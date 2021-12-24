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Путин заявил о необходимости наращивать инновационный потенциал регионов
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Необходимо и дальше наращивать инновационный потенциал регионов России, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
«Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населенных пунктов в целом на основе современных технологических и экологических стандартов, широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни. В этой связи еще одна важнейшая тема нашей встречи – дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны», – передает его слова ТАСС.
Путин пояснил, что речь идет не только о создании новых знаний и технологий: «Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении, образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач».
Глава государства добавил, что развивать страну и регионы возможно только вместе с наукой, именно поэтому на протяжении последних двух десятилетий власти «последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах».
«В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ. При этом совместные задачи уже объединяют вузы, научные институты и компании из разных регионов. Такое сотрудничество будем поощрять и в будущем», – заключил президент.
Ранее Путин дал оценку состоянию экономики России в условиях пандемии.
Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Западные СМИ: Путин послал сигнал умиротворения
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Западные СМИ написали про президента России Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, назвав его «хорошим тактиком», который умеет держать Запад в неведении о своих намерениях.
Отмечается, что особо западные СМИ интересовали комментарии Путина о ситуации вокруг Украины и про отношения с Западом, которые резко осложнились в последнее время. Как пишет французская газета Figaro, заявления президента России были «на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни». Газета называет Путина «хорошим тактиком», который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Однако, по мнению газеты, эта дипломатия «не исключает» внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации, передает РИА «Новости».
Как отметила другая французская газета Libération, президент послал «сигнал умиротворения» вокруг ситуации на Украине. При этом он напомнил, что Россия готова «защищаться всеми способами при малейшей угрозе безопасности».
А немецкий журнал Spiegel пишет, что тон Путина был «примирительным».
Как отмечает New York Times, Путин вновь показал, что может «контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях».
Британская газета Financial Times в свою очередь добавляет, что российский лидер ясно дал понять, что он рассматривает Украину как экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший после распада СССР.
При этом многие иностранные СМИ обратили внимание на то, что Путин выразил разочарование отношениями между Россией и Западом. Так, испанская газета Pais пишет, что российский президент обвинил Запад в разжигании напряженности и работе, направленной на то, чтобы Россия «разрушилась изнутри». А другое испанское издание Mundo отмечает, что Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России».
Кроме того, немецкое издание Handelsblatt добавляет, что о внешнеполитических вопросах Путин говорил наиболее эмоционально. По мнению газеты, президент выразил разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули». В то же время издание добавляет, что Путин похвалил реакцию Вашингтона на российские предложения по безопасности, выразил удовлетворение тем, что Россия получила заверения о проведении переговоров в начале года.
Французское издание Figaro пишет, что на данном этапе конфронтация между Россией и Западом маловероятна, однако ее угроза может возникнуть через несколько недель, если переговоры не приведут к значительным результатам.
А швейцарская Tagesanzeiger выразила мнение, что вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон».
Также некоторые иностранные СМИ отметили, что угрозы Запада ввести санкции против России не работают. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Россия «не подала ни одного признака» того, что экономические меры могут стать для нее «сдерживающим фактором». «Экономическое наказание не остановит Россию», – приводятся в статье слова бывшего директора Совета национальной безопасности по делам России Джеффри Эдмондса. По его мнению, никакие санкции «не компенсируют Москве смертельную угрозу», исходящую от вооруженных сил США, «развернутых у российских границ».
При этом, по мнению американской газеты New York Times, пресс-конференция показала, что Кремль создает образ Путина как «хорошего царя», который контролирует местных чиновников и управляет самой большой страной в мире. Издание утверждает, что пресс-конференция продемонстрировала авторитет и стойкость Путина, который отвечал на самые разные вопросы, в том числе про Деда Мороза и «культуру отмены».
А Libération пишет, что Путин хотел быть одновременно «твердым и великодушным». По оценке газеты, в ходе пресс-конференции российский президент брал то более «патерналистский и обнадеживающий тон», когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, то «более резкий», когда отвечал «западным партнерам».
Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы. Путин в целом остался доволен прошедшей большой пресс-конференцией.
Газета ВЗГЛЯД определила пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина.
Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
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Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо
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Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо.
«По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.
Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже.
«А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин.
Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Депутат: Путин лично настоял на либеральной формуле закона об иноагентах в России
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«Когда в России начали разработку закона об иноагентах, именно Путин дал четкий сигнал, что его нужно сделать либеральнее американского аналога» – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее, выступая на большой пресс-конференции, президент Путин рассказал об отличиях российского и американского вариантов закона об иностранных агентах.
