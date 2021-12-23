Мусульманские организации России помогли беженцам на границе Польши и Белоруссии

Российские мусульманские организации оказывают гуманитарную помощь мигрантам на границе Польши и Белоруссии, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Ситуация неблагополучная, и, насколько я знаю, и по линии российских религиозных организаций мусульманских принимаются определенные усилия по оказанию гуманитарной помощи. Насколько я знаю, они находятся в контакте с мусульманскими представителями Белоруссии», – передает РИА «Новости» слова Лукьянцева.

По его словам, западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

«Нельзя забывать и о первопричинах этого (миграционного) кризиса, почему это все возникло. А первопричина этого всего – вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дестабилизация политической ситуации, политического режима, вмешательство во внутренние дела, дестабилизация региона. И в результате это естественно привело к появлению миграционных потоков. Люди эти стремятся попасть в те страны, которые приложили руку к дестабилизации ситуации. Поэтому, когда звучат определенные призывы к разделению «бремени», разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны прежде всего нести ответственность за разрешение данной проблемы», – сказал Лукьянцев.

Дипломат добавил, что некоторые из мигрантов все-таки возвращаются на родину, в том числе в Ирак, а некоторые говорят, что намерены добиваться своей цели и проникнуть на территорию Евросоюза, причем в качестве конечной цели они, как правило, называют Германию, поскольку там условия достаточно комфортные для лиц, которые ищут убежища. По его словам, та же Германия могла бы принять мигрантов, ведь речь идет о небольшой группе людей, но на это не пойдет Польша.

«Если посмотреть на цифры, говорить о каком-то масштабном, гигантском миграционном кризисе тут не приходится. Потому что миграционные потоки и количество людей, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, не сравнимы с тем, что было даже несколько лет назад, когда был пик миграционного кризиса. В то же время можно сказать, что нет единства позиций и в рамках самого Евросоюза. Если со стороны Германии следуют заявления, что они готовы были бы принять этих лиц, они не отказываются от этих слов, то позиция Польши прямо противоположная. Это, по сути, стало непреодолимой преградой на пути (мигрантов в ЕС)», – подчеркнул он.

По словам российского дипломата, прогнозировать развитие ситуации на границе Польши и Белоруссии сложно.

«Прогнозировать достаточно сложно, потому что в принципе отсутствует, как нам кажется, в данном случае главное – диалог между государствами ЕС, которые обвиняют Белоруссию и отчасти Россию в провоцировании этого кризиса. И, соответственно, нет никакого диалога с белорусской стороной, между Польшей и Белоруссией и ЕС, который выступает на стороне Польши. Они также не общаются с Белоруссией. Но без прямых контактов между ними решить эту проблему сложно», – сказал Лукьянцев.

Ранее военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.

В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов.

Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.