлении Путин уделил большое внимание вопросам жизни обычных российских семей и тому, как на них влияет обстановка в стране и мире, констатировал собеседник. «С одной стороны, президент согласился, что социальные расходы «разгоняют» инфляцию. Эту общемировую тенденцию мы наблюдаем и в других государствах. С другой стороны, Путин четко подтвердил, что социальные программы не будут свернуты, – подчеркнул Долгов. – Это принципиально важно, потому что речь идет о ежедневной жизни граждан, об их благополучии, особенно – благополучии семей с детьми».
«Президент абсолютно четко и правильно сказал, что у нашей большой страны – маленькое население. В интересах безопасности и процветания людей должно быть больше. Акцент на социальной поддержке продиктован также и заботой о демографии», – сказал сенатор.
Россия, как страна, защищающая традиционные общечеловеческие ценности, стала центром притяжения для людей, которые не приемлют отказа от них, отметил политик в выступлении президента. «Это очень последовательный акцент, который он делает на вопросах традиционных ценностей. При этом на Западе мы видим попытки построения трансгуманизма, «преодоления человеческой природы» которые, кстати, встречают отторжение в западном общественном мире», – отметил бывший дипломат. Россия движется в противоположном направлении, с доминированием гуманистических ценностей и ценностей семьи. И президент четко подтвердил, что этот курс не подлежит никакой ревизии, подчеркнул Долгов.
Хотя мы против дискриминации, у нас по Конституции не может быть противопоставления одних групп людей другим. При этом гуманистические основы нашего общества и культуры тоже находятся под защитой Конституции в свете тех поправок, которые были в нее внесены. Очень важно, что президент подтвердил, что этот курс будет полностью сохранен»,– отметил сенатор.
Установка на отсутствие дискриминации и заботу о правах граждан проявилась в ответах президента по теме вакцинации, поэтому его выступление имело по-настоящему успокаивающий характер и разрядило напряжение в обществе, заметил собеседник.
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«Президент подтвердил, что не надо разжигать страсти, увлекаться разговорами о каких-то штрафах для тех людей, которые не вакцинируются. Нужно спокойно убеждать, разъяснять важность борьбы с пандемией и ни в коем случае не дискриминировать граждан – рассказал сенатор. – Эта установка важна и для регионов, для губернаторов. Они находятся на переднем крае борьбы с пандемией. При этом, важность борьбы с вирусом – это несомненный приоритет, и президент это тоже подтвердил. Нужно больше объяснять, разъяснять и убеждать, это задача государства и врачей».
Пресс-конференция – не монолог, а диалог президента с обществом и СМИ, в первую очередь, региональными, отметил политик. «Я думаю, предстоящее Послание Федеральному собранию во многом вырастет, в том числе, из тех тем, которые поднимались сегодня журналистами – заявил сенатор. – А журналисты не придумывают эти темы, они берут злободневные вопросы, которые волнуют общество, в первую очередь, в регионах».
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«Президент постоянно говорит, что для него региональная пресса – это ценный источник сверки позиций, «сверки часов». Не только получение информации, но и первичное обсуждение тех путей, которые могут оказаться оптимальными решениями вопросов. Президент неоднократно говорил, что вся жизнь – в регионах: структуры федеральной власти должны иметь направляющую, контролирующую функцию, но при этом больше полномочий должно уходить регионам», – отметил Долгов.
В условиях пандемии меньше возможностей общаться вживую, поэтому президент уделяет большое внимание встречам с общественностью, отметил Константин Долгов: сейчас больше задействуется дистанционный формат, и в этом смысле пресс-конференции имеют очень важное значение.
В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Общение президента с журналистами продолжалось 3 часа 56 минут, за это время глава государства ответил на 55 вопросов. В том числе, Путин сообщил – российское руководство примет все меры, чтобы повышение пенсий проводилось по уровню фактической инфляции. Президент также напомнил о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, и подчеркнул, что у федерального бюджета – социальная направленность.
Глава государства также ответил на вопрос о том, что может помочь решить демографическую проблему в России. «Все наши действия нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми, – сказал президент. – Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы».
«Понимание того, что счастье и радость отцовства и материнства выше материального благополучия – это понимание должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей», – добавил Путин.
Президент высказался против преследования за отказ вакцинироваться от коронавируса, потому что люди, по его словам, должны понимать необходимость этой процедуры. «Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – заметил Путин.
Значительная часть вопросов президенту имела отношение к международной политике и к социальным явлениям, распространившимся в последнее время за рубежом. В частности, Путин ответил на вопрос о своем отношении к тому, как на Западе изменяются такие базовые понятия как пол и родительство.
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«Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл», – заметил президент. Путин отметил, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. «У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия», – подчеркнул Путин.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти главных темах пресс-конференции президента.
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В Британии оценили слова Путина о готовности к переговорам с Западом
Лондон приветствует заявление России о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, заявила главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», – приводит РИА «Новости» слова Трасс.
Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а «любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России».
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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