«Открою маленькую тайну: где-то в 2012 году, когда у нас пошли первые обсуждения этого закона, было много желающих скопировать опыт Штатов, сделать просто кальку по американскому образцу. То есть предполагалось, что у нас тоже будут запрещать иноагентам работать, открывать в их отношении уголовное преследование», – рассказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«И никто иной как Путин, указал, что считает такой подход неправильным, что цель должна быть иной, не связанной с запретами и «уголовкой». В результате в России была принята более либеральная формула этого закона», – отметил собеседник.
По словам Морозова, российский вариант закона предполагает «окрашивание» организации, политическую работу которой финансируют из-за границы. «Если ты заботишься о собаках и тебе поступают зарубежные средства – это твое дело, тебя не тронут», – пояснил парламентарий.
«Но в случае, если ты открыто занимаешься политикой и получаешь иностранные деньги, ты просто должен это финансирование указывать и действовать в особом режиме, – добавил Морозов. – Конечно, для таких иноагентов действуют более строгие нормы отчетности. Говорят, что очень накладно каждый раз снабжать информацию лейблом «иноагент». Это действительно усложняет работу, но уж точно не означает ее запрета».
Морозов напомнил, что в России организации-иноагенты благополучно продолжают работу. «Левада-центр*», движение «Голос» (признано иноагентом), издание «Медуза**» и другие. Все они просто «окрашены», не более того», – заключил депутат.
В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции журналист BBC спросил президента Владимира Путина о том, почему в России растет число СМИ-иноагентов. Большинство из них попали в реестр всего за полгода, обратил внимание работник прессы.
В ответ Путин отметил, что в России, как и в США, где еще с 30-х годов действует аналогичный закон, меньше одного процента таких организаций. «Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%», – указал глава государства.
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«А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – разъяснил глава государства.
Сенатор: Путин четко подтвердил, что социальные программы не будут свернуты
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Президент на пресс-конференции обозначил, что Россия последовательно строит социальное государство, несмотря на непростой экономический климат в мировой экономике и санкции, которые сохраняются в отношении нашей страны, – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя основные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
«На большой пресс-конференции президента были озвучены очень серьезные установки – оживление экономики, вопросы удержания под контролем инфляции, поддержка бизнеса, деловой среды, поддержка граждан, поддержка семей с детьми», – перечислил замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, бывший эмиссар МИД России по правам человека.
«Президент обозначил, что мы последовательно строим социальное государство, и эта серьезная работа будет продолжена, – отметил сенатор. – Эта установка находится в контрасте с западными странами, которые в последние годы ушли от парадигмы социального государства – даже те страны, кто, собственно, следовал этой парадигме. Россия же идет в этом направлении, несмотря на непростой экономический климат в мировой экономике и санкции, которые сохраняются в отношении нашей страны. В конечном итоге, основная функция государства – это благополучие граждан, и президент об этом сказал».
Внешняя политика тоже рассматривается Владимиром Путиным как способ обеспечения благополучия граждан, подчеркнул политик. «Глава государства очень четко говорит о том, что интересы государства неотделимы от интересов граждан. Когда мы говорим о безопасности – это безопасность наших граждан. Когда мы говорим о неправомерности санкций и обеспечении экономических интересов нашей страны – это, в первую очередь, забота о благополучии граждан», – указал Долгов.
При этом президент полностью владеет вопросами внутренней повестки, что позволяет ему давать четкие установки правительству, конкретным чиновникам, законодателям по решению злободневных вопросов развития нашей страны, отметил сенатор.
В своем выступлении Путин уделил большое внимание вопросам жизни обычных российских семей и тому, как на них влияет обстановка в стране и мире, констатировал собеседник. «С одной стороны, президент согласился, что социальные расходы «разгоняют» инфляцию. Эту общемировую тенденцию мы наблюдаем и в других государствах. С другой стороны, Путин четко подтвердил, что социальные программы не будут свернуты, – подчеркнул Долгов. – Это принципиально важно, потому что речь идет о ежедневной жизни граждан, об их благополучии, особенно – благополучии семей с детьми».
«Президент абсолютно четко и правильно сказал, что у нашей большой страны – маленькое население. В интересах безопасности и процветания людей должно быть больше. Акцент на социальной поддержке продиктован также и заботой о демографии», – сказал сенатор.
