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В Белоруссии завели уголовные дела в отношении задержаных по подозрению в терроризме
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В Белоруссии задержали нескольких подозреваемых в создании террористической организации и проведении актов терроризма, заведены уголовные дела, сообщают белорусские СМИ.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней» и четыре дела по статье «Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля», сообщило агентство БелТА в своем Telegram-канале.
Всего по этим статьям подозреваются шесть человек, двух разыскивают для задержания, поскольку они выехали за пределы страны.
Отмечается, что группу подозревают в повреждении шин автомобиля судье и обливании кузова автомобиля красной краской. Также они, по версии следствия, повредили машину администратора одного из Telegram-каналов и корреспондента газеты «СБ. Беларусь сегодня», повредили окна в квартире заместителя начальника отдела прокуратуры Минска и окна одной из жительниц города.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщал, что в 2021 году оппозиция действующей в Белоруссии власти предпринимала 10 попыток совершения террористических актов.
Летом Лукашенко сообщал, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер.
В сентябре в Белоруссии задержали троих подозреваемых в организации и проведении терактов в Могилевской области в августе и сентябре.
Эксперт сказал, как следует наказать Литву за угрозу безопасности Калининграда
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Если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов выразил беспокойство инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии.
«Литву в этой истории не интересует Калининград, но кризис в белорусско-литовских отношениях может действительно задеть российский регион. Если Вильнюс запретит перемещение по Литве всех белорусских товаров, чтобы соблюсти режим санкций против Минска, то это ударит и по Калининградской области», – пояснил калининградский политолог, шеф-редактор портала RuBaltic Александр Носович.
Основные белорусские товары на калининградском рынке – это молочные продукты, разнообразные мясные изделия и стройматериалы, напомнил эксперт. Он добавил, что после 2014 года Белоруссия во многом заместила для Калининграда те поставки из Евросоюза, которые попали под эмбарго.
«Конечно, нынешние угрозы Вильнюса активируют в регионе импортозамещающее производство. Стратегия развития Калининградской области предполагает продовольственную автономию как от «большой России», так и от других стран. Но тем не менее, если Литва активирует санкции в ближайшее время, то будет создана угроза продовольственной безопасности Калининградской области», – отметил собеседник.
По его словам, прекращение поставок стройматериалов повлечет остановку ряда строительных проектов, но это будет не столь критичным – у Калининграда сохранились свободные поставки из стран ЕС, например – из Польши.
«Федеральное правительство России обязано вмешаться в ситуацию. Необходимо дать понять Вильнюсу, что Москва создаст Литве такие проблемы, на фоне которых литовский разрыв с Китаем покажется чем-то незначительным», – добавил собеседник.
«Несмотря на депрессию в наших двусторонних политических отношениях, Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Литвы. Поэтому если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар», – резюмировал аналитик.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что инициатива Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии вызывает беспокойство, передает РИА «Новости». «Прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», – сказал он.
Губернатор добавил, что видит в возможном решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.
Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области – и Москва не оставит это без внимания. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.
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Россиянке Сапеге предъявили обвинение по семи статьям в Белоруссии
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В Белоруссии уголовное дело россиянки Софии Сапеги передали прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено обвинение по семи статьям, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
«Уголовное дело в отношении Софии Сапеги передано прокурору для направления в суд. В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что мера пресечения осталась прежней – домашний арест.
Главным следственным управлением ей предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса, среди которых возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков, препятствие работе журналистов и распространение личных данных.
Ранее сообщалось, что обвинение в окончательной редакции предъявлено российской гражданке Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии.
5 декабря стало известно, что дело задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что опрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке российского МИДа.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
В Госдуме поддержали кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии
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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании 22 декабря поддержал кандидатуру председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.
«Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Да, поддержали», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Сейчас дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов, который был назначен на этот пост в марте 2021 года.
С 2015 года Грызлов является представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Борис Грызлов родился 5 декабря 1950 года во Владивостоке. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по специальности «Радиотехника».
В октябре 1999 года возглавил Санкт-Петербургское региональное отделение движения «Единство». В декабре 1999 года избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации третьего созыва по федеральному списку движения «Единство», в январе 2000 года избран председателем фракции «Единство». В мае 2000 года избран председателем политсовета партии «Единство».
Занимал пост главы МВД. С 2002 года стал председателем Высшего совета партии «Единая Россия», а в декабре 2003 года был избран депутатом Госдумы.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат оценил версию о работе на КГБ
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Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко прокомментировал озвученные в СМИ предположения о том, что он является агентом белорусского КГБ.
«Хорошая шутка», – сказал Чечко. Он сообщил, что в Белоруссии обеспечен едой, его никто не бьет. Чечко также заявил, что остался бы в Белоруссии, если будет такая возможность: «Если жизнь как-то устроится, если я найду какую-то работу, почему бы и нет?». Он рассказал, что «работал когда-то сварщиком» и «разбирается в электричестве», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Чечко опроверг заявления польских СМИ о друзьях в Белоруссии, но признал, что у него «были проблемы с законом, связанные с мамой», и что он «лечился от алкогольной зависимости». «Просто они сейчас вытягивают все такого типа минимальные проблемы… Они же не скажут, что я герой, они скажут, что трус, преступник – все это они вытянут, все, что есть самое плохое по отношению ко», – заявил Чечко.
