Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о возможном сокращении социальных расходов бюджета.

«Конечно, это социально ориентированный бюджет. <...> Если посмотреть расходы на тоже здравоохранение и на социалку: вот по здравоохранению, если взять расходы из федерального бюджета и систему ОМС, и региональные бюджеты - где-то 1,5-1,7 трлн они тратят на здравоохранение. Рост очевидный Больше того, планировали 3,6 миллиарда на здравоохранение из двух источников, а в этом году выйдем на цифру около 3,9-4 миллионов. В этом году запланировали четыре, но явно будет больше», – сказал Путин

По его словам, это объективные цифры.

«Даже в условиях пандемии, когда власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, они не просто выдавали деньги «абы как и абы кому», а нацеливались на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения – например, семей с детьми младшего возраста. Расширили количество семей, которые получают поддержку от государства. Начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка, беременным женщинам, платить от 3 до 7, делали разовые выплаты и по 5 и по 10 тыс. рублей», – отметил президент.

По словам Путина, объем поддержки в прошлом году составил 4,5 трлн рублей – напрямую или через бизнес.

Президент также напомнил о повышении МРОТ и ПМ.

«Это, на первый взгляд, небольшое увеличение, но сразу повышаются социальные выплаты, а это отражается даже на индексации пенсий. Без сомнения, это бюджет социальной направленности», – сказал Путин.

Путин напомнил, что в ведущих странах мира регуляторы включили «печатный станок», и это привело к инфляции, росту дефицита бюджетов (в США – больше, в еврозоне – меньше).

«Если взять ведущую экономику мира – Соединенные Штаты – у них инфляция... в три раза превысила целевой показатель. Это серьезное дело, я думаю, что ФРС придется что-то делать. Вот эта мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет те благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны», – передает РИА «Новости» слова Путина.

«Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть, как в Турции. В этом же проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов. Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно», – передает ТАСС слова президента.

«В целом, я считаю так, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает, будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки. Результат положительный», – сказал Путин.

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