Россия, как страна, защищающая традиционные общечеловеческие ценности, стала центром притяжения для людей, которые не приемлют отказа от них, отметил политик в выступлении президента. «Это очень последовательный акцент, который он делает на вопросах традиционных ценностей. При этом на Западе мы видим попытки построения трансгуманизма, «преодоления человеческой природы» которые, кстати, встречают отторжение в западном общественном мире», – отметил бывший дипломат. Россия движется в противоположном направлении, с доминированием гуманистических ценностей и ценностей семьи. И президент четко подтвердил, что этот курс не подлежит никакой ревизии, подчеркнул Долгов.
Хотя мы против дискриминации, у нас по Конституции не может быть противопоставления одних групп людей другим. При этом гуманистические основы нашего общества и культуры тоже находятся под защитой Конституции в свете тех поправок, которые были в нее внесены. Очень важно, что президент подтвердил, что этот курс будет полностью сохранен»,– отметил сенатор.
Установка на отсутствие дискриминации и заботу о правах граждан проявилась в ответах президента по теме вакцинации, поэтому его выступление имело по-настоящему успокаивающий характер и разрядило напряжение в обществе, заметил собеседник.
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«Президент подтвердил, что не надо разжигать страсти, увлекаться разговорами о каких-то штрафах для тех людей, которые не вакцинируются. Нужно спокойно убеждать, разъяснять важность борьбы с пандемией и ни в коем случае не дискриминировать граждан – рассказал сенатор. – Эта установка важна и для регионов, для губернаторов. Они находятся на переднем крае борьбы с пандемией. При этом, важность борьбы с вирусом – это несомненный приоритет, и президент это тоже подтвердил. Нужно больше объяснять, разъяснять и убеждать, это задача государства и врачей».
Пресс-конференция – не монолог, а диалог президента с обществом и СМИ, в первую очередь, региональными, отметил политик. «Я думаю, предстоящее Послание Федеральному собранию во многом вырастет, в том числе, из тех тем, которые поднимались сегодня журналистами – заявил сенатор. – А журналисты не придумывают эти темы, они берут злободневные вопросы, которые волнуют общество, в первую очередь, в регионах».
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«Президент постоянно говорит, что для него региональная пресса – это ценный источник сверки позиций, «сверки часов». Не только получение информации, но и первичное обсуждение тех путей, которые могут оказаться оптимальными решениями вопросов. Президент неоднократно говорил, что вся жизнь – в регионах: структуры федеральной власти должны иметь направляющую, контролирующую функцию, но при этом больше полномочий должно уходить регионам», – отметил Долгов.
В условиях пандемии меньше возможностей общаться вживую, поэтому президент уделяет большое внимание встречам с общественностью, отметил Константин Долгов: сейчас больше задействуется дистанционный формат, и в этом смысле пресс-конференции имеют очень важное значение.
В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Общение президента с журналистами продолжалось 3 часа 56 минут, за это время глава государства ответил на 55 вопросов. В том числе, Путин сообщил – российское руководство примет все меры, чтобы повышение пенсий проводилось по уровню фактической инфляции. Президент также напомнил о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, и подчеркнул, что у федерального бюджета – социальная направленность.
Глава государства также ответил на вопрос о том, что может помочь решить демографическую проблему в России. «Все наши действия нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми, – сказал президент. – Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы».
«Понимание того, что счастье и радость отцовства и материнства выше материального благополучия – это понимание должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей», – добавил Путин.
Президент высказался против преследования за отказ вакцинироваться от коронавируса, потому что люди, по его словам, должны понимать необходимость этой процедуры. «Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – заметил Путин.
Значительная часть вопросов президенту имела отношение к международной политике и к социальным явлениям, распространившимся в последнее время за рубежом. В частности, Путин ответил на вопрос о своем отношении к тому, как на Западе изменяются такие базовые понятия как пол и родительство.
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«Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл», – заметил президент. Путин отметил, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. «У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия», – подчеркнул Путин.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти главных темах пресс-конференции президента.
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В Британии оценили слова Путина о готовности к переговорам с Западом
Лондон приветствует заявление России о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, заявила главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», – приводит РИА «Новости» слова Трасс.
Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а «любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России».
