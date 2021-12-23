Газпром назвал сроки заполнения второй нитки «Северного потока – 2»

Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

«Первая нитка «Северного потока – 2» уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», – цитирует РИА «Новости» Миллера.

По его словам, хотя у компании и есть надежные финансовые партнеры из-за рубежа, Россия самостоятельно его построила, причем сделала это в непростых условиях и под давлением. Тем не менее, отметил он, у компании никогда не было никаких сомнений в том, что газопровод будет построен.

«В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту – от морского газопровода «Турецкий поток». Введены газотранспортные мощности на суше – в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через «Турецкий поток» газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран», – добавил Миллер.

Также он отметил, что Греция благодаря этому газопроводу по итогам года импортирует исторический максимум российского газа.

Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.

Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.

Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.

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