Он подтвердил заявления об убийствах польскими силовиками мигрантов и волонтеров. Также Чечко заявил, что участвовал в убийствах, поскольку его «заставляли». «От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там просто нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие. А утром человек вообще не был уверен в том, что он стрелял в людей. Если бы за мной не стояли с пистолетом, я бы вообще такое не совершал», – заверил он.
Напомним, военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов. Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
Обвиняемая в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании
Гражданка России София Сапега, которую обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко, сообщил отчим Сапеги Сергей Дудич.
«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь. Будем ждать», – передает ТАСС слова Дудича.
В понедельник Следственный комитет (СК) Белоруссии передал прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении Сапеги. Как сообщили в СК, в настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, мера пресечения осталась прежней – домашний арест.
В следственном ведомстве уточнили, что россиянка обвиняется в совершении «умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия», а также в «организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности».
Также Сапеге предъявлено обвинение в «организации воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением и повреждением имущества, распространением клеветнических и оглашением иных сведений», в «организации насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».
Кроме того, Сапега обвиняется в «организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких, в организации воспрепятствования в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста, принуждении его к отказу от распространения информации, совершенной с применением насилия, с угрозой его применения, уничтожением и повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста», а также в «умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекших причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина (потерпевшего)».
Ранее сообщалось, что обвинение в окончательной редакции предъявлено российской гражданке Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии.
5 декабря стало известно, что дело задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке российского МИДа.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
Сбежавшему из Польши в Белоруссию солдату предъявили обвинение в дезертирстве
Солдату, сбежавшему из Польши в Белоруссию, на родине предъявили обвинение в дезертирстве, сообщает польская генпрокуратура.
В сообщении ведомства говорится, что «Эмиль Ч., солдат, который на прошлой неделе сбежал за границу Польши, обвиняется в совершении преступления в виде дезертирства», передает РИА «Новости».
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов.
Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
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В Белоруссии задержали подозреваемого в терроризме россиянина
Гражданин России, проживающий в белорусском Гомеле, задержан белорусскими правоохранителями по подозрению в поджоге автомобиля сотрудника системы МВД и в проколе шин 39 троллейбусов из экстремистских побуждений.
В отношении мужчины возбуждено дело по факту акта терроризма, сообщил начальник управления КГБ по Гомельской области Александр Мельников.
«Недавний пример – задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника управления департамента исполнения наказаний по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта», – сказал Мельников в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с активом Гомельской области, передает РИА «Новости».
Мельников добавил, что в отношении мужчины расследуется уголовное дело. Также глава КГБ по Гомельской области отметил, что происходящее свидетельствует о радикализации отдельных лиц, являющихся сторонниками экстремистских Тelegram-сообществ.
Лукашенко: Польша на мигрантах тренировала своих солдат убивать
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Польские власти на беженцах могли готовить собственных военных к убийству мирных граждан в другой стране, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Вы заметили, он (беглый польский солдат Эмиль Чечко – прим. ВЗГЛЯД) говорил о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг, мигрантов, но и своих, поляков, которые помогали этим беженцам», – сказал Лукашенко.
Видео с выступлением белорусского лидера опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».
По его словам, этой операцией занимались специальные люди, не пограничники, одетые, как пограничники и представлявшиеся пограничниками.
«Людей готовят специально убивать. Вы думаете, только для того, чтобы в Польше убивать? Нет. Не хотелось бы очень, но это я ориентирую людей в погонах, чтобы мы учли этот фактор. Скорей всего, они готовили убивать чужих людей. В другом государстве. В каком? Поживем-увидим. Пусть попробуют», – заключил президент Белоруссии.
Военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов.
Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
Лукашенко сообщил о задержании нескольких человек за подготовку терактов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек скрылся, предположительно, в России.
«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью – вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые – мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», – сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области, сообщает РИА «Новости».
Ранее Лукашенко заявил, что в 2021 году оппозиция действующей в Белоруссии власти предпринимала 10 попыток совершения террористических актов.
В Кремле допустили возможность видеосаммита Путина и Байдена до конца года
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет», – передает ТАСС его слова.
При этом Песков добавил, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Вашингтона сейчас нет планов проведения новой встречи Путина и Байдена, что «он (Блинкен) же говорил про встречи».
При этом пресс-секретарь сообщил, что встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге готовится, также не исключена отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Действительно есть подготовка к личной встрече президентов», – сказал он.
Кроме того, на вопрос, возможна ли отдельная встреча Путина и Лукашенко, Песков ответил утвердительно: «может».
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В Белоруссии разрешили вакцинацию детей от COVID-19
Минздрав Белоруссии разрешил вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет против COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Для вакцинирования в настоящее предлагается китайская инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). «Прививочная компания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря 2021 года», – говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не вводить принудительную вакцинацию от коронавируса.