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Рейтинг доверия к Путину вырос почти до 67%
Показатель доверия к президенту России Владимиру Путину на этой неделе, когда прошла его пресс-конференция, составил 66,9%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности президента 23 декабря 2021 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 65,5%. Уровень доверия составил 66,9%», – говорится на сайте ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19 декабря составлял 60,5%, о своем доверии президенту заявляли 64,7% опрошенных.
«Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 38,8% (+0,5 п. п. за неделю) и 31,9% (-0,2 п. п. за неделю) соответственно», – сказано в сообщении.
Опрос проводился методом телефонного интервью, участие в нем в течение семи дней приняли 11,2 тыс. человек. Погрешность составляет 1%.
Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года.
Глава Минвостока рассказал о программе по снижению стоимости жилья в ДФО
Реализация программы «Дальневосточный квартал» и увеличение объемов строительства позволят снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину, заявил глава Минвостока Алексей Чекунков.
«Началась реализация программы поддержки проектов комплексной застройки – «Дальневосточный квартал». На большие участки земли будет распространен режим территории опережающего развития, что позволит повысить экономическую эффективность девелоперских проектов. Это, в свою очередь, в сочетании с увеличением объемов строительства направлено на снижение стоимости жилья для покупателей», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По его словам, согласно программе, за счет государственных средств подводится инфраструктура.
«Площадки смогут застроить компании, которые обеспечат максимальный процент жилья для социальных нужд, а также выдержат высокие стандарты качества. «Дальневосточный квартал» должен стать синонимом высокого качества городской среды. В новых жилых кварталах будут создаваться благоустроенные дворы, социальная инфраструктура, использоваться современные архитектурно-планировочные решения», – отметил Чекунков.
Также глава Минвостока отметил, что благодаря этой программе жилищные условия улучшили более 30,7 тыс. дальневосточников.
«Выданы займы на сумму более 120,6 млрд рублей. Всего подано 119,5 тыс.заявок на льготные кредиты. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,92 млн рублей. За 11 месяцев этого года на Дальнем Востоке введено в эксплуатацию 2,4 млн квадратных метров жилья. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 2,96 млн квадратных метров», – добавил Чекунков.
Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту – участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист из Владивостока рассказала, что в городе однокомнатная квартира стоит 8 млн рублей, а также спросила у президента про механизм сдерживания роста цен на жилье.
«Депопуляция происходит не только из-за того, что жилье дорожает. Дешевая ипотека действительно влияет на цены, но ввод 90 млн квадратных метров жилья – это все-таки позитивный момент. Дальний Восток требует особого подхода», – ответил Путин, перечисляя все то, что необходимо сделать в регионе.
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Депутат: Популизм вреден, когда дело касается пандемии и вакцинации
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«Президент абсолютно верно указал – нужно уважительно относиться к тем людям, которые сомневаются, вакцинироваться ли им. Но те политики, которые осознанно спекулируют на этом скепсисе, поступают бесчеловечно», – сказал газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комментируя слова Владимира Путина на большой пресс-конференции о спекулирующих на вакцинации политиках.
«Вакцинация в восемь раз снижает риск заболеть и примерно в 30 раз снижает риск умереть. Для меня, как для врача, отказ от вакцинации – дикость. Как можно выступать против того, что спасает жизнь?» – сказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов. По оценке собеседника, президент, выступая на большой пресс-конференции, предостерег от популистского подхода к вакцинации. «Популизм вообще вреден, когда дело касается пандемии и вакцинации, то популистские призывы некоторых политиков не прививаться просто смертельно опасны», – подчеркнул депутат.
«То возникают заявления о том, что вакцина якобы сырая, недоработанная, то нет результатов исследований препаратов – притом что все данные давно опубликованы. И при том, что наши вакцины признаны одними из лучших в мире, такие вбросы продолжаются постоянно», – констатировал Хубезов.
«При этом президент указал на то, что нужно уважительно относиться к тем людям, которые сомневаются, вакцинироваться ли им. Я совершенно с этим согласен. Не надо давить, надо терпеливо и уважительно разъяснять необходимость защититься от COVID-19», – подчеркнул глава думского комитета по охране здоровья.
«При этом бог судья тем, кто «хайпит» – пытается сделать себе политический капитал на эксплуатации скепсиса в отношении вакцин», – подчеркнул депутат. По словам собеседника, к сожалению, подобную линию поведения проводят некоторые представители КПРФ. «Если они считают и объявляют себя наследниками советской эпохи, то надо понимать – в СССР никто не спрашивал, хочет ли гражданин сделать прививку. Всех бы загнали и вакцинировали молча. Сейчас коммунисты заняли абсолютно противоположную позицию. Но когда от коронавируса умирают люди, это просто бесчеловечно», – говорит Хубезов.
