Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема пыток и недостойного обращения с людьми в местах лишения свободы происходит не только в России, это общемировая проблема.

Журналист Ксения Собчак задала вопрос про систему исправления наказания.

«Не видно тебя...» – заметил Путин.

«Ну я в красном специально», – ответила ему Собчак.

Она спросила про опубликованный в Сети видеоархив пыток, где фигурирует имя одного из генералов, который недавно получил повышение. По словам Собчак, есть указания на его причастность к пыткам.

Собчак поинтересовалась, согласен ли Путин, что пытки в российских колониях носят системный характер?

«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите – там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира», – ответил президент, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что «мы говорим о развитии пенитенциарной системы. «Кресты», Ленинградская область – построили же новое здание. Это нужно делать. Даже внешние условия содержания имеют значение».

На вопрос о присвоения звания главе Иркутского УФСИН Путин подчеркнул, что при подписании таких документов опирается на информацию из разных источников.

«На какую информацию я опираюсь. На информацию, поступающую из разных источников. Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую – хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников», – сказал Путин.

По его словам, важно опираться на данные следствия. Говоря о расследовании пыток в системе ФСИН он подчеркнул, что по архиву возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка подозреваемых сотрудников уволены.

«Нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия – 17 уголовных дел возбуждено, и они (СК) расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела», – сказал президент, отвечая на вопрос Собчак. Путин отметил, что дела о пытках в колониях «нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны».

Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями.

«Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны», – сказал Путин. Президент добавил, что в этом случае удастся добиться положительного результата.

Также, по его словам, при расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций.

Он подчеркнул, что «это наши граждане, будем вместе добиваться улучшения ситуации».

«Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему», – заключил президент.

Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.

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