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Кремль спросили о защите находящихся под судом в Белоруссии россиянах
Россия делает все возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Белоруссии, эта работа ведется регулярно через загранпредставительство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом – это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наше загранпредставительство. Все, что можно, делается для защиты наших граждан», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, вызывает ли беспокойство в Кремле сложившаяся ситуация в Белоруссии, где под следствием и судом находятся несколько российских граждан, и ведутся ли на эту тему переговоры с союзным государством.
«Мы (с белорусской стороной) находимся в постоянном диалоге. Он носит регулярный рабочий характер», – добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее обвиняемая в Белоруссии россиянка София Сапега написала прошение о помиловании.
Путин объяснил важность достигнутых с Минском договоренностей по Союзному государству
Российской и белорусской сторонам удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
«У нас большой набор совместной работы для сближения экономик и придания им большей конкурентоспособности. Там не только роуминг, хотя это, конечно, должно стоять на повестке дня. У нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах: я имею в виду и свободное передвижение, положение на рынке труда и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений», – указал он.
На данный момент нужно синхронизировать налоговое и таможенное законодательство стран, это чрезвычайно важно для единообразного понимания последующих действий, способных дать максимальный результат, подчеркнул Путин.
«Вот это – на самом деле основные вещи. Фискальная политика и таможенная. Это был долгий и непростой процесс согласования позиций», – сказал глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его команда – непростые переговорщики, добавил Путин. Но стороны достигли понимания того, каким темпом необходимо двигаться в этом направлении.
В то же время он выразил уверенность, что россияне почувствуют на себе эффект от партнерства с Белоруссией. На текущий момент уровень интеграции Союзного государства гораздо ниже, чем в Евросоюзе.
«Я не говорю про единую валюту, это вопрос возможного будущего. Если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет. Нам сначала нужно синхронизировать наши законодательства в сфере экономики. И антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное. Мы обо всем этом договорились. Уверен, результаты будут»,– заключил Путин.
Следите за большой пресс-конференцией президента Владимира Путина в нашем Telegram-канале.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз.
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В Белоруссии выпустили опытную серию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
Первая опытная серия вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» выпущена в Белоруссии в рамках совместного проекта Минска и Москвы, сообщили в пресс-службе белорусского минздрава.
«Специалисты «Белмедпрепараты» выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта – выпуск вакцины «Спутник V» по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии» Спутник V» и «Спутник Лайт», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава Белоруссии.
По информации ведомства, в четверг эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию. «По планам – они будут заложены на исследования стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении», – добавили в министерстве.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».
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Мусульманские организации России помогли беженцам на границе Польши и Белоруссии
Российские мусульманские организации оказывают гуманитарную помощь мигрантам на границе Польши и Белоруссии, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
«Ситуация неблагополучная, и, насколько я знаю, и по линии российских религиозных организаций мусульманских принимаются определенные усилия по оказанию гуманитарной помощи. Насколько я знаю, они находятся в контакте с мусульманскими представителями Белоруссии», – передает РИА «Новости» слова Лукьянцева.
По его словам, западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.
«Нельзя забывать и о первопричинах этого (миграционного) кризиса, почему это все возникло. А первопричина этого всего – вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дестабилизация политической ситуации, политического режима, вмешательство во внутренние дела, дестабилизация региона. И в результате это естественно привело к появлению миграционных потоков. Люди эти стремятся попасть в те страны, которые приложили руку к дестабилизации ситуации. Поэтому, когда звучат определенные призывы к разделению «бремени», разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны прежде всего нести ответственность за разрешение данной проблемы», – сказал Лукьянцев.
Дипломат добавил, что некоторые из мигрантов все-таки возвращаются на родину, в том числе в Ирак, а некоторые говорят, что намерены добиваться своей цели и проникнуть на территорию Евросоюза, причем в качестве конечной цели они, как правило, называют Германию, поскольку там условия достаточно комфортные для лиц, которые ищут убежища. По его словам, та же Германия могла бы принять мигрантов, ведь речь идет о небольшой группе людей, но на это не пойдет Польша.
«Если посмотреть на цифры, говорить о каком-то масштабном, гигантском миграционном кризисе тут не приходится. Потому что миграционные потоки и количество людей, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, не сравнимы с тем, что было даже несколько лет назад, когда был пик миграционного кризиса. В то же время можно сказать, что нет единства позиций и в рамках самого Евросоюза. Если со стороны Германии следуют заявления, что они готовы были бы принять этих лиц, они не отказываются от этих слов, то позиция Польши прямо противоположная. Это, по сути, стало непреодолимой преградой на пути (мигрантов в ЕС)», – подчеркнул он.
По словам российского дипломата, прогнозировать развитие ситуации на границе Польши и Белоруссии сложно.
«Прогнозировать достаточно сложно, потому что в принципе отсутствует, как нам кажется, в данном случае главное – диалог между государствами ЕС, которые обвиняют Белоруссию и отчасти Россию в провоцировании этого кризиса. И, соответственно, нет никакого диалога с белорусской стороной, между Польшей и Белоруссией и ЕС, который выступает на стороне Польши. Они также не общаются с Белоруссией. Но без прямых контактов между ними решить эту проблему сложно», – сказал Лукьянцев.
Ранее военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов.
Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.