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В четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин высказался против преследования за отказ вакцинироваться от коронавируса, потому что люди, по его словам, должны понимать необходимость этой процедуры. «Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – сказал президент.
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«В советское время никто не спрашивал: «шлеп-шлеп-шлеп» – все пошли, – вспомнил президент. – Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации – но это нечестная позиция». Ответственно относящиеся к избирателям должны занять принципиальную позицию, «а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации», сказал Путин.
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Стало известно о сроках восстановления работы ТЭЦ в Улан-Удэ после аварии
Горячее водоснабжение в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 будет полностью восстановлено в субботу, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. Вопрос о ситуации с ТЭЦ был задан на пресс-конференции Владимиру Путину.
«Завершить ремонтно-восстановительные работы и полностью восстановить горячее водоснабжение планируется 25 декабря», – приводит РИА «Новости» слова Чекунова.
Между тем, природоохранная прокуратура проводит проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.
«Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой незамедлительно с выездом на место организована проверка в целях оценки возможных экологических последствий, скоординирована работа контролирующих органов по осуществлению постоянного мониторинга состояния окружающей среды», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу.
Вопрос о ситуации на ТЭЦ в Улан-Удэ был задан на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, он пообещал лично разобраться с аварией.
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В Кремле прокомментировали данные о больной журналистке на встрече с Путиным
Утверждения о прошедшей на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина больной журналистке являются эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно (...) скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения, не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка», передает РИА «Новости».
Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева из информационно-делового портала «Область 45» после пресс-конференции опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Затем она сообщила, что у нее после конференции спала температура.
Затем она удалила эту информацию и объяснила, что почувствовала недомогание из-за волнения и недосыпа.
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Эксперт: В некоторые регионы проблематично добраться без пересадочных рейсов
«Для президента ежегодная пресс-конференция – это возможность получить информацию из регионов о важных проблемах. Он глубоко в курсе проблем страны, в том числе и в плане транспортной связности, очень важно, что глава государства обратил на это внимание», – рассказал газете ВЗГЛЯД член центрального штаба Народного фронта Денис Полунчуков.
«Что касается ситуации в Йошкар-Оле, о которой задали вопрос президенту и было дано поручение проработать вопрос о маршрутах железнодорожного транспорта, то там сложности и с авиасообщением. На сегодняшний день выполняются три рейса в неделю в Москву и два в Санкт-Петербург, летом самолеты летали в Сочи. Основная проблема в здании аэропорта и взлетно-посадочной полосе, которая не позволяет принимать современные лайнеры. Комплексная реконструкция должна начаться в следующем году, а завершиться – в 2024», – рассказал он.
По его словам, «создание удобных маршрутов, как авиа, так и железнодорожных, очень важно и для местных жителей, и для путешественников.
«Как можно говорить о развитии туризма, если в некоторые регионы проблематично добраться без пересадочных рейсов? В Великом Устюге уже несколько лет после реконструкции не могут принять аэропорт и открыть прямые перелеты. Мы уже получили ряд предложений, и этот список будет дополняться. О результатах того, что сделано и какие пути решения предлагает Минтранс, Народный фронт объявит в ноябре 2022 года, в день Народного Единства», - считает Полунчуков.
Напомним, большая пресс-конференция президента Владимира Путина в этом году продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. Мероприятие проходило в Центральном выставочном зале «Манеж». В этом году на пресс-конференцию президента было аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.
Китай поддержал слова Путина об отношениях двух стран
Власти КНР поддерживают заявление президента России Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и надеются, что благодаря совместным усилиям на высшем уровне в ближайшее время будут созданы новые стимулы для укрепления двустороннего стратегического партнерства, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Мы обратили внимание на позитивную оценку, которую недавно президент Путин дал китайско-российским отношениям, и поддерживаем подобное заявление. Надеюсь, что в ходе визита президента России в КНР будут созданы новые стимулы для развития китайско-российских отношений стратегического партнерства в новую эпоху», – заявил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о комментариях китайской стороны по поводу выступления российского лидера на ежегодной пресс-конференции.
Напомним, на пресс-конференции Путин высоко оценил отношения России и Китая, а также назвал ошибочной политику Запада по сдерживанию Москвы и